Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

El arquero argentino no llegó a jugar por una molestia, pese a prepararse con los villanos

El Aston Villa logró una victoria por 4-3 ante el Brighton tras revertir una desventaja de dos goles y sumar su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones, consolidando su posición entre los cuatro primeros de la Premier League.

El partido comenzó con dificultades para los Villanos, que perdieron a su portero titular Emiliano Martínez, quien hizo el calentamiento con sus compañeros, pero no estuvo disponible. Marco Bizot, en su tercer partido como titular en la liga, no pudo evitar el primer gol local: Jan Paul van Hecke abrió el marcador al minuto nueve tras un córner. El segundo tanto llegó antes de la media hora, cuando un pase de Jack Hinshelwood rebotó en Pau Torres y terminó en gol en propia puerta.

A pesar de la desventaja, el Villa descontó ocho minutos antes del descanso con un remate de Ollie Watkins tras un centro de Ian Maatsen. En el tiempo añadido de la primera parte, Watkins igualó el marcador y sumó su noveno gol en 10 enfrentamientos directos ante el Brighton en la Premier League.

En el complemento, con otro ímpetu, los dirigidos por Unai Emery pasaron al frente con un grito de Amadou Onana y posteriormente Donyell Malen, un minuto después de ingresar desde el banco de relevos, estampó el 4-2.

El Brighton estuvo cerca de recortar distancias cuando Lewis Dunk casi marca en propia puerta en su partido número 500 con el club, pero la intervención de Bart Verbruggen lo evitó. En los minutos finales, Van Hecke anotó el tercer gol local con un disparo desde fuera del área, pero el Aston Villa resistió. Bizot detuvo un cabezazo de Danny Welbeck en el tiempo añadido, asegurando la victoria visitante y propiciando la primera derrota del Brighton como local en la temporada.

Más allá de la alegría por el resultado, el misterio sobrevoló el vestuario del vencedor por lo sucedido con Dibu Martínez, de 33 años. Fue el entrenador el encargado de explicar lo ocurrido con el campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina.

“Emiliano tenía dolor en la espalda. Ni siquiera podía calentar con normalidad. Tenemos a Marco -Bizot-, y Marco es un tipo fantástico y un gran profesional”, detalló.

“Acepta su rol. Fichó aquí para ser el suplente de Emi Martínez. Está listo cuando está disponible y espera su momento. Aquí, en Brighton, es muy difícil defender los córners. Su última parada fue fantástica. Es muy maduro”, elogió al guardameta neerlandés ex Stade Brest, de 34 años.

Este sábado, los Villanos tendrán una prueba de fuego en la Premier: recibirán al líder, Arsenal, que ostenta 33 puntos, seis más que su adversario de turno. ¿Será el momento del regreso de Martínez? Por lo pronto, Dibu se mostró calmado, viendo el encuentro desde el banco de suplentes. Y buscará revancha en un choque en el que todas las luces enfocarán hacia su arco. Vale recordar que dio el salto en Europa con el buzo de los Gunners, con los que celebró seis títulos.