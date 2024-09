Los detalles de la descomunal oferta de Aston Martin para convencer a Adrian Newey, el cerebro más buscado de la Fórmula 1

Adrian Newey durante la conferencia de prensa de presentación como flamante incorporación de Aston Martin (Reuters/Andrew Boyers)

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin causó revuelo en la Fórmula 1, ya que la escudería británica se aseguró a uno de los mejores ingenieros del mundo y ex integrante de equipo Red Bull, donde ganó seis títulos entre 2010 y 2023. El propietario Lawrence Stroll considero su llegada como “la noticia más emocionante” al presentarlo en conferencia de prensa en la fábrica de Silverstone, Inglaterra.

El acuerdo para la llegada de Newey a Aston Martin no sólo incluye su labor como socio técnico del equipo a partir de 2025, sino que el británico de 65 años será accionista de la escudería, lo que implica un papel más que importante. Hay varias razones que llevaron al veterano al ingeniero a tomar semejante responsabilidad en lo que se estima sea una de sus últimas temporadas en la máxima categoría del automovilismo.

Newey, quien dejó Red Bull tras decidirlo en el Gran Premio de Japón, recibió numerosas ofertas de otros equipos como Ferrari, Mercedes, Williams, Alpine y McLaren. Sin embargo, fue Aston Martin el que logró convencerlo. Según el propio ingeniero, sentía que era tiempo de tomarse un descanso, pero ante tanto interés de parte de las escuderías por contratarlo le hizo recapacitar su decisión inicial.

Durante la conferencia de prensa, Newey y Stroll revelaron algunos de los factores que ayudaron a cerrar el jugoso acuerdo. Un aspecto clave fue que el afamado diseñador se sintió “valorado” por Aston Martin. Después de decidir abandonar el equipo de la bebida energética, las propuestas que recibió le hicieron reconsiderar un posible descanso. Las conversaciones con Stroll en diferentes escenarios, como en el gimnasio de un hotel, lo convencieron para que se uniera a las filas de la escudería con sede en Gaydon.

Adrian Newey, ingeniero de F1, y Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin (Reuters/Andrew Boyers)

“Hay que mantenerse fresco y necesitaba un nuevo reto para ello. Lawrence (Stroll) y yo nos hemos ido conociendo a lo largo de los años. Anuncié que dejaba mi equipo y esto halagado de que muchos equipos se hayan interesado. Pero, Lawrence y su entusiasmo son muy persuasivos. Si miras atrás, hace 20 años, los jefes de equipo eran los dueños, y en esta nueva era él es el único dueño activo en el equipo. Es un sentimiento distinto, de la vieja escuela. La opción de ser accionista y socio nunca se me había ofrecido, tenía ganas de desarrollar y esto fue una decisión natural”, indicó Newey en su presentación. “No es fácil construir una nueva fábrica. Es cálido y tiene buena comunicación por todo el equipo. He visto otros edificios que no cumplen este rol, tengo muchísimas ganas de empezar y conocer a todo el mundo y empezar a trabajar con ellos”, continuó.

El ambicioso proyecto de Aston Martin para consolidarse y dar el salto en la F1 fue muy importante para la decisión de Newey y el sitio Motor Sport aportó que una visita a la fábrica de la escudería en julio pasado fue crucial, ya que en las instalaciones de última generación se está construyendo un nuevo túnel de viento: “Lo que a Newey le gustó fue la forma en que se estaban construyendo las cosas”.

“Nuestro túnel de viento estará operativo a finales de año o a principios del siguiente. Es lo que nos faltaba para estar arriba. Tuvimos un buen 2023, pero estos coches de efecto suelo son muy complejos y estamos buscando remontar. Somos quintos y para un equipo como nosotros sin un líder como Adrian, obviamente nos gustaría estar mejor, pero nuestro objetivo es tener un gran coche para 2025 y para el cambio de normas en 2026″, afirmó Stroll acerca de los avances tecnológicos en Aston Martin.

Adrian Newey, en la presentación como nuevo técnico de Aston Martin, saluda al piloto español Fernando Alonso (Reuters/Andrew Boyers)

Otra de las razones que inclinaron la balanza para que Newey aceptara tuvo que ver con el elevado salario que cobrará el ingeniero campeón con Williams, McLaren y Red Bull que, según publicó el sitio especializado rondaría los 25 a 30 millones de dólares al año, con bonificaciones. De acuerdo a estas cifras, el ingeniero entraría en el Top 5 de los mejores remunerados de la F1, detrás de los pilotos Max Verstappen (55 millones), Lewis Hamilton (45) y Charles Leclerc (34).

“Es una muestra del compromiso de Lawrence. No se cuanto le costará a todo esto, pero no es barato. Intentaré que se gaste dinero dentro de los límites. La combinación de las instalaciones y lo bien pensado que está el edifico. Si tuviera que definir a Lawrence en una frase diría que tiene una creencia y tiene la fe de jugarse todas las fichas al negro”, afirmó Newey.

En cuanto a la contratación en sí, Stroll contó cómo fueron las conversaciones con el ingeniero: “Hace tres años empezamos a hablar brevemente. Vi que Adrian iba a dejar Red Bull y dije: ‘Esto tiene que suceder’. En abril cuando vi que se iba ahí empezamos a hablar de verdad. Adrian es clave, clave, clave. Es la mayor pieza del puzzle, al menos desde el punto de vista del liderazgo técnico. Tendrá un efecto cascada en el resto de la organización. Va a ser socio técnico, el líder del equipo técnico y líder dentro de la empresa. Dejaré que decida él la estructura que sabe más que yo”, afirmó el propietario de Aston Martin Racing.

Este fichaje que revoluciona la F1 podría significar un punto de inflexión para Aston Martin, que ha mostrado ambiciosos planes de crecimiento y desarrollo. La experiencia y el talento de Newey, que se le adosan a lo que pueda realizar en pista el experimentado Fernando Alonso, son vistos como un impulso vital para llevar a la escudería a nuevas alturas en la Máxima.