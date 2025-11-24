Deportes

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El entrenador del Canalla mostró su descontento por la actitud del Pincha, que terminó ganando 1-0 y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Guardar
La bronca de Ariel Holan por el pasillo de Estudiantes

El tradicional pasillo de reconocimiento al campeón en el fútbol argentino vivió un episodio inédito cuando el plantel de Estudiantes de La Plata realizó el gesto protocolar hacia Rosario Central dándoles la espalda a sus rivales. Este acto, cargado de simbolismo, se produjo en el estadio Gigante de Arroyito durante el partido de octavos de final del Torneo Clausura y representó un claro gesto de repudio por la reciente designación de Central como campeón de liga.

Durante la salida de los equipos al campo de juego, los futbolistas de Estudiantes se alinearon para cumplir con la solicitud de la Liga Profesional de Fútbol y la AFA de rendir homenaje al campeón. Sin embargo, en lugar de aplaudir, todos los integrantes del equipo platense se giraron y permanecieron de espaldas, con los brazos cruzados, mientras sus colegas del Canalla atravesaban el pasillo. La escena, que rápidamente se viralizó, marcó un quiebre en la tradición y evidenció el malestar institucional de Estudiantes, que terminó ganando 1-0 y avanzó a los cuartos de final.

El trasfondo de este gesto se remonta a la decisión de la Liga Profesional y la AFA de reconocer a Rosario Central como campeón anual por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la temporada. La medida, adoptada con la competencia en curso y sin estar contemplada en el reglamento, generó un fuerte rechazo en Estudiantes. El club, presidido por Juan Sebastián Verón, expresó públicamente su desacuerdo a través de un comunicado en redes sociales: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Esta postura contrastó con la versión oficial de la Liga Profesional, que aseguró que la incorporación del nuevo título y el reconocimiento a Central como campeón anual fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, según consta en actas. En esa reunión, Estudiantes estuvo representado por su vicepresidente, Pascual Caiella. La contradicción entre ambas partes profundizó la controversia y alimentó el debate.

Tras el triunfo visitante por 1 a 0 con gol de Edwin Cetré, uno de los que reclamó por la actitud fue Ariel Holan, técnico del Canalla y uno de los que viajó a Puerto Madero el jueves a recibir el trofeo. “Los futbolistas son compañeros, los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Para mí fue una falta de respeto. Y yo lo tomo como tal, como una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada, esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de AFA. Agradezco que haya tenido la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. Y que a partir de ahora va a ser algo que beneficie a los demás clubes, porque se habló mucho de los torneos largos”, expresó el ex DT de Independiente.

Ángel Di María también dio a conocer su malestar por la actitud. “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó así. Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”, planteó.

La delegación de Estudiantes, por su parte, se marchó del Gigante sin hacer declaraciones. Quien sí habló en redes sociales fue el presidente Juan Sebastián Verón, a través de un sugerente posteo en las redes sociales. El árbitro Pablo Dóvalo, en tanto, declaró que “hubo un protocolo que no se cumplió” y que informó lo sucedido. ¿Habrá un nuevo capítulo sobre el affaire pasillo?

Temas Relacionados

Ariel HolanRosario CentralEstudiantesTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El delantero uruguayo anotó dos goles, pero reconoció al arquero por su intervención en el penal que tapó y resultó vital en la clasificación del Xeneize a los cuartos de final del Clausura

El gesto de Miguel Merentiel

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

El ex futbolista y actual presidente apeló a una frase de un legendario ex titular del club: “Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida”

El sugerente posteo de Verón

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

El Xeneize eliminó al Talleres de Carlos Tevez, mientras que el Pincha hizo lo propio con Rosario Central

Tras los triunfos de Boca

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

El Xeneize se quedó con la victoria gracias a un doblete de Miguel Merentiel y un penal atajado de Agustín Marchesín en el cierre del primer tiempo. Ahora, se medirá contra Argentinos Juniors en La Bombonera

Boca Juniors venció 2-0 al

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

El capitán de la selección argentina descolló en el 4-0 de Las Garzas, que avanzaron a la final de la Conferencia Este de la MLS

Un grito de cabeza y
DEPORTES
El gesto de Miguel Merentiel

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: todos

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro