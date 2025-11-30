La definición de la Fórmula 1 al rojo vivo: qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

Entre Norris, Verstappen y Piastri definirán el título de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La lucha por el título de la Fórmula 1 se encamina a una definición que pocos habrían anticipado al inicio de la temporada: Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar y redujo la diferencia con Lando Norris y superó a Oscar Piastri en la tabla de posiciones, dejando todo abierto para la última carrera en Abu Dhabi.

El piloto neerlandés de Red Bull logró una victoria clave este domingo, lo que le permitió ascender al segundo puesto del Campeonato Mundial de pilotos. A pesar de este resultado, el británico Norris mantiene el liderazgo, aunque su ventaja se ha reducido a solo 12 puntos sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero de equipo en McLaren, el australiano Piastri.

La competencia en Qatar estuvo marcada por una normativa que limitó el uso de neumáticos a un máximo de veinticinco vueltas por juego, lo que obligó a todos los pilotos a realizar al menos dos paradas en boxes. Esta restricción estratégica resultó determinante, especialmente para McLaren, que no logró optimizar sus detenciones y perdió terreno frente a un Verstappen implacable.

El podio del GP de Qatar (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El neerlandés cruzó la meta con una ventaja de más de 12 segundos sobre Piastri, quien ocupó el segundo lugar, mientras que Carlos Sainz, de Williams, completó el podio en la tercera posición. Norris, por su parte, finalizó cuarto tras una serie de dificultades en pista y en la planificación de su equipo.

De este modo, la definición de la categoría reina del automovilismo quedó al rojo vivo y en la próxima carrera entre Norris, Verstappen y Piastri se consagrará un campeón.

QUÉ NECESITA CADA UNO PARA SER CAMPEÓN DE F1

Lando Norris, piloto de McLaren y líder del campeonato, es quien llega mejor posicionado para una definición que promete mantener la expectativa hasta lo último. Con 408 puntos, al británico le bastará con terminar por delante de Verstappen y Piastri en cualquier posición para celebrar.

Verstappen, tetracampeón del mundo (2021, 2022, 2023 y 2024), buscará dar el golpe y sumar su quinto campeonato, algo que parecía impensado hace unas fechas atrás. Max necesitará ganar (25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto, o peor. También lo coronará cualquier combinación de resultados que le permita sumar 13 puntos más que su rival.

Un detalle a tener en cuenta es que si el neerlandés obtiene la victoria y el británico sale cuarto, igualarán en puntos, pero será el de Red Bull quien se quede con el título. Esto se debe a que el criterio de desempate de la F1 indica que en caso de igualdad quien tenga más victorias será el campeón. Los tres llegarán con 7 triunfos en la temporada, por lo que Verstappen podría llegar a 8 y obtener esa ventaja reglamentaria.

El caso de Piastri es el más complicado. El australiano necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor. Oscar se encuentra 16 puntos por debajo de su compañero de equipo y a 4 de Verstappen.

La definición del título se trasladará a la última cita del calendario, el Gran Premio de Abu Dhabi, programado para el 7 de diciembre a las 10:00 (hora argentina). Allí se resolverá una de las temporadas más disputadas de los últimos años, con varios pilotos y equipos aún en la pelea por el campeonato.

Así están las posiciones de la F1 tras el GP de Qatar

Lando Norris (McLaren): 408 Max Verstappen (Red Bull): 396 Oscar Piastri (McLaren): 392 George Russell (Mercedes): 309 Charles Leclerc (Ferrari): 230 Lewis Hamilton (Ferrari): 152 Kimi Antonelli (Mercedes): 150 Alexander Albon (Williams): 73 Carlos Sainz (Williams): 64 Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 Nico Hülkenberg (Sauber): 49 Fernando Alonso (Aston Martin): 48 Oliver Bearman (Haas): 41 Liam Lawson (Racing Bulls): 38 Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 Esteban Ocon (Haas): 32 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0