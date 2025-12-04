Deportes

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

El arquero de la selección argentina le cedió su lugar a Marco Bizot en la victoria 4-3 ante el Brighton

Guardar
El arquero argentino no llegó a jugar por una molestia, pese a prepararse con los villanos

El Aston Villa logró una victoria por 4-3 ante el Brighton tras revertir una desventaja de dos goles y sumar su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones, consolidando su posición entre los cuatro primeros de la Premier League.

El partido comenzó con dificultades para los Villanos, que perdieron a su portero titular Emiliano Martínez, quien hizo el calentamiento con sus compañeros, pero no estuvo disponible. Marco Bizot, en su tercer partido como titular en la liga, no pudo evitar el primer gol local: Jan Paul van Hecke abrió el marcador al minuto nueve tras un córner. El segundo tanto llegó antes de la media hora, cuando un pase de Jack Hinshelwood rebotó en Pau Torres y terminó en gol en propia puerta.

A pesar de la desventaja, el Villa descontó ocho minutos antes del descanso con un remate de Ollie Watkins tras un centro de Ian Maatsen. En el tiempo añadido de la primera parte, Watkins igualó el marcador y sumó su noveno gol en 10 enfrentamientos directos ante el Brighton en la Premier League.

En el complemento, con otro ímpetu, los dirigidos por Unai Emery pasaron al frente con un grito de Amadou Onana y posteriormente Donyell Malen, un minuto después de ingresar desde el banco de relevos, estampó el 4-2.

El Brighton estuvo cerca de recortar distancias cuando Lewis Dunk casi marca en propia puerta en su partido número 500 con el club, pero la intervención de Bart Verbruggen lo evitó. En los minutos finales, Van Hecke anotó el tercer gol local con un disparo desde fuera del área, pero el Aston Villa resistió. Bizot detuvo un cabezazo de Danny Welbeck en el tiempo añadido, asegurando la victoria visitante y propiciando la primera derrota del Brighton como local en la temporada.

Más allá de la alegría por el resultado, el misterio sobrevoló el vestuario del vencedor por lo sucedido con Dibu Martínez, de 33 años. Fue el entrenador el encargado de explicar lo ocurrido con el campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina.

“Emiliano tenía dolor en la espalda. Ni siquiera podía calentar con normalidad. Tenemos a Marco -Bizot-, y Marco es un tipo fantástico y un gran profesional”, detalló.

“Acepta su rol. Fichó aquí para ser el suplente de Emi Martínez. Está listo cuando está disponible y espera su momento. Aquí, en Brighton, es muy difícil defender los córners. Su última parada fue fantástica. Es muy maduro”, elogió al guardameta neerlandés ex Stade Brest, de 34 años.

Este sábado, los Villanos tendrán una prueba de fuego en la Premier: recibirán al líder, Arsenal, que ostenta 33 puntos, seis más que su adversario de turno. ¿Será el momento del regreso de Martínez? Por lo pronto, Dibu se mostró calmado, viendo el encuentro desde el banco de suplentes. Y buscará revancha en un choque en el que todas las luces enfocarán hacia su arco. Vale recordar que dio el salto en Europa con el buzo de los Gunners, con los que celebró seis títulos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalDibu MartínezAston VillaBrightonPremier Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors y Gimnasia definen el título del Torneo de Reserva en el alargue

En cancha de Banfield, el Lobo abrió el marcador a los 10’ gracias al gol de Santino López y Valentino Simoni igualó el trámite a los 56’. Jugarán 30 minutos más para resolver quién será el campeón. Si persiste la igualdad, habrá penales

Boca Juniors y Gimnasia definen

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

El ex defensor realizó impactantes revelaciones que abren un debate sobre el costo psicológico de la alta competencia deportiva

La cruda confesión de un

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

El campeón mundial reaccionó pese al comunicado de su equipo, que desestimó que el italiano se hubiese dejado pasar en Qatar

La exigencia de Verstappen a

“Hace que lo imposible parezca fácil”: el increíble lujo sin mirar de Messi en la práctica del Inter Miami

El conjunto de Javier Mascherano se prerapar para enfrentar a Vancouver Whitecaps, en la final de la MLS Cup y el astro rosarino sorprendió con su talento

“Hace que lo imposible parezca

Así se prepara el Centro Kennedy para el sorteo del Mundial: alfombra roja, paneles de leyendas y decenas de periodistas

A menos de 48 horas para el evento, se aceleran los trabajos para llegar con todo en perfectas condiciones

Así se prepara el Centro
DEPORTES
Boca Juniors le gana 2-1

Boca Juniors le gana 2-1 a Gimnasia en el alargue y se consagra campeón del Torneo de Reserva

Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

“Hace que lo imposible parezca fácil”: el increíble lujo sin mirar de Messi en la práctica del Inter Miami

TELESHOW
La impactante transformación física de

La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano retomaron los

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución