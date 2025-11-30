Deportes

Zurdazo al ángulo y aparición oportuna: los dos goles de Lautaro Martínez que le dieron el triunfo al Inter sobre el Pisa

El ex Racing festejó por duplicado en la victoria por 2 a 0 del Nerazzurro. El Toro se afianzó como el máximo artillero de la Serie A

El Inter logró un triunfo clave en el modesto y coqueto Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani al imponer su jerarquía frente al Pisa. El Nerazzurro concretó una victoria por 2 a 0 gracias a la notable capacidad goleadora de su máximo referente: Lautaro Martínez.

El regreso del ex delantero de Racing al protagonismo ofensivo permitió que el combinado de Milán superara una racha adversa y se mantuviera en la lucha por los primeros puestos del campeonato doméstico. En el territorio que es reconocido mundialmente por su torre inclinada, el Toro fue la figura excluyente al marcar los dos tantos con los que el equipo de Cristian Chivu se quedó con los tres puntos, en el compromiso correspondiente a la decimotercera fecha del certamen italiano.

El encuentro se presentó trabado y sin grandes emociones durante la primera mitad, una tendencia que se extendió en los minutos iniciales del complemento. El Inter, que venía de una semana complicada tras perder el clásico della Madonnina ante el Milan y sufrir una dura caída por 2 a 1 en tiempo de descuento frente al Atlético de Madrid en la Champions League, evidenció dificultades para generar juego y vulnerar a un rival que tiene como aspiración la permanencia, dado que está recién ascendido. La falta de ideas en el ataque se hizo notoria hasta que el ídolo bahiense, como en tantas otras ocasiones, emergió para destrabar el partido con un zurdazo que se clavó en el ángulo superior derecho de Simone Scuffet.

El primer gol llegó cuando restaban 20 minutos para el cierre, cuando Francesco Esposito habilitó a Lautaro Martínez, quien definió de primera con un disparo imposible para el arquero local. Esta acción no solo rompió la paridad, sino que también evidenció la calidad técnica del atacante argentino. El segundo tanto, a los 83 minutos, se gestó tras un potente remate de Nicolo Barella que el Toro conectó en el segundo palo, exponiendo su notable oportunismo para llegar a la red y liquidar el pleito para que el Nerazzurro se quede con la victoria.

La actuación de Lautaro Martínez pudo haber sido aún más destacada, ya que estuvo cerca de anotar un tercer gol, pero el poste le negó la posibilidad de concretar el hat-trick. Este doblete no solo resultó fundamental para el triunfo del combinado del norte de Italia, sino que también tuvo impacto en las estadísticas individuales del delantero.

Con seis gritos, el atacante de La Scaloneta se afianzó en la cima de la tabla de goleadores de la Serie A. Además, sus dos conquistas ante el Pisa le permitieron alcanzar los 163 tantos con la camiseta del Inter, cifra que lo ubica como el cuarto máximo goleador en la historia del club. Antes de este encuentro, compartía el cuarto puesto con Sandro Mazzola, ambos con 161 goles (Giuseppe Meazza con 284, Alessandro Altobelli con 209 y Roberto Boninsegna con 171 conforman el podio de los máximos artilleros del club).

La victoria ante el Pisa le permitió al Inter quedar junto a la Roma como escolta del AC Milan, con 27 unidades, una menos que el único puntero de la Serie A. Su próxima presentación será en la Ciudad de la Moda frente al Venezia (lunes 3 de diciembre), mientras que el Pisa deberá esperar hasta el lunes 8 de diciembre, cuando reciba al Parma en un duelo clave por la pelea por evitar el descenso.

