Deportes

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino tuvo una mala clasificación a bordo de su Alpine y saldrá desde el último lugar de la grilla en el circuito de Lusail. Oscar Piastri partirá en la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Guardar

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

TelevisaciónDisney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

11:48 hsHoy

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

El cuatro veces campeón del mundo comentó que si manejara un McLaren ya sería campeón, lo que generó la dura respuesta del piloto británico

Lando Norris y Max Verstappen
Lando Norris y Max Verstappen tuvieron un cruce dialéctico tras la Sprint en Qatar (REUTERS/Jakub Porzycki)

La tensión en la lucha por el título mundial de Fórmula 1 se intensificó en la antesala de la carrera principal del Gran Premio de Qatar, cuando Lando Norris y Max Verstappen intercambiaron declaraciones que reflejan la presión de la definición. Con el campeonato en juego y solo dos carreras restantes, el piloto británico lidera la tabla y podría consagrarse campeón este fin de semana, mientras el tetracampeón busca mantener vivas sus opciones hasta Abu Dhabi.

Leer la nota completa
11:16 hsHoy

Así fue la clasificación para el GP de Qatar:

10:42 hsHoy

Así será la grilla de partida del GP de Qatar:

Así quedó la grilla de
Así quedó la grilla de largada para la carrera principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 (Foto: @F1)
10:39 hsHoy

Detalles del circuito en Qatar:

Será la 4° edición del GP de Qatar de la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.419 metros), el trazado de Lusail cuenta con sólo una zona de DRS, 16 curvas y una larga recta. El año pasado, Max Verstappen celebró en Medio Oriente a bordo de su Red Bull y aseguró su cuarto título del mundo.

El Circuito del GP de
El Circuito del GP de Qatar de F1
10:35 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 que se correrá a 57 vueltas con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto en Qatar (REUTERS/Ibraheem
Franco Colapinto en Qatar (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1AlpineGran Premio de QatarPierre GaslyOscar PiastriMax VerstappenLando NorrisF1 hoyMcLarenRed Bull

Últimas noticias

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a Primera División: hora, TV y formaciones

El conjunto cordobés ganó 2-0 la ida y El Aurinegro intentará dar vuelta la serie como local. Transmitirá TyC Sports a las 17

Deportivo Madryn y Estudiantes de

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

El cuatro veces campeón del mundo comentó que si manejara un McLaren ya sería campeón, lo que generó la dura respuesta del piloto británico

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

El candidato se impuso con el 74 por ciento (5.739 votos) y encabezará al Lobo por los próximos tres años

Carlos Anacleto ganó las elecciones

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

En los años 80 les dio pelea a los grandes y llegó a los primeros planos. Ahora busca reconstruirse y volver

Loma Negra, el equipo que

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Las Garzas tuvieron una exhibición de fútbol para quedarse con la victoria gracias a los goles de Tadeo Allende por triplicado, Mateo Silvetti y Telasco Segovia. En la definición jugará ante Vancouver Whitecaps

El Inter Miami de Messi

ÚLTIMAS NOTICIAS

Condenaron a prisión perpetua a

Condenaron a prisión perpetua a un hombre por matar a su hijo de dos meses para hacer sufrir a su expareja

La gran transición del cacao peruano en 15 años

Fallo Piegari: la postal de un sistema laboral en reconstrucción

Más de la mitad del país está bajo alerta por fuertes tormentas y se espera un leve descenso en las temperaturas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este 30 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué quiere Putin para detener

¿Qué quiere Putin para detener la guerra?

Israel abatió a cuatro terroristas en una zona de infraestructura subterránea en la Franja de Gaza

Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Trump

El régimen de Maduro arrecia la persecución en medio de las tensiones con EEUU: la Policía Nacional de Venezuela detuvo a un líder sindical

Benjamin Netanyahu solicitó formalmente el indulto presidencial en medio del juicio por corrupción

DEPORTES

Deportivo Madryn y Estudiantes de

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a Primera División: hora, TV y formaciones

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS