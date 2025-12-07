La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

El entrenador del Inter Miami habló después de vencer a Vancouver Whitecaps

El Inter Miami se consagró campeón de la MLS tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, un logro que marca el primer título de Javier Mascherano como entrenador y el cierre de las carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba. El equipo dirigido por el ex futbolista argentino culminó una temporada de alto rendimiento, en la que, pese a las eliminaciones en la Concachampions y la Leagues Cup, logró imponerse en la liga más importante de Estados Unidos.

En el tramo final del partido, Tadeo Allende anotó el gol que selló el resultado definitivo, desatando la euforia de Mascherano, quien celebró con una sonrisa y los brazos en alto. El entrenador, visiblemente emocionado, destacó el esfuerzo colectivo y la resiliencia del grupo: “Fueron 11 meses donde estuvimos trabajando muchísimo, donde hemos tenido momentos buenos, malos, dificultades, pero creo que, como dije anteriormente, esto es todo de los jugadores”.

Mascherano habló tras conseguir su primer título como DT (Sam Navarro-Imagn Images)

“Lo que han conseguido esta temporada... haber peleado hasta el último partido por conseguir un título, se nos escapó a principio de año con la Champions (Concacaf), se nos escapó con la Leagues Cup, pero esta vez no se podía escapar. Ante nuestra gente, ante nuestra familia y en el último partido de Jordi (Alba) y de Busi (Sergio Busquets), era imposible que se nos escape”, agregó el Jefecito ante los micrófonos de la transmisión oficial.

El recorrido de Las Garzas durante la temporada incluyó una destacada actuación en la fase de grupos del Mundial de Clubes, donde empató con Al-Ahly, venció 2-1 al Porto, igualó 2-2 con Palmeiras y solo fue superado por el PSG con un contundente 4-0. En la MLS, el equipo obtuvo la Conferencia Este, lo que lo depositó en esta final, donde logró imponerse a los Whitecaps, los mismos que lo habían eliminado previamente en la Concachampions. “Más allá de que no jugamos un partido brillante, jugamos con el corazón y creo que somos justos campeones”, sintetizó Masche.

Javier Mascherano pudo gritar campeón en la MLS como técnico del Inter Miami (Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El título de la MLS también significó un cierre especial para Lionel Messi, quien sumó un nuevo campeonato a su carrera, y para Busquets y Alba, quienes disputaron su último partido profesional. Mascherano dedicó unas palabras a sus ex compañeros del Barcelona: “Me imagino todas las cosas que habrán pasado por su cabeza en este último tiempo, nunca es fácil terminar de tomar esa decisión. Inclusive, tengo claro que los dos podían seguir tranquilamente jugando, porque han estado en un nivel increíble. Pero bueno, fue una decisión pensada ¿y qué mejor que irse de esta manera? Sus carreras no merecían otra cosa que irse campeones. Es gente que ha sido tocada por una varita mágica. Hoy los despedimos como se merecen, porque han hecho historia por este club desde que llegaron. Feliz por ellos".

Mascherano, quien asumió el desafío de dirigir a un club tras tres años al frente de la Selección Sub 20 y de la Sub 23 durante los Juegos Olímpicos 2024 sin títulos, reconoció las dudas iniciales sobre su capacidad como entrenador de equipos profesionales: “Al final, obviamente, entiendo que desde que llegamos siempre hubo dudas. Era mi primera temporada como entrenador de un equipo. La realidad, siempre lo dije y nunca lo he escondido: no he tenido muy buenos resultados a nivel selecciones juveniles, no se me venía dando”.

Javier Mascherano festeja su título con el Inter Miami en la MLS (ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Encontré un grupo de jugadores que han entendido la manera de trabajar de nosotros. Tratar de acompañar desde este proceso. Y bueno, feliz por terminar la temporada de esta manera es increíble”, concluyó el entrenador del elenco de Florida.