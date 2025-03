Alpine presentó un nuevo piloto reserva a días del estreno de la Fórmula 1 en Australia

Kush Maini se suma como cuarto piloto reserva de Alpine (@alpinef1team)

“El equipo de Fórmula Uno BWT Alpine se complace en anunciar que el piloto de la Academia Alpine Kush Maini se unirá al grupo de pilotos de pruebas y reserva del equipo para la temporada 2025. Como piloto de pruebas y reserva, las funciones de Kush consistirán en ofrecer un valioso apoyo a los objetivos de desarrollo y puesta a punto del coche del equipo utilizando el simulador de piloto de Enstone, así como participar en su programa TPC destinado a mejorar las habilidades al volante de un coche de Fórmula Uno contemporáneo y moderno”. Con esas palabras, la escudería francesa sorprendió al mundo del automovilismo a pocos días del inicio oficial de la Fórmula 1.

Maini, de 24 años y originario de Karnataka, India, se unió al programa de jóvenes pilotos de Alpine en octubre de 2023 y desde entonces ha competido en la Fórmula 2, logrando cinco podios, incluida una victoria en el circuito de Hungaroring.

El joven piloto continuará su participación en la Fórmula 2 en 2025 con el equipo DAMS, cuyo calendario comienza este fin de semana en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, su nuevo rol con Alpine lo involucrará en actividades clave para el desarrollo del equipo, incluyendo pruebas con monoplazas antiguos bajo el programa Testing of Previous Cars (TPC), que permite a los pilotos sumar experiencia en coches de Fórmula 1 de 2021 a 2023. También trabajará en la fábrica de Enstone, colaborando en el simulador de conducción para contribuir al desarrollo del monoplaza.

El nombramiento de Maini lo convierte en el cuarto piloto en ocupar este puesto dentro del equipo Alpine, junto con Paul Aron, quien fue tercero en la Fórmula 2 en 2024, el campeón del Mundial de Resistencia Ryo Hirakawa y el argentino Franco Colapinto, quien llegó procedente de Williams a principios de este año. Este aumento en la plantilla de pilotos de reserva y pruebas refuerza la estrategia del equipo de contar con múltiples opciones para el futuro.

Kush Maini, además de ser piloto reserva de Alpine, continuará su participación en la Fórmula 2 en 2025 con el equipo DAMS (@kushmainiofficial)

Su ascenso se produce en un momento en el que Alpine evalúa sus opciones para el futuro de su alineación de pilotos. En particular, la posición de Doohan dentro del equipo ha sido objeto de especulación, ya que algunos informes sugieren que Alpine no está completamente convencido de su potencial a largo plazo. Vale destacar que Franco Colapinto, quien dejó Williams tras una destacada actuación en las pruebas de postemporada, ha reforzado la percepción de que Alpine tiene planes de contingencia en caso de que el australiano no cumpla con las expectativas del equipo en los primeros grandes premios de la temporada.

Kush Maini expresó su entusiasmo por la oportunidad: “Estoy encantado de asumir el rol de piloto de pruebas y reserva en Alpine. Desde que me uní a la academia, me han recibido de manera increíble y estoy agradecido con Flavio y Oliver por su apoyo. Estoy ansioso por acumular más tiempo de pista con un coche de Fórmula 1 y seguir desarrollándome, pero mi prioridad sigue siendo la temporada de Fórmula 2”.

Julian Rouse, director de la Alpine Academy, destacó el crecimiento de Maini dentro del programa y su desempeño en la Fórmula 2. “Estamos muy contentos de expandir el rol de Kush para incluir labores de piloto de pruebas y reserva. Ha impresionado al equipo tanto en sus actuaciones en F2 como en las pruebas TPC, y esperamos que siga evolucionando en 2025”, afirmó Rouse.

Durante 2024, Maini tuvo la oportunidad de probar coches Alpine en al menos cuatro ocasiones, incluyendo una prueba en Qatar donde su desempeño fue comparado directamente con el de Pierre Gasly y Jack Doohan.

En su momento, cuando Oliver Oakes fue consultado sobre cómo se organizaría la escudería con los pilotos reserva, el directivo afirmó: “Todos compartirán una habitación. ¡No, estoy bromeando!. Han tenido un año bastante ajetreado. Los tres están haciendo pruebas de TPC, los tres están dando un poco de apoyo operativo y todos están asistiendo a una carrera”. Y luego, añadió: “Creo que hay una pequeña división, porque obviamente Franco ha hecho un montón de grandes premios, Paul Aron no ha hecho nada y Ryo probablemente ha hecho un poco de todo, así que hay un poco de equilibrio allí”.

Con su nuevo rol, el oriundo de Karnataka se suma a un grupo de pilotos que Alpine sigue de cerca como posibles opciones a futuro para su equipo titular. La estructura de la escudería se ha vuelto más flexible, permitiendo a varios jóvenes talentos adquirir experiencia en la Fórmula 1 y posicionarse como candidatos viables para un asiento en la categoría reina del automovilismo.