La tajante decisión que tomó McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri de cara la carrera que definirá el título de Fórmula 1

Lando Norris llega como líder del Campeonato y Oscar Piastri se ubica tercero (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Lando Norris es el favorito a conquistar el título de la Fórmula 1 en esta última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero eso no significa que tenga algún tipo de ventaja porque tanto Max Verstappen como su compañero Oscar Piastri cuentan con chances matemáticas claras. Con 408 puntos, el británico supera al neerlandés de Red Bull (396) y al australiano (392). Aunque todo dependerá de la clasificación de este sábado y, principalmente, de la carrera a 58 giros de este domingo.

Las combinaciones indican que McLaren podría necesitar de la asistencia de uno de sus dos pilotos a lo largo de la cita en el trazado de Yas Marina para beneficiar al que esté en posición más ventajosa dependiendo el contexto de la carrera. Y el jefe del equipo, Zak Brown, fue claro: darán órdenes de equipo en caso de que sea necesario para alcanzar la corona de campeón de la F1 sin importar que ambos corredores tienen chances matemáticas.

Uno de los escenarios posibles podría darse con Verstappen liderando la carrera, lo que obligaría a Norris a subirse al podio sí o sí para ser el campeón. ¿Le darán a Piastri la orden de dejarlo pasar si se diera el contexto? “Sí, por supuesto. Somos realistas. Queremos ganar este Campeonato de Pilotos. Llegamos al fin de semana sabiendo que ambos tienen las mismas oportunidades, aunque obviamente hay una diferencia de puntos”, aseguró Brown ante la consulta de la cadena Sky Sports.

El líder de la escudería que conquistó por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores dejó en claro que exigirán que sus corredores cumplan órdenes del equipo si es necesario. El detalle es que este escenario sería para que el australiano ayude al británico, ya que Piastri sólo puede ser campeón si gana o sale segundo en la carrera, combinando ese éxito con resultados desfavorables de Max y Lando.

“No sabes cómo va a ir la clasificación, la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y queda bastante claro que uno tiene posibilidades y el otro no, haremos todo lo posible para ganar el Campeonato de Pilotos. Sería una locura no hacerlo”, advirtió Brown

En esa misma línea, insistió: “Queremos ganar el Campeonato de Pilotos. Así que veremos cómo se desarrolla la carrera, pero no vamos a dejar de ganar el campeonato por intentar proteger un tercer y un cuarto puesto, o un sexto y un séptimo, o cualquiera que sea la situación”.

"Si llegamos a la carrera y queda bastante claro que uno tiene posibilidades y el otro no, haremos todo lo posible para ganar el campeonato", dijo Zak Brown (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Hay que tener presente que en las últimas horas Piastri, Norris y Verstappen protagonizaron una tensa conferencia de prensa en Abu Dhabi donde precisamente se planteó el tema de que los pilotos de McLaren se ayuden entre sí: “No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así“, afirmó Lando. ”No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“, agregó Piastri en ese mismo entorno. Previamente, antes del Gran Premio de Qatar, Oscar reveló que le habían planteado la chance de ayudar a Norris y aclaró: ”Hemos tenido una breve conversación al respecto y la respuesta es no. Sigo empatado a puntos con Max y tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas me salen bien, así que así es como lo jugaremos“.

Mientras las rispideces entre las dos figuras de McLaren crecen, Brown aseguró que no teme por una reacción negativa ante una orden de este estilo: “Es un deporte de equipo, ¿no? Por lo tanto, intentamos ganar el título de constructores como equipo e intentaremos ganar el de pilotos como equipo. Sé que suena un poco extraño, pero si uno de ellos no puede ganar, quiere que gane el otro. Y eso es lo que quiere el equipo. Son jugadores de equipo y ya lo vimos el año pasado, ¿no?“.

La referencia estuvo vinculada a las decisiones que se tomaron en Interlagos y Hungría 2024, donde se exigió que intercambien posiciones. “Por lo tanto, no creo que sea inusual en ningún deporte que los compañeros de equipo se sacrifiquen unos por otros para dar al equipo lo que quiere”, alegó Brown, pasando por alto la controversia que hubo este mismo año.

"Es un deporte de equipo, ¿no?", planteó Zak (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)