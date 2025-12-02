Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

Franco Colapinto afrontará la definición de la Fórmula 1 cuando el próximo fin de semana salga a la pista en el circuito de Yas Marina en el Gran Premio de Abu Dhabi. Después de un paso complicado en Qatar, que incluyó acabar en el último puesto en la Sprint y el 14° lugar en la carrera principal en Lusail, el argentino se subirá por última vez al Alpine A525.
El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera que definirá al campeón 2025 en la F1. El jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) se desarrollará la práctia libre 1. Horas más tarde llegará la segunda tanda (10). El sábado 6 se llevará a cabo la práctica 3 (7.30) y luego de eso la clasificación al Gran Premio (11.00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 58 giros que se disputará el domingo 7 a la 10.00 de Argentina.
El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.
En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En Brasil, abandonó por un despiste la Sprint y finalizó en el 15° lugar la carrera principal. En el circuito urbano de Las Vegas, vio la bandera de cuadros en el puesto 17.
La del próximo fin de semana será la 17° edición del GP de Abu Dhabi en la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.281 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Kevin Magnussen (2024) con un tiempo de 1:25.637. El año que pasó, Lando Norris celebró a bordo de su McLaren. Lewis Hamilton con cinco victorias es el más ganador en Yas Marina.
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI
Viernes 5 de diciembre
Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina)
Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)
Sábado 5 de diciembre
Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)
Clasificación: 11.00 (Argentina)
Domingo 7 de diciembre
Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
3- GP de España: llegó en el 15° lugar
4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19
13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar
14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar
15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17
16- GP de México: terminó en el puesto 16
17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó
18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15
19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar
20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20
21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar
EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1
22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:
- Lando Norris (McLaren): 408
- Max Verstappen (Red Bull): 396
- Oscar Piastri (McLaren): 392
- George Russell (Mercedes): 309
- Charles Leclerc (Ferrari): 230
- Lewis Hamilton (Ferrari): 152
- Kimi Antonelli (Mercedes): 150
- Alexander Albon (Williams): 73
- Carlos Sainz (Williams): 64
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 51
- Nico Hülkenberg (Sauber): 49
- Fernando Alonso (Aston Martin): 48
- Oliver Bearman (Haas): 41
- Liam Lawson (Racing Bulls): 38
- Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33
- Esteban Ocon (Haas): 32
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Pierre Gasly (Alpine): 22
- Gabriel Bortoleto (Sauber): 19
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan* (Alpine): 0
* Fue reemplazado después de seis carreras
Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:
- McLaren* – 800
- Mercedes – 459
- Red Bull Racing – 426
- Ferrari – 382
- Williams – 137
- Racing Bulls – 92
- Aston Martin – 90
- Haas – 73
- Sauber – 68
- Alpine – 22
* Se consagró campeón en el GP de Singapur