Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
A qué hora jugarán Gimnasia-Estudiantes:
El duelo se pondrá en marcha a las 17 y contará con el arbitraje de Facundo Tello. La TV estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda semifinal del Torneo Clausura que protagonizarán Gimnasia y Estudiantes.