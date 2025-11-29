Deportes

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

El argentino de Alpine no tuvo una buena actuación en la qualy y largará 20° en la carrera del domingo

Tras quedar último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, Franco Colapinto cerró la jornada con la clasificación. El argentino tuvo problemas para controlar el Alpine y largará en el puesto 20° de cara a la competencia principal del domingo. Su compañero de la escudería francesa, Pierre Gasly, logró meterse a Q2 sobre el límite y marcó buenos tiempos que le permitieron pasar a Q3.

Una vez finalizada la actividad en pista, donde las cámaras oficiales de la transmisión lo captaron marchándose de los pits notablemente frustrado, Colapinto habló en la rueda de prensa y realizó una fuerte autocrítica por su resultado.

Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”, analizó el joven de 22 años en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, cuando le preguntaron sobre los cambios en la configuración del monoplaza, Colapinto volvió a hacer hincapié en su rendimiento: “Pierre anduvo mejor. Creo que a mí me costó un poco más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal”.

*La frustración de Colapinto tras quedar eliminado en la Q1

Cabe recordar que, tras la finalización de la carrera Sprint, Colapinto declaró que “no vamos rápido, así que es lo más frustrante”, y aseguró que el francés había encontrado una puesta a punto mejor: “Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido. Encontró un poco más de cosas buenas en el auto probablemente. (Nosotros) Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver un poco el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy”.

La sesión de clasificación comenzó con tiempos similares para los Alpine. Pierre Gasly cerró la vuelta con un tiempo de 1:22.060, mientras que Franco Colapinto hizo lo propio con un giro de 1:22.080, con solamente 0.020 segundos de diferencia entre ambos. No obstante, el argentino se fue un poco de pista y pisó la leca con las ruedas derechas, por lo que los comisarios de pista le anularon el registro por sobrepasar los límites de pista.

Gasly marcó un tiempo sublime en su segundo intento: frenó el cronómetro en 1:20.681 y se posicionó momentáneamente en los primeros lugares. Por su parte, Franco volvió a salirse levemente de la trazada y perdió unas décimas claves que lo hicieron terminar la vuelta con un tiempo de 1:22.378.

Ambos ingresaron a boxes para montar neumáticos blandos nuevos con el objetivo de realizar una última vuelta para superar el corte. Sin embargo, Colapinto volvió a completar la vuelta con algunas dificultades y quedó en el último puesto tras registrar un tiempo de 1:21.137. Pierre Gasly se metió a Q2 en el límite: le quitaron su última vuelta rápida por exceder los límites de pista y clasificó al quedar 15° con una diferencia a favor de 0.028 segundos sobre Yuki Tsunoda.

*Colapinto, al límite en la Q1, pisó la leca en su primer intento

Vale recordar que en la sesión de clasificación para la carrera Sprint ambos pilotos de Alpine quedaron en los últimos puestos. Gasly terminó 19° con un tiempo de 1:22.112 y Colapinto quedó en la última plaza con un registro de 1:22.364. La diferencia entre ambos fue de 0.252 segundos a favor del francés.

En el primer turno se llevó a cabo la carrera Sprint. Después de que los dos monoplazas de Alpine partan desde los boxes, Gasly quedó 18° y Colapinto en el último lugar. El argentino confirmó en la rueda de prensa posterior que “tomaron la sesión como una práctica libre”. Esto quedó reflejado en la parada en boxes en las últimas vueltas para montar neumáticos blandos y probar la configuración de clasificación.

La carrera principal del Gran Premio de Qatar se realizará el domingo a partir de las 13:00 (hora argentina). La competición en el Circuito Internacional de Lusail tendrá un total de 57 vueltas.

