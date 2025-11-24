Deportes

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

El ex futbolista y actual presidente apeló a una frase de un legendario ex titular del club: “Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida”

Guardar
La Bruja y el festejo
La Bruja y el festejo de Estudiantes en Rosario

El gesto de los jugadores de Estudiantes de La Plata al dar la espalda durante el pasillo de campeón a Rosario Central marcó un momento inédito y cargado de simbolismo en el fútbol argentino. En el estadio Gigante de Arroyito, la ceremonia protocolar se transformó en una escena de protesta y generó debate en el ámbito deportivo. El acto, realizado antes del partido de octavos de final del Torneo Clausura, se produjo en medio de la polémica por la designación de Central como campeón anual de la Liga Profesional; no porque no lo mereciera, sino porque se dio con la competencia en curso y cuando no había sido indicado en el reglamento.

Durante la salida de los equipos al campo de juego, los futbolistas de Estudiantes formaron el pasillo solicitado por la organización, pero en lugar de aplaudir, se dieron vuelta y les ofrecieron la espalda, con los brazos cruzados. Esta acción resultó una señal de repudio hacia la decisión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de reconocer a Rosario Central como campeón de liga por haber sumado la mayor cantidad de puntos en el año.

El contexto de la controversia se remonta a la resolución adoptada por la LPF y la AFA, que determinaron que el equipo con más puntos en la tabla anual recibiría el título de campeón de liga. Esta decisión generó malestar en Estudiantes, que cuestionó la legitimidad del reconocimiento. El club platense, presidido por Juan Sebastián Verón, expresó públicamente su desacuerdo a través de sus redes sociales, donde afirmó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

La postura institucional de Estudiantes se sustentó en la ausencia de una votación formal para aprobar el nuevo título, en contraste con la versión oficial de la LPF, que aseguró que la medida fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, con la presencia del vicepresidente de Estudiantes, Pascual Caiella. La ejecución del pasillo de espaldas por parte de los jugadores de Estudiantes fue el resultado de una sugerencia directa de Verón, quien mantuvo una comunicación con los referentes del plantel antes del partido. Según trascendió, el presidente del club propuso realizar el gesto, aunque la decisión final quedó en manos de los futbolistas.

A la distancia, el propio Verón se expresó en las redes sociales luego del triunfo 1-0 del Pincha (con gol de Edwin Cetré), que lo clasificó a los cuartos de final de la competencia. Primero, compartió una historia en su cuenta de Instagram que incluyó la imagen del festejo final y la leyenda “vamos nosotros”, junto con la banderita con los colores del club.

El posteo de Verón que
El posteo de Verón que causó furor entre los fanáticos del Pincha

Y en una segunda publicación apeló a una frase de Mariano Mangano, presidente de la institución en la década del 60. “Y estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de su rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”, señala la cita que eligió.

La decisión del pasillo de Estudiantes causó malestar en el Canalla. Ángel Di María declaró: “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó así. Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”.

Ariel Holan, DT de los rosarinos, planteó que se trató de “una falta de respeto”. La delegación de Estudiantes, por su parte, se retiró sin hacer declaraciones.

Temas Relacionados

Juan Sebastián VerónEstudiantesRosario CentralTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El delantero uruguayo anotó dos goles, pero reconoció al arquero por su intervención en el penal que tapó y resultó vital en la clasificación del Xeneize a los cuartos de final del Clausura

El gesto de Miguel Merentiel

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

El Xeneize eliminó al Talleres de Carlos Tevez, mientras que el Pincha hizo lo propio con Rosario Central

Tras los triunfos de Boca

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

El Xeneize se quedó con la victoria gracias a un doblete de Miguel Merentiel y un penal atajado de Agustín Marchesín en el cierre del primer tiempo. Ahora, se medirá contra Argentinos Juniors en La Bombonera

Boca Juniors venció 2-0 al

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

El capitán de la selección argentina descolló en el 4-0 de Las Garzas, que avanzaron a la final de la Conferencia Este de la MLS

Un grito de cabeza y

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Fideo se refirió a la actitud de los jugadores del Pincha, que terminaron ganando 1-0 y avanzando a los cuartos de final del Torneo Clausura

La respuesta de Di María
DEPORTES
El enojo de Ariel Holan

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: todos

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro