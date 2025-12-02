La reacción de Santiago Sosa al pasar junto a Marcos Rojo luego de su expulsión en Racing-Tigre que abrió el debate

El jugador de Racing saludó a un allegado en camino hacia el túnel, pero no advirtió la presencia de su compañero de equipo, que estaba al lado

El triunfo en los penales de Racing ante Tigre, que le permitió a la Academia avanzar a las semifinales del Torneo Clausura, dejó una imagen que no pasó inadvertida y tuvo como protagonistas a Santiago Sosa y Marcos Rojo en el túnel que lleva a los vestuarios del Cilindro.

Luego de la expulsión por doble amarilla para el mediocampista local tras una patada al rostro de Alfio Oviedo, se produjo una acción que fue captada por una cámara y, posteriormente viralizada en redes sociales. Al momento en el que Sosa abandonó el campo de juego y se dirigía rumbo al vestuario, se observó a Franco Zuculini, colaborador de Racing, que le extendió la mano. A su lado estaba Rojo, vestido con una remera y gorra negra. El ex futbolista de River Plate retribuyó el saludo al allegado, pero ignoró la presencia de su compañero de equipo.

Las especulaciones sobre la actitud de Santiago Sosa no tardaron en aparecer entre los internautas, que vincularon el desplante con el antecedente entre ambos jugadores ocurrido el pasado 20 de octubre en la semifinal de ida ante Flamengo en el Maracaná, donde Marcos Rojo le dio un codazo sin intención en el rostro a su compañero mientras disputaba un balón aéreo con Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano del conjunto carioca. A raíz del duro golpe, el mediocampista de 26 años debió ser operado por una fractura en el maxilar y tiene que usar una máscara protectora.

En las redes sociales, se generó una controversia respecto a la salida de Sosa y el trato diferencial que tuvo con Zuculini, a quien saludó, mientras que al pasar por al lado de Rojo ni siquiera se detuvo a mirarlo. Tampoco se observó al ex defensor de Estudiantes y Boca Juniors extender su mano hacia el futbolista que había sido expulsado, lo que alimentó los rumores de una supuesta pelea.

La salida de Santiago Sosa tras la expulsión ante Tigre y el rostro serio de Marcos Rojo en el túnel (Captura video)

Lo concreto es que la Academia logró el pase a la semifinal del Clausura, donde lo esperará Boca Juniors el próximo domingo 7 de diciembre a las 19 horas en La Bombonera. Los dirigidos por Gustavo Costas no podrán contar con el mencionado Sosa ni con el uruguayo Gastón Martirena, también expulsado por Andrés Merlos en la victoria ante Tigre. En cambio, Rojo podría reaparecer en el equipo.

En cuanto al partido, Racing fue superior en el juego ante Tigre, pero no pudo quebrar al conjunto dirigido por Diego Dabove y, tras la igualdad 0-0 en el tiempo regular y en la media hora del alargue, el partido debió definirse en los tiros desde el punto de penal. Allí, el arquero local Facundo Cambeses contuvo los disparos de Tomás Cardona y Joaquín Laso y fue el artífice de la clasificación de la Academia. Maravilla Martínez, Toto Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso anotaron para el elenco de Avellaneda.

Racing venía de lograr en su estadio una victoria agónica frente a River Plate por 2-1 con los tantos de Solari y Martirena, un rival que históricamente le resultó adverso. Este triunfo no solo significó una revancha tras la eliminación en la Copa Argentina, sino que también estuvo marcado por el reciente traspaso de Maximiliano Salas al conjunto millonario, un hecho que sumó tensión al cruce.

Por el lado de Tigre, el equipo dirigido por Diego Dabove venía fortalecido tras eliminar a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, en condición de visitante. El Matador se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de David Romero, luego de realizar el tradicional pasillo de honor al campeón.

La otra semifinal del Torneo Clausura se resolverá el lunes 8 de diciembre, desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, entre el local, Gimnasia y Esgrima La Plata, y Estudiantes en una nueva edición del clásico platense.