Franco Colapinto se lamentó tras quedar 14° en el Gran Premio de Qatar de la F1: “No tengo confianza”

Franco Colapinto completó una correcta actuación en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: largó desde los boxes y cruzó la bandera a cuadros en la 14° ubicación tras escalar seis ubicaciones. Esto también le permitió quedar por delante de su compañero Pierre Gasly (16°), quien desperdició su carrera después de un toque con el Sauber de Nico Hülkenberg en el inicio. Max Verstappen ganó en el Circuito Internacional de Lusail, quedó por delante de los dos McLaren -Oscar Piastri (2°) y Lando Norris (4°)- y puso el campeonato al rojo vivo.

A pesar de que el argentino completó una actuación en la que subió seis lugares, se mostró disconforme con su rendimiento sobre el monoplaza A525 de la escudería francesa. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil”, argumentó el joven de 22 años en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, Colapinto explicó cuáles fueron las grandes dificultades que tuvo en Qatar: “Hoy y ayer no manejé bien. Hoy creo que, en general, fue mejor. Pero igual estoy patinando en las entradas y, cuando trato de empujar en la mitad de la curva, patino en las gomas de adelante. En la entrada es medio inestable y no tengo confianza, la verdad. Es un circuito en el que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del setup (configuración del monoplaza). No encontré lo que quería en todo el fin de semana, costó. Hay que entender y volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”.

“Una carrera en un circuito en el que no hay paredes, pero no permite errores porque está esa grava de mier... Esa grava que no te deja irte ni un centímetro afuera. Una carrera dura, con curvas muy rápidas que son divertidas para manejar pero, por otro lado, muy difíciles de seguir y de pasar a otros. Dos paradas que hicieron una carrera muy monótona que no dio nada de oportunidades. Aburrido, esperemos que Abu Dhabi sea mejor”, argumentó Colapinto sobre el trazado del Circuito Internacional de Lusail y la obligación de las dos paradas.

El argentino de Alpine bromeó sobre el complejo cierre de año y aseguró que ansía el final de la campaña: “Lo positivo es que queda una sola. Ojalá que ya termine. Queda poco... último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Esta pista no me cayó muy bien. No me sentí cómodo en todo el fin de semana. Esperemos que Abu Dhabi sea mejor”.

La gestión de los neumáticos fue el eje central de la jornada: la normativa obligó a los pilotos a no superar las veinticinco vueltas con el mismo compuesto y a realizar al menos dos detenciones en boxes. Esta restricción condicionó las tácticas de las escuderías. Colapinto ingresó en la vuelta 7 -cambió los duros por medios- y en la 32 -puso medios nuevamente-; de esta manera, realizó dos stints de 25 vueltas y uno de siete.

Franco Colapinto completó una solvente tarea en Qatar (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegará a su fin el próximo 7 de diciembre, cuando se dispute el Gran Premio de Abu Dhabi a partir de las 10:00 (hora argentina), una cita que definirá al campeón del año.

El desenlace del Campeonato de la Fórmula 1 quedó abierto tras la victoria de Max Verstappen en el Circuito Internacional de Lusail, donde el piloto neerlandés de Red Bull se impuso con autoridad y redujo la diferencia en la tabla general a solo 12 puntos respecto al líder, Lando Norris.