El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

La bronca de Ariel Holan por el pasillo de Estudiantes

El tradicional pasillo de reconocimiento al campeón en el fútbol argentino vivió un episodio inédito cuando el plantel de Estudiantes de La Plata realizó el gesto protocolar hacia Rosario Central dándoles la espalda a sus rivales. Este acto, cargado de simbolismo, se produjo en el estadio Gigante de Arroyito durante el partido de octavos de final del Torneo Clausura y representó un claro gesto de repudio por la reciente designación de Central como campeón de liga.

Durante la salida de los equipos al campo de juego, los futbolistas de Estudiantes se alinearon para cumplir con la solicitud de la Liga Profesional de Fútbol y la AFA de rendir homenaje al campeón. Sin embargo, en lugar de aplaudir, todos los integrantes del equipo platense se giraron y permanecieron de espaldas, con los brazos cruzados, mientras sus colegas del Canalla atravesaban el pasillo. La escena, que rápidamente se viralizó, marcó un quiebre en la tradición y evidenció el malestar institucional de Estudiantes, que terminó ganando 1-0 y avanzó a los cuartos de final.

El trasfondo de este gesto se remonta a la decisión de la Liga Profesional y la AFA de reconocer a Rosario Central como campeón anual por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la temporada. La medida, adoptada con la competencia en curso y sin estar contemplada en el reglamento, generó un fuerte rechazo en Estudiantes. El club, presidido por Juan Sebastián Verón, expresó públicamente su desacuerdo a través de un comunicado en redes sociales: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Esta postura contrastó con la versión oficial de la Liga Profesional, que aseguró que la incorporación del nuevo título y el reconocimiento a Central como campeón anual fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, según consta en actas. En esa reunión, Estudiantes estuvo representado por su vicepresidente, Pascual Caiella. La contradicción entre ambas partes profundizó la controversia y alimentó el debate.

Tras el triunfo visitante por 1 a 0 con gol de Edwin Cetré, uno de los que reclamó por la actitud fue Ariel Holan, técnico del Canalla y uno de los que viajó a Puerto Madero el jueves a recibir el trofeo. “Los futbolistas son compañeros, los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Para mí fue una falta de respeto. Y yo lo tomo como tal, como una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada, esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de AFA. Agradezco que haya tenido la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. Y que a partir de ahora va a ser algo que beneficie a los demás clubes, porque se habló mucho de los torneos largos”, expresó el ex DT de Independiente.

Ángel Di María también dio a conocer su malestar por la actitud. “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó así. Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”, planteó.

La delegación de Estudiantes, por su parte, se marchó del Gigante sin hacer declaraciones. Quien sí habló en redes sociales fue el presidente Juan Sebastián Verón, a través de un sugerente posteo en las redes sociales. El árbitro Pablo Dóvalo, en tanto, declaró que “hubo un protocolo que no se cumplió” y que informó lo sucedido. ¿Habrá un nuevo capítulo sobre el affaire pasillo?