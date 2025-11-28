Deportes

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

El elenco nacional se impuso con contundencia ante su par del altiplano y definirá el título con Paraguay, que venció a Brasil

La selección argentina de talla baja goleó a Bolivia y avanzó a la final de la Copa América

La selección argentina de talla baja se despachó con un contundente 9-0 sobre su par de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa América. De esta manera, el elenco albiceleste accedió a la final del certamen disputado en Paraguay y buscará revalidar el título que consiguió en 2022, en Perú.

El desarrollo del encuentro fue siempre favorable a la Argentina, que hizo gran parte de la tarea en el primer tiempo. Antes de irse al descanso, el marcador ya exhibía un arrollador 6-0. Ya en la segunda mitad, completaron la faena y sellaron el pase a la final con tres goles más.

Argentina había llegado a esta instancia tras culminar primera e invicta la Zona B. En el debut, dio una muestra de autoridad al vapulear por 5-0 a Colombia. Luego, goleó 4-1 a México, le ganó 2-0 el clásico a Brasil y cerró la fase de grupos demostrando su chapa de candidata con un 6-0 frente a Guatemala.

De esta manera, el elenco argentino accedió a los cuartos de final. Allí esperaba Estados Unidos. Los norteamericanos ofrecieron cierta resistencia, pero no pudo con el poderío celeste y blanco, que se impuso por 2-0 y sacó boleto a la ya mencionada semifinal con los del Altiplano.

La selección argentina de talla baja le ganó 9-0 a Bolivia y se clasificó a la final de la Copa América

En el encuentro decisivo espera Paraguay, un rival que Argentina conoce y bien, ya que venció 5-2 a Brasil en la otra llave. En la final del Mundial 2023, disputada en el microestadio de Argentinos Juniors, el elenco guaraní se retiró antes del final del primer tiempo, cuando la Albiceleste ganaba por 3-1, en medio de un clima de tensión y acusaciones por fallos arbitrales.

El desarrollo de aquel partido se vio alterado tras el tercer gol argentino, que llegó luego de una infracción por una supuesta mano. Las protestas del entrenador paraguayo ante los árbitros derivaron en su expulsión, lo que lo llevó a ubicarse en una de las gradas. Para ese momento, el ambiente en el estadio era sumamente hostil y ambos equipos ya habían alcanzado el límite de infracciones, a pesar de que aún faltaban varios minutos para el descanso.

La tensión aumentó cuando, al intentar reanudar el juego, la hinchada local entonó el cántico “el que no salta es guaraní” y una botella fue arrojada desde las tribunas. El técnico paraguayo, que además recibió un escupitajo, ingresó al campo visiblemente alterado y ordenó a sus jugadores retirarse. La delegación de Paraguay se dirigió a los vestuarios.

Argentina se enfrentará a Paraguay en la final de la Copa América de talla baja

La sorpresa fue generalizada entre los árbitros y los periodistas que cubrían el evento. Mientras tanto, la hinchada argentina comenzó a cantar “el que no salta abandonó”, sumándose los propios jugadores locales al cántico. Las condiciones para reanudar el partido se volvieron cada vez más difíciles.

Desde la organización se intentó por todos los medios continuar la final. Incluso, la voz del estadio anunció que el encuentro seguiría e hizo un llamado a la calma. No obstante, 20 minutos después del incidente, la delegación paraguaya regresó al campo únicamente para despedirse de sus seguidores, dejando claro con gestos que no retomarían el juego.

Horas más tarde, se confirmó oficialmente que Argentina se consagró campeona del Mundial de talla baja debido al retiro de Paraguay, a pesar de que se les ofreció reiniciar el partido con el marcador en cero y con un nuevo equipo arbitral. Por lo tanto, este antecedente, que está fresco en la memoria, le agrega un condimento extra a la final que se disputará este sábado.

