Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Qatar de F1: sólida tarea que lo dejó por adelante de Pierre Gasly

Franco Colapinto resultó 14º en Qatar y terminó adelante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Franco Colapinto terminó en el 14º puesto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se corrió en el Circuito Internacional de Lusail, por la penúltima fecha de la temporada 2025. El argentino a bordo de su Alpine cumplió con una carrera sólida en Medio Oriente después de tener una complicada Sprint y de los errores durante la clasificación para la carrera principal.

El piloto de 22 años largó desde los boxes por el cambio de set up (puesta a punto) en su A525. El equipo francés optó por ponerle al coche del argentino una configuración similar a la de Pierre Gasly. En el inicio Franco, con neumáticos duros, esos que tardan más en degradarse, pero que también demoran en lograr una óptima adherencia (grip), tuvo un buen ritmo y de hecho llegó a marcar un mejor crono que Gabriel Bortoleto (Sauber), quien lo precedió.

Fue en la séptima vuelta cuando se produjo el primer golpe de escena de la competencia con el impacto entre Gasly y Nico Hülkenberg (Sauber), quien terminó chocando contra las defensas. En tanto que el francés debió cambiar la rueda delantera izquierda, que embistió al auto del alemán.

La carrera se neutralizó para retirar el monoplaza del germano y limpiar la pista lo que permitió que varios puedan ingresar a los boxes para cambiar los neumáticos. Cabe recordar que en esta carrera hubo dos paradas obligatorias y un límite de vueltas para cada neumático. Uno de los que cambió sus gomas fue Colapinto, a quien le colocaron el compuesto medio.

La segunda detención de Franco Colapinto en Qatar

En el reinicio Franco se ubicó en el 17º puesto, delante de Esteban Ocon (Haas) y del propio Gasly. En el giro 22º Franco marcó 1m27s646 contra 1m27s700 de Lance Stroll (Aston Martin), pero no pudo superar al canadiense.

En la 27ª ronda, Colapinto avanzó un puesto por la parada de Stroll, quien fue sancionado con 5 segundos por exceder la velocidad en los boxes. En tanto que Franco volvió a responder en los relojes con 1m27s396 contra 1m27s398 de Bortoleto, quien lo precedió.

Ya en la vuelta 32, 18 autos debieron entrar a los boxes para cambiar los neumáticos por la indicada norma especial para esta carrera debido a la degradación del caucho. Uno de ellos fue Colapinto, a quien le pusieron otro juego de gomas medias. Franco regresó a pista en el 16º y aprovechó el retraso que tuvo Oliver Bearman (Haas), cuyos mecánicos tardaron en sacar el cricket una vez que le hicieron el cambio de neumáticos.

A falta de cinco vueltas Stroll hizo otra parada en los boxes y le permitió a Colapinto avanzar otra colocación y ubicarse 16º. Incluso en el final Franco volvió a marcar dos vueltas más rápidas que Bortoleto (1m25s885 y 1m25s771 contra 1m26s000 y 1m26s008), pero no le alcanzó para superar al brasileño.

Mientras que en el penúltimo giro, Colapinto ganó otro lugar por el retraso de Isack Hadjar (Racing Bulls) con problemas en una goma y el pilarense pudo cruzar la meta en la 14ª colocación, pero con una vuelta menos.

Colapinto tuvo una estrategia diferente a Gasly, que comenzó con neumáticos medios. Pero ambos pararon en boxes en las mismas vueltas: la 7ª y la 32ª. El argentino hizo 25 vueltas con medios y el francés la misma cantidad con duros. En el último tramo (stint) de 24 rondas los dos usaron medias. En los relojes, Pierre se quedó con el mejor crono, 1m25s376 (giro 54º), contra 1m25s644 (giro 52º) de Franco.

La carrera fue ganada por Max Verstappen (Red Bull) quien sigue dando pelea en la búsqueda de su quinta corona consecutiva. Fue escoltado por Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz, en una brillante labor ya que conquistó su segundo podio con Williams.

La temporada culminará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina. Se trata de otro trazado conocido por Franco Colapinto y que le trae un recuerdo muy especial: allí el 28 de noviembre de 2023, se subió por primera vez a un auto de F1 en el Rookie Test y fue sobre el Williams FW45. El año pasado también corrió con el equipo inglés, pero abandonó por una falla mecánica.