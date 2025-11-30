Los mejores memes del GP de Qatar de Fórmula 1: Colapinto, Verstappen, McLaren y la “traición” de Antonelli, los destacados

Max Verstappen logró una victoria clave en el Gran Premio de Qatar, lo que mantiene abierta la lucha por el título de la Fórmula 1 a falta de una sola carrera. El piloto neerlandés de Red Bull cruzó la meta en primer lugar en el Circuito Internacional de Lusail, mientras que Oscar Piastri de McLaren finalizó segundo y Carlos Sainz de Williams ocupó el tercer puesto.

Con este resultado, Verstappen quedó a 12 puntos del líder del campeonato, Lando Norris, quien terminó cuarto tras superar a Andrea Kimi Antonelli en las últimas vueltas. La definición del campeonato se resolverá en la última fecha, el 7 de diciembre en Abu Dhabi, programada para las 10:00 (hora argentina).

La carrera estuvo marcada por la obligación de realizar al menos dos paradas en boxes, ya que los neumáticos no podían superar 25 vueltas de uso. McLaren cometió errores en la estrategia, lo que permitió a Red Bull consolidar la ventaja de su piloto principal. Durante la competencia, Oscar Piastri realizó una detención récord de 1,8 segundos, aunque no logró recortar la diferencia con el líder.

El argentino Franco Colapinto, al mando de un Alpine, partió desde los pits y avanzó hasta la 14ª posición, superando a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 16º. Colapinto aprovechó un incidente entre Gasly y Nico Hulkenberg para ganar posiciones y mantuvo un ritmo constante durante el resto de la prueba.

En los tramos finales, Lando Norris enfrentó dificultades con el rendimiento de su monoplaza y perdió tiempo frente a sus rivales, mientras que Oliver Bearman de Haas debió abandonar la competencia.

Los memes estuvieron a la orden del día y la gran mayoría de los fanáticos hicieron foco en la gran carrera de Max Verstappen, que mantiene la pelea por el título hasta el final. McLaren y su mala estrategia y la “traición” de Antonelli también fueron destacadas. La posición de Colapinto, que partió último y en los pits, también fue eje de memes, al igual que su compañero Gasly, quien terminó 16°.

LOS MEJORES MEMES DEL GP DE QATAR DE F1: