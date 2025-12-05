La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Lando Norris llega como líder del Campeonato de Pilotos a la última fecha, pero Max Verstappen y Oscar Piastri tienen chances de celebrar (Foto: Reuters/Issei Kato)

La Fórmula 1 ofrecerá otro año más una última fecha de pura acción que traerá los recuerdos de la mítica –y polémica– definición del 2021 que le dio a Max Verstappen su primer título tras imponerse en los últimos metros a Lewis Hamilton. Abu Dhabi volverá a ser el escenario estelar para entregar el trofeo de campeón de pilotos, pero esta vez con el neerlandés batallando con los dos integrantes del equipo McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

La 24ª fecha del certamen de automovilismo más importante del planeta tendrá este sábado la clasificación (desde las 11 de Argentina) que ordenará la grilla de largada de la carrera principal a 58 vueltas del domingo (a partir de las 10AM).

El británico de McLaren desembarcará como líder y con la chance de alzar la corona por primera vez en su carrera: suma 408 puntos con una distancia de 12 puntos sobre su escolta Verstappen (396) y de 16 unidades por delante del tercero, su compañero Piastri (392).

La cita del domingo entregará 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo. El reglamento indica que, en caso de igualdad en el primer lugar del Campeonato de Pilotos, la corona será para el corredor con “mayor número de primeros puestos en una carrera”. Si eso persiste, será al que contabilice “mayor número de segundos puestos” y así “sucesivamente hasta que se determine un ganador”, según remarca el Artículo 7 de las Regulaciones Deportivas de la F1.

En este contexto, Lando ganó 7 carreras principales, al igual que Max y Oscar. Pero el británico tiene a su favor que se ubicó en la segunda colocación en 8 oportunidades contra 5 del neerlandés y 4 del australiano.

La tabla de posiciones de la F1 de cara a la última fecha: el ganador de la carrera sumará 25 puntos (Foto: @F1)

Es por eso que Norris se convertirá en el campeón de la Fórmula 1 si queda por delante de sus dos competidores sin importar otro resultado.

Otra de las combinaciones que podría darle el título a Norris sin importar su posición final es si Verstappen queda del 4° puesto para atrás y Oscar Piastri en la 3ª colocación o en un sitio posterior. Esto se debe a que el neerlandés necesita recortar 12 puntos y eso sólo lo conseguirá ganando, como segundo o en la tercera ubicación.

Si Norris queda entre el 4° al 6° lugar, será campeón si Verstappen queda 2°. Entre el 7° y el 10° puesto, el británico alzará la corona si el neerlandés queda tercero o más atrás y el australiano segundo o más atrás.

Max Verstappen tiene tres resultados que le darán la corona. Si triunfa en Abu Dhabi y Norris queda más allá del cuarto lugar, será campeón. Pero también puede serlo si llega 2° (Norris debe ser 8° o más y Piastri ubicarse detrás del neerlandés) o 3° (Norris al menos 9° y Piastri detrás del neerlandés).

En este contexto, Piastri tiene sólo dos combinaciones a favor: debe ganar y que Norris quede al menos 5°. O quedar segundo, que Norris sea como máximo 10° y Verstappen quede 4° o más atrás.

LA CALCULADORA DE LA FÓRMULA 1

• Si Lando Norris queda por delante de Verstappen y Piastri, será campeón.

• Si Lando Norris queda 1°, 2° o 3°, será campeón.

• Si Max Verstappen queda 4° y Oscar Piastri detrás del 3°, será campeón Lando Norris.

• Si Max Verstappen queda 1° y Lando Norris 4° o más atrás, será campeón Verstappen.

• Si Max Verstappen queda 2° por delante de Oscar Piastri y Lando Norris 8°, será campeón Verstappen.

• Si Max Verstappen queda 3° por delante de Oscar Piastri y Lando Norris 9°, será campeón Verstappen.

• Si Oscar Piastri queda 1° y Lando Norris queda 5° o más atrás, será campeón Piastri.

• Si Oscar Piastri queda 2°, Lando Norris sale 10° y Verstappen será como máximo 4°, será campeón Piastri.

Las combinaciones del título de la Fórmula 1 (Foto: @F1)

Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 408 Max Verstappen (Red Bull) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 392 George Russell (Mercedes) – 309 Charles Leclerc (Ferrari) – 230 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 Esteban Ocon (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan* (Alpine) – 0

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores 2025

McLaren* – 800 Mercedes – 459 Red Bull Racing – 426 Ferrari – 382 Williams – 137 Racing Bulls – 92 Aston Martin – 80 Haas – 73 Sauber – 68 Alpine – 22

*Se consagró campeón en el GP de Singapur