Deportes

Máxima preocupación tras la fuerte caída de un jugador en la final Argentina-Paraguay de la Copa América de talla baja: lo sacaron en camilla

Al comienzo del segundo tiempo, el futbolista Agustín Aquino sufrió un duro golpe y tuvo que salir del campo

Un futbolista de Paraguay cayó mal y debió abandonar el campo de juego en la final contra Argentina

Se jugaba el segundo tiempo de la final de la Copa América de talla baja entre las selecciones de Argentina y Paraguay cuando una fuerte caída de uno de los jugadores del combinado albirrojo preocupó a todos los presentes en el estadio del Parque Olímpico de Asunción.

Corrían apenas dos minutos y medio de la etapa complementaria cuando Agustín Aquino falló en el cálculo para rechazar el balón y cayó con su cabeza al piso cuando intentaba ganar el duelo aéreo con el capitán argentino Rojas. La escena generó tensión en el recinto, ya que el futbolista paraguayo quedó inmóvil y sus compañeros se tomaban el rostro, evidenciando la preocupación por su estado de salud.

El árbitro del partido llamó a los médicos, que ingresaron de inmediato al campo de juego para asistir a Aquino. Luego de unos minutos, el jugador movió sus brazos y fue retirado del estadio en una camilla mientras el público local coreaba su nombre.

Al momento del incidente, la selección de Paraguay ganaba 3-2 el partido decisivo que definía al campeón de América. Argentina había llegado al duelo final luego de golear 9-0 a Bolivia, mientras que los guaraníes vencieron 5-2 a Brasil en la otra semifinal.

Noticia en desarrollo...

