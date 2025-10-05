McLaren ganó el Campeonato de Constructores en la Fórmula 1 por segundo año consecutivo a falta de seis fechas

Lando Norris, Zak Brown y Oscar Piastri: McLaren celebró el título de constructores (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El Gran Premio de Singapur le dio la primera gran alegría a McLaren en 2025 después de quedarse con el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 a falta de seis carreras para el final del campeonato. El dominio del equipo Papaya en la temporada fue tal que dejó escapar la primera oportunidad de consagrarse en las calles de Azerbaiyán. Pero en el circuito urbano de Marina Bay, de la mano del tercer puesto de Lando Norris (15 puntos) más el 4° lugar de Oscar Piastri, la escudería británica alcanzó los 650 puntos y aseguró el título. Su inmediato perseguidor, Mercedes, quedó con 325 puntos tras la victoria de George Russell y sin posibilidades de poder alcanzarlos. Una diferencia de más de 300 puntos.

El rendimiento de McLaren durante el año fue sobresaliente: 12 victorias en 18 carreras, siete dobletes y presencia en el podio en todas las rondas, salvo dos (Canadá y Azerbaiyán). El escenario que debía darse para que McLaren pudiera asegurar el título en Singapur era sumar 13 puntos en la carrera. Una marca que superaron ampliamente tras el 3-4 de los pilotos que están luchando por el título entre los 20 corredores.

La cifra necesaria podía alcanzarse con un solo piloto en el podio, o incluso si uno de los coches terminaba cuarto y el otro décimo. La única ocasión en la que McLaren no logró sumar los 13 puntos necesarios fue en la reciente cita de Azerbaiyán, donde Piastri tuvo que abandonar luego de chocar en la primera curva, lo que prolongó la definición del título una semana más.

Cabe recordar que McLaren se convirtió ahora en el segundo equipo con más Campeonatos de Constructores en la historia de la Fórmula 1: suma 10 conquistas, una por delante de Williams (con 9). Ambas escuderías británicas se ubican por debajo de Ferrari, que se quedó con el trofeo en 16 oportunidades.

A su vez, en la temporada 2024, el team con sede en Woking cortó una sequía de 26 años sin gritar campeón en el plano de las escuderías.

McLaren festejó por segundo año consecutivo (Reuters)

McLaren tuvo una notable mejoría desde el Gran Premio de Miami de 2024, donde el equipo encontró una óptima puesta a punto del monoplaza y comenzó a dominar en la categoría. Pese a que logró salir campeón en el plano de Constructores por 14 puntos de distancia sobre Ferrari, no pudo replicarlo en el plano de pilotos, donde se coronó Max Verstappen (Red Bull).

La temporada 2025 siguió en esta misma línea y McLaren dejó en claro la superioridad de su monoplaza desde un principio, algo que le permitió llegar con una notable diferencia sobre sus perseguidores a falta de siete Grandes Premios.

Vale destacar que ambos corredores de McLaren son los grandes animadores del Campeonato de Pilotos. Oscar Piastri lidera actualmente la tabla, mientras que Lando Norris lo sigue de cerca.

El poster de la F1 tras el título de McLaren

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DE CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

Ferrari: 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008)

McLaren: 10 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025)

Williams: 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997)

Mercedes: 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)

Lotus: 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978)

Red Bull: 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023)

Renault: 2 (2005 y 2006)

Brabham: 2 (1966 y 1967)

Cooper: 2 (1959 y 1960)

Brawn: 1 (2009)

Benetton: 1 (1995)

Tyrrell: 1 (1971)

Matra: 1 (1969)

BRM: 1 (1962)

Vanwall: 1 (1958)

*El título se empezó a entregar desde el año 1958

**Solamente Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes y Red Bull siguen participando actualmente (Renault compite bajo el nombre de Alpine)