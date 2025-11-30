El contundente elogio de Alpine a Colapinto por su actuación en el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, quien, pese a escalar seis posiciones y finalizar en el 14° lugar tras partir desde los boxes, expresó su insatisfacción con el rendimiento de su monoplaza y la dificultad para encontrar el ritmo adecuado durante todo el fin de semana. De todos modos, el piloto de Alpine se ganó un elogio de la escudería por su actuación.

El argentino se vio obligado a largar desde los pits debido a un cambio en la configuración de su vehículo, lo que implicó la ruptura del parc fermé. Esta decisión estratégica le permitió aprovechar el incidente inicial entre su compañero Pierre Gasly y Nico Hülkenberg de Sauber, lo que facilitó su avance en las primeras vueltas. Finalmente, Colapinto cruzó la meta en el puesto 14, superando a Gasly, quien terminó 16° tras perder terreno por el toque con Hülkenberg.

Tras la carrera, Alpine ponderó el rendimiento del pilarense con un posteo en redes sociales. “Avances para Franco. Desde el pit lane hasta la 14.ª posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Catar. Deseando llegar a Abu Dabi y terminar la temporada con broche de oro”, escribió el equipo junto a una foto de Colapinto en rueda de prensa.

El posteo de Alpine con elogio a Colapinto

A pesar de este resultado, Colapinto no ocultó su frustración por las dificultades enfrentadas en el Circuito Internacional de Lusail. En diálogo con ESPN, el joven de 22 años afirmó: “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil”.

El argentino profundizó en los problemas que experimentó tanto en la jornada de la carrera como en la clasificación previa: “Hoy y ayer no manejé bien. Hoy creo que, en general, fue mejor. Pero igual estoy patinando en las entradas y, cuando trato de empujar en la mitad de la curva, patino en las gomas de adelante. En la entrada es medio inestable y no tengo confianza, la verdad. Es un circuito en el que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del setup (configuración del monoplaza). No encontré lo que quería en todo el fin de semana, costó. Hay que entender y volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”.

El propio Colapinto, al referirse al cierre de la temporada, manifestó su deseo de concluir el año y enfocarse en el último esfuerzo junto al equipo: “Lo positivo es que queda una sola. Ojalá que ya termine. Queda poco... último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Esta pista no me cayó muy bien. No me sentí cómodo en todo el fin de semana. Esperemos que Abu Dhabi sea mejor”.

En la lucha por el campeonato, Max Verstappen se impuso con autoridad en Lusail, reduciendo la diferencia en la tabla general a solo 12 puntos respecto al líder, Lando Norris. El neerlandés de Red Bull cruzó la meta por delante de los dos McLaren, con Oscar Piastri en segundo lugar y el británico en cuarto, lo que mantiene abierto el desenlace del Campeonato de la Fórmula 1.

La temporada 2025 concluirá el 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, programado para las 10:00 (hora argentina), donde se definirá al campeón del año y en donde el piloto bonaerense de Alpine correrá su última carrera de la temporada.