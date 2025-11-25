El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

Enzo Fernández fue la gran figura del Chelsea ante FC Barcelona por la Champions League (REUTERS/Hannah Mckay)

El partido entre Chelsea y Barcelona por la fase de grupos de la UEFA Champions League tuvo a Enzo Fernández como protagonista en Stamford Bridge. El mediocampista argentino vivió una noche intensa: le anularon dos goles, fue partícipe importante en otro tanto invalidado y sumó una asistencia clave en la victoria local por 3-0.

La influencia de Enzo Fernández se hizo sentir desde el inicio del encuentro. A los 4 minutos, marcó un gol que fue invalidado tras intervención del VAR, por una mano previa de Fofana en el control. Minutos más tarde, a los 22, Fernández volvió a convertir tras una jugada colectiva, pero el tanto quedó anulado por posición adelantada de un compañero que intentó participar en la acción. Fue un inicio súper ofensivo del Chelsea que condicionó a la defensa catalana. La actuación del mediocampista campeón del mundo con Argentina fue clave para que su rival sufriera dicha presión alta.

En el complemento, la dinámica no cambió para el ex River Plate. A los 5 minutos de la segunda parte, se originó una acción en la que, tras un pase filtrado de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho recibió en posición ilícita; el propio Garnacho armó la jugada y asistió a Andrey Santos, quien marcó el gol que de inmediato fue anulado por fuera de juego previo.

La presión constante y el volumen de juego de Chelsea impactó también en el marcador. Un autogol de Jules Koundé abrió la cuenta para los locales. Luego, Estevao amplió la ventaja con una acción individual fenomenal, y en el tercer tanto la intervención de Fernández fue determinante: desde la banda lanzó un centro preciso que permitió la definición de Liam Delap en el área.

El resultado dejó a Chelsea entre los mejores de su grupo y lo acercó a la siguiente fase. La actuación de Enzo Fernández, más allá de los goles anulados, se sostuvo con presencia, recuperación y visión para asistir a sus compañeros. El VAR evitó que sus cifras personales fueran aún mayores, en una noche donde la organización blue superó con claridad a un Barcelona que jugó con uno menos desde el cierre de la primera mitad.

