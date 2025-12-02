Deportes

Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

El piloto argentino saldrá a pista con su Alpine en el circuito de Yas Marina en la última fecha de la temporada

Guardar
Franco Colapinto saldrá a pista
Franco Colapinto saldrá a pista en el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto afrontará la definición de la Fórmula 1 cuando el próximo fin de semana salga a la pista en el circuito de Yas Marina en el Gran Premio de Abu Dhabi. Después de un paso complicado en Qatar, que incluyó acabar en el último puesto en la Sprint y el 14° lugar en la carrera principal en Lusail, el argentino se subirá por última vez al Alpine A525.

El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera que definirá al campeón 2025 en la F1. El jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) se desarrollará la práctia libre 1. Horas más tarde llegará la segunda tanda (10). El sábado 6 se llevará a cabo la práctica 3 (7.30) y luego de eso la clasificación al Gran Premio (11.00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 58 giros que se disputará el domingo 7 a la 10.00 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.

En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En Brasil, abandonó por un despiste la Sprint y finalizó en el 15° lugar la carrera principal. En el circuito urbano de Las Vegas, vio la bandera de cuadros en el puesto 17.

La del próximo fin de semana será la 17° edición del GP de Abu Dhabi en la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.281 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Kevin Magnussen (2024) con un tiempo de 1:25.637. El año que pasó, Lando Norris celebró a bordo de su McLaren. Lewis Hamilton con cinco victorias es el más ganador en Yas Marina.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina)

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El circuito de Abu Dhabi
El circuito de Abu Dhabi de F1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

  1. Lando Norris (McLaren): 408
  2. Max Verstappen (Red Bull): 396
  3. Oscar Piastri (McLaren): 392
  4. George Russell (Mercedes): 309
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 230
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes): 150
  8. Alexander Albon (Williams): 73
  9. Carlos Sainz (Williams): 64
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls): 51
  11. Nico Hülkenberg (Sauber): 49
  12. Fernando Alonso (Aston Martin): 48
  13. Oliver Bearman (Haas): 41
  14. Liam Lawson (Racing Bulls): 38
  15. Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33
  16. Esteban Ocon (Haas): 32
  17. Lance Stroll (Aston Martin): 32
  18. Pierre Gasly (Alpine): 22
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber): 19
  20. Franco Colapinto (Alpine): 0
  21. Jack Doohan* (Alpine): 0

* Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

  1. McLaren* – 800
  2. Mercedes – 459
  3. Red Bull Racing – 426
  4. Ferrari – 382
  5. Williams – 137
  6. Racing Bulls – 92
  7. Aston Martin – 90
  8. Haas – 73
  9. Sauber – 68
  10. Alpine – 22

* Se consagró campeón en el GP de Singapur

Temas Relacionados

F1Formula 1F1 hoyFranco ColapintoAlpineFlavio BriatorePierre Gaslydeportes-internacionalGran Premio de Abu DhabiMax VerstappenLando NorrisOscar PiastriMcLarenRed Bull

Últimas Noticias

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize recibirá a la Academia el domingo desde las 19 en la Bombonera y el Lobo será anfitrión en el clásico de La Plata el lunes a partir de las 17

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

La escudería austríaca anunció que Isack Hadjar acompañará a Verstappen y la dupla en Racing Bulls será Lawson-Lindblad

Cómo quedó el mapa de

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

La estructura de la bebida energizante confirmó los 3 conductores que acompañarán al neerlandés la próxima temporada

Red Bull confirmó al compañero

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

La Legislatura de CABA aprobó en segunda lectura la baja del estadio de Boca Juniors de la lista de inmuebles protegidos

El paso clave que dejó

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

La FIFA habría recibido un permiso para hacer una prueba en dos acciones puntuales durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

Los “poderes especiales” que tendría
DEPORTES
Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

TELESHOW
Grego Rossello recordó cómo fue

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre en Bolivia tras el

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza