La tajante respuesta de Piastri ante el pedido de McLaren para que ayude a Norris en la pelea por el título de la F1

Oscar Piastri mostró una postura contundente cuando le preguntaron sobre sus aspiraciones al título de la F1 (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El inesperado giro en la lucha por el campeonato de Fórmula 1 intensificó la presión sobre McLaren. En el marco del Gran Premio de Qatar, Oscar Piastri confirmó que hubo una “conversación” interna en la que el equipo le propuso ayudar a Lando Norris para que este se consagre campeón. El australiano fue contundente con su respuesta, aunque sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa la toma de decisiones de la escudería británica. Por su parte, Max Verstappen dio su veredicto fiel a su personalidad, en la que dejó en claro qué es lo que haría si le plantearan algo similar en medio de la disputa.

La reciente descalificación de McLaren en Las Vegas tuvo un impacto directo en la clasificación: Piastri perdió trece puntos frente a Verstappen, quien ahora ha igualado su puntuación en 366, aunque el australiano se mantiene a 24 unidades de Norris (390) en la cima. La determinación de la escudería británica de permitir que los pilotos compitan libremente fue objeto de debate, más allá de que los rumores sobre un favoritismo interno a favor de Lando estuvieron presentes a lo largo de toda la temporada.

“Hemos tenido una breve conversación al respecto y la respuesta es no”, aseguró de forma contundente Piastri, respecto a la posibilidad de adoptar un papel de apoyo para favorecer a Norris. “Sigo empatado a puntos con Max y tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas me salen bien, así que así es como lo jugaremos. Todavía hay una posibilidad y ya ha sucedido así un par de veces, así que sé que no es imposible”, remarcó el australiano, que sigue vivo en la lucha por el título y se mostró firme en la reunión, según informó el portal especializado Motorsport.

Norris le saca 24 puntos de diferencia a Verstappen y Piastri, con todavía 58 unidades por disputarse (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

En el Circuito Internacional de Lusail, el jefe de McLaren, Andrea Stella, declaró en la misma línea que Piastri y aseguró que no ve “ninguna razón” para cambiar la postura de libre pelea entre los pilotos, pese a que Max recortó considerablemente la distancia. “Siempre hemos dicho que mientras las matemáticas no digan lo contrario, dejaríamos que los dos pilotos lucharan por sus opciones de victoria final, y así será en Qatar”, remarcó.

El propio Verstappen brindó su punto de vista sobre la situación. Más allá de que elogió la postura de McLaren y calificó de “perfecto” el compromiso del equipo británico de evitar las órdenes de equipo en plena lucha por el campeonato, dejó entrever que se hubiera molestado si le propusieran que ayude a su compañero a ganar el título si él todavía estuviera con chances.

“Creo que no hay mejor manera de permitirles competir también. ¿Por qué de repente dicen que a Oscar ya no se le permitirá competir? Si me hubieran dicho eso, no habría aparecido. Los habría mandado a la mierda. Así que sí, si eres un verdadero ganador en una carrera, como piloto, entonces vas por todo, incluso si vas perdiendo. ¿De qué sirve presentarse si no? Si no, puedes fácilmente etiquetarte como el piloto número dos, algo que creo que él no quiere ser. Entonces, en mi caso, sé que estoy empatado a puntos con Oscar. Como dije antes, todavía queda mucho por hacer, pero creo que debería ser así, que sean libres de competir y ojalá podamos dar una gran batalla hasta el final”, destacó el neerlandés de Red Bull.

Las especulaciones, enaltecida por importantes figuras de la F1, sobre que McLaren prefiere a Norris sobre Piastri circularon a lo largo de toda la temporada (REUTERS/Jakub Porzycki)

El cuatro veces campeón de la F1 relató que se enteró de la descalificación mientras estaba viajando: “Volaba a casa. Sabía, por supuesto, que se estaba investigando el tablón, y cuando es demasiado bajo, es demasiado bajo. Definitivamente es una mejor oportunidad que la que había antes, así que la aprovechamos. También hay que tener en cuenta que incluso si ganas todo, todavía necesitas un poco de suerte. Ya veremos cómo va. Para nosotros, nada cambia. Vamos con todo. No tenemos nada que perder”.

Del otro lado, Norris, que lidera la clasificación con 24 puntos de ventaja sobre sus rivales, se negó a señalar a uno solo como su principal adversario: “Ambos son igual de buenos. Sé de lo que es capaz Max y creo que Oscar es capaz de exactamente lo mismo que Max puede hacer”.

Cabe recordar que el escenario actual no se habría producido si Norris y Piastri hubieran conservado el segundo y cuarto puesto respectivamente en Las Vegas, ya que Verstappen estaría a 42 puntos de Lando con un máximo de 58 por disputar. Sin embargo, la sanción redujo la diferencia y mantiene viva la lucha por el campeonato.