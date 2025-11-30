Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 que se correrá a 57 vueltas con la participación de Franco Colapinto.

Será la 4° edición del GP de Qatar de la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.419 metros), el trazado de Lusail cuenta con sólo una zona de DRS, 16 curvas y una larga recta. El año pasado, Max Verstappen celebró en Medio Oriente a bordo de su Red Bull y aseguró su cuarto título del mundo.

Así será la grilla de partida del GP de Qatar :

Así fue la clasificación para el GP de Qatar :

La tensión en la lucha por el título mundial de Fórmula 1 se intensificó en la antesala de la carrera principal del Gran Premio de Qatar , cuando Lando Norris y Max Verstappen intercambiaron declaraciones que reflejan la presión de la definición. Con el campeonato en juego y solo dos carreras restantes, el piloto británico lidera la tabla y podría consagrarse campeón este fin de semana, mientras el tetracampeón busca mantener vivas sus opciones hasta Abu Dhabi.

