Con el atractivo duelo entre el Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona se pone en marcha la fecha 5 de la Champions League

Los Blues tendrán un duro enfrentamiento ante los catalanes en búsqueda de un triunfo que les permita soñar con el pase directo a los octavos de final

El Chelsea de Enzo Fernández
El Chelsea de Enzo Fernández se medirá ante el Barcelona en Londres

El estadio de Stamford Bridge recibirá este martes un encuentro clave en la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde Chelsea y Barcelona buscarán sumar tres puntos que podrían proyectarlos a la zona de clasificación directa a octavos de final. Ambos equipos llegan igualados en la tabla con siete unidades y se encuentran obligados a romper el equilibrio para no perder terreno en la competición europea.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca, con Enzo Fernández como una de sus figuras, mantuvo un rendimiento positivo tras imponerse el fin de semana a Burnley por 2-0 en la Premier League. Esa victoria consolidó al cuadro londinense en la segunda posición del certamen doméstico, con 23 puntos. En el andar continental, Chelsea sumó sus siete puntos tras vencer a Benfica y Ajax, empatar ante Qarabag y ceder en su único traspié frente a Bayern Munich.

Por su parte, el Barcelona que conduce Hansi Flick se presenta en Londres tras igualar 3-3 con Club Brugge en la jornada anterior, en un duelo que expuso su fortaleza ofensiva y algunas dudas defensivas. En La Liga, el equipo culé ocupa la segunda posición con 31 puntos, ubicándose a la sombra del Real Madrid, y llega luego de golear 4-0 a Athletic Club en el reencuentro con el Camp Nou tras más de 900 días.

El historial entre Chelsea y Barcelona suma 14 enfrentamientos en competiciones europeas, con un balance parejo de cuatro victorias por lado y seis empates. La última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final de la temporada 2017/2018, con triunfo global 4-1 de los españoles.

Barcelona ocupa actualmente la undécima posición después de dos triunfos, un empate y una derrota, mientras que Chelsea figura inmediato por debajo, ambos con igual puntaje. La necesidad de sumar de a tres se perfila fundamental con la mira puesta en alcanzar los ocho mejores de la competencia.

Este martes también se librarán otros encuentros, entre los que se destacan la visita de Juventus a la casa del Bodo Glimt, el Manchester City contra el Bayer Leverkusen del Diablito Echeverri o el Napoli contra el Qarabag.

Probables formaciones:

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández; João Pedro, Pedro, Neto; Liam Delap. DT: Enzo Maresca.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Dani Olmo, Eric García, Fermín López; Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal. DT: Hans-Dieter Flick.

Estadio: Stamford Bridge

Hora: 17.00

TV: ESPN y Disney+

TODOS LOS PARTIDOS DE LA JORNADA DE CHAMPIONS LEAGUE:

AJAX VS BENFICA

Estadio: Johan Cruijff Arena

Hora: 14.45

TV: Fox Sports y Disney+

GALATASARAY VS UNION ST. GILLOISE

Estadio: Telekom Arena

Hora: 14.45

TV: ESPN2 y Disney+

CHELSEA VS BARCELONA:

Estadio: Stamford Bridge

Hora: 17.00

TV: ESPN y Disney+

BORUSSIA DORTMUND VS VILLARREAL

Estadio: Signal Iduna Park

Hora: 17.00

TV: Fox Sports 2 y Disney+

BODO GLIMT VS JUVENTUS

Estadio: Aspmyra Stadion

Hora: 17.00

TV: ESPN 2 y Disney+

MANCHESTER CITY VS BAYER LEVERKUSEN

Estadio: Etihad Stadium

Hora: 17.00

TV: Fox Sports y Disney+

OLYMPIQUE MARSELLA VS NEWCASTLE

Estadio: Orange Vélodrome

Hora: 17.00

TV: ESPN 3 y Disney+

SLAVIA PRAGA VS ATHLETIC CLUB

Estadio: Fortuna Arena

Hora: 17.00

TV: Disney+

NAPOLI VS QARABAG

Estadio: Stadio Diego Armando Maradona

Hora: 17.00

TV: ESPN 4 y Disney+

TABLA DE POSICIONES:

