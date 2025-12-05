Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Los jugadores de la selección española (EFE/Jorge Guillén)

España conocerá este viernes 5 de diciembre quiénes serán sus primeros rivales en el Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. La Roja acude al sorteo de la cita mundialista como cabeza de serie, lo que le otorga cierta ventaja al situarse en el bombo 1. Durante el sorteo, los de Luis de la Fuente conocerán quiénes son las tres selecciones que componen su grupo.

Esta edición del Mundial 2026 llega con ciertos cambios. El más destacado consiste en la incorporación de “parejas de favoritos”, que no se enfrentarán entre sí hasta las rondas finales del torneo. Por ejemplo, España y Argentina, situados en los puestos 1 y 2 del ranking FIFA, así como Francia e Inglaterra, que ocupan los lugares 3 y 4: si los cuatro acaban la fase inicial como cabezas de grupo, evitarán a su pareja hasta la final. En el caso de los de Luis de la Fuente, solo podrían cruzarse con Argentina en la final, y con Francia e Inglaterra en la semifinal.

Andrea Bocelli en la gala del sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

El Kenedy Center de Washington D.C. ha sido el escenario de la gala del sorteo del Mundial 2026. El acto ha comenzado con la actuación de Andrea Bocelli. Después, han sido la supermodelo y productora Heidi Klum; y el humorista y actor Kevin Hart, quienes han tomado el control del escenario para dirigir el acto. Nada más comenzar, Infantino tomó la palabra para dar un discurso de bienvenida. “La FIFA es el proveedor oficial de felicidad de la humanidad”, comenzaba el presidente de la FIFA. A lo que añadía: “Nos espera un verano apasionante. Va a ser algo espectacular. Habrá millones de personas viéndolo por televisión y cientos de miles en los estadios”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (REUTERS/Mandel Ngan)

Tras las palabras de Infantino, ha sido Robbie Williams quien ha subido al escenario para realizar su actuación. Al cantante le ha acompañado Nicole Scherzinger, con quien ha cantado el himno de la FIFA.

La clasificación de España

La clasificación de España en el Mundial fue cómoda y casi perfecta. Durante el primer duelo consiguieron superar a Turquía por 0-6. Una victoria que volvió a repetirse ante Georgia por 2-0; y ante Bulgaria por 4-0. El partido de vuelta ante Georgia no dejó lugar a dudas, ya que la selección española endosó un amplio 0-4. El único duelo donde no consiguió ganar fue en el decisivo encuentro ante Turquía, que terminó en 2-2, suficiente para certificar su clasificación para el Mundial 2026.

Noticia en ampliación