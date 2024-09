Aston Martin fichó a Adrian Newey, el cerebro más buscado de la Fórmula 1: “Es el mejor en lo que hace”

Newey llegó a Aston Martin después de 18 temporadas en Red Bull

El ingeniero británico Adrian Newey ha generado un verdadero revuelo en el mundo de la Fórmula 1 al confirmar su llegada al equipo Aston Martin. Newey se une a la escudería como accionista y socio técnico, tras desvincularse de Red Bull este año luego de 18 temporadas trabajando para el equipo de la bebida energética.

Durante una rueda de prensa desde la sede del equipo, el reconocido ingeniero explicó los motivos de su decisión. “Sentía que necesitaba un nuevo reto, y a finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo debatiendo, me tomé mi tiempo para decidir. Necesitaba un nuevo reto para mantenerme fresco. Estoy halagado de que muchos equipos se hayan acercado, pero la pasión y el entusiasmo de Lawrence Stroll es muy persuasivo”, valoró Newey sobre su fichaje, en alusión al dueño del equipo Aston Martin.

Con respecto a su elección, Newey destacó: “Esperaba estar en algún barco en algún momento y que me llegará la chispa para saber a dónde ir. Mi mujer se volvería loca si me ve mucho ahora en casa. A finales de junio sentí que estar involucrado en automovilismo ha sido mi ambición desde que tenía 6 años y he disfrutado de más del 90% de los días de mi carrera. Sigo disfrutando del reto de añadir rendimiento al coche y es lo que me hace levantarme cada mañana. Muchos de mis amigos de la universidad se fueron a trabajar a Rolls Royce y no tenían esos comentarios, no sabían como lo estaban haciendo. Escogí bien en ese momento en mis decisiones, el pináculo del hombre-máquina es la Fórmula 1″.

Además de contar con el joven piloto Lance Stroll, Aston Martin también tiene en sus filas al experimentado y doble campeón mundial Fernando Alonso. En la misma rueda de prensa, Alonso se mostró sumamente motivado por la nueva incorporación. “La llegada del gurú de la aerodinámica Adrian Newey al equipo Aston Martin es una oportunidad increíble poder trabajar con esta gente de la que puedes aprender tanto”, afirmó el asturiano.

Alonso también confesó que Newey fue “una inspiración” en su carrera. “Gracias a Adrian, su talento y sus coches, todos mejoramos como pilotos. Todos teníamos que elevar el listón para poder competir. Ahora es un día increíble para el equipo”, apuntó. “Sin duda, Aston Martin es el equipo del futuro. Para mí va a ser una oportunidad increíble, profesionalmente, trabajar con Adrian y seguir llevando este verde del que me siento muy orgulloso”, concluyó Alonso.

Alonso habló sobre Newey durante la conferencia de prensa (Reuters)

El diseñador más exitoso en la historia de la F1 (ganó 25 títulos mundiales) habría cerrado un contrato descomunal con Aston Martin. Según el sitio especializado Motorsport, la oferta a Newey ha sido descrita como “sustancial”, con un valor estimado de 100 millones de dólares durante tres temporadas, más bonificaciones basadas en resultados. Estos números habrían sido un factor decisivo para que Newey eligiera unirse al equipo británico.

“El fichaje de Adrian fue muy económico. Llevo en el mundo de los negocios más de 30 años y nunca he tenido más certeza. Queremos estar mucho tiempo juntos y es barato para todo lo que aportará al equipo”, consideró Lawrence Stroll, y agregó: “Es el mejor en lo que hace en todo el mundo. Es un caballero, un competidor, es un ganador y tiene muchos coches a sus espaldas”.

Aston Martin continúa su ambicioso proyecto de armar un “dream team” en la parte técnica. Junto a Adrian Newey, Andy Cowell, ex jefe de motores de Mercedes, se unirá al equipo como CEO. También se incorporará Enrico Cardile, ex líder del departamento de diseño de chasis de Ferrari. Estas incorporaciones son parte del impulso del equipo para mejorar su desempeño, especialmente después de un decepcionante 2024, en el que no lograron conseguir ningún podio, en contraste con los ocho podios de Fernando Alonso en la temporada anterior.

Lawrence Stroll, propietario del equipo, ha dejado claro su compromiso con la mejora y el éxito futuro de Aston Martin. La llegada de figuras clave como Newey, Cowell y Cardile subrayan su determinación de competir al más alto nivel en la Fórmula 1. La adición de Adrian Newey no solo aporta valor técnico, sino también una motivación renovada tanto para los pilotos como para el equipo en general.