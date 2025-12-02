Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

Franco Colapinto saldrá a pista en el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto afrontará la definición de la Fórmula 1 cuando el próximo fin de semana salga a la pista en el circuito de Yas Marina en el Gran Premio de Abu Dhabi. Después de un paso complicado en Qatar, que incluyó acabar en el último puesto en la Sprint y el 14° lugar en la carrera principal en Lusail, el argentino se subirá por última vez al Alpine A525.

El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera que definirá al campeón 2025 en la F1. El jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) se desarrollará la práctia libre 1. Horas más tarde llegará la segunda tanda (10). El sábado 6 se llevará a cabo la práctica 3 (7.30) y luego de eso la clasificación al Gran Premio (11.00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 58 giros que se disputará el domingo 7 a la 10.00 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.

En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En Brasil, abandonó por un despiste la Sprint y finalizó en el 15° lugar la carrera principal. En el circuito urbano de Las Vegas, vio la bandera de cuadros en el puesto 17.

La del próximo fin de semana será la 17° edición del GP de Abu Dhabi en la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.281 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Kevin Magnussen (2024) con un tiempo de 1:25.637. El año que pasó, Lando Norris celebró a bordo de su McLaren. Lewis Hamilton con cinco victorias es el más ganador en Yas Marina.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina)

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El circuito de Abu Dhabi de F1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren): 408 Max Verstappen (Red Bull): 396 Oscar Piastri (McLaren): 392 George Russell (Mercedes): 309 Charles Leclerc (Ferrari): 230 Lewis Hamilton (Ferrari): 152 Kimi Antonelli (Mercedes): 150 Alexander Albon (Williams): 73 Carlos Sainz (Williams): 64 Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 Nico Hülkenberg (Sauber): 49 Fernando Alonso (Aston Martin): 48 Oliver Bearman (Haas): 41 Liam Lawson (Racing Bulls): 38 Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 Esteban Ocon (Haas): 32 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan* (Alpine): 0

* Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

McLaren* – 800 Mercedes – 459 Red Bull Racing – 426 Ferrari – 382 Williams – 137 Racing Bulls – 92 Aston Martin – 90 Haas – 73 Sauber – 68 Alpine – 22

* Se consagró campeón en el GP de Singapur