Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Lobo recibirá al Pincha en el Bosque en un duelo que definirá al rival de Racing en la final. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports a las 17

12:56 hsHoy

Posibles formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

12:55 hsHoy

A qué hora jugarán Gimnasia-Estudiantes:

El duelo se pondrá en marcha a las 17 y contará con el arbitraje de Facundo Tello. La TV estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

12:54 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda semifinal del Torneo Clausura que protagonizarán Gimnasia y Estudiantes.

Gimnasia vs Estudiantes

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

ATE ratificó el paro nacional de este martes en contra de la reforma laboral: “Vamos a estar en la calle”

Este es el mejor celular para comprar a los papás en diciembre 2025

Tiene 24 años, contrató genios de Meta la empresa de Zuckerberg y ahora tiene negocio de matemáticas con IA

Los trabajadores del Louvre convocan a una huelga

Netanyahu prometió el desarme de Hamas pese a las dudas sobre la fuerza internacional en Gaza: “Al final se hará”

Agenda NBA: juegos que se jugarán hoy8 de diciembre y sus horarios

Los trabajadores del Louvre convocan a una huelga

Tras dos años de oscuridad por la guerra en Gaza, Belén encendió su árbol de Navidad

Entre el caos radical y la institucionalidad

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

Las reacciones, reprobaciones y el final: el termómetro de la Bombonera durante la eliminación de Boca ante Racing

Toques, lujos y el único fanático de Argentinos Juniors que viajó: a 40 años de la mejor final de la historia de la Copa Intercontinental