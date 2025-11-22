La multa que tuvo que pagar Alpine por un error con el auto de Franco Colapinto durante la qualy del GP de Las Vegas

La sanción económica que recibió Alpine por una falla en el procedimiento de devolución de los neumáticos (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En medio de una clasificación del Gran Premio de Las Vegas que fue azotada por un diluvio, en Alpine se encendieron las alarmas por una falla en el procedimiento de devolución de neumáticos del monoplaza de Franco Colapinto, que terminó en la 15° ubicación luego de pasar a Q2. Los comisarios de pista de la Fórmula 1 encontraron irregularidades en un compuesto intermedio que debía haber sido entregado a la FIA tras la tercera práctica libre, por lo que el equipo recibió una multa económica por este error de los técnicos.

El incidente se originó cuando, tras la clasificación en la que Colapinto logró avanzar a la Q2 y finalizar en la 15ª posición, el coche número 43 fue puesto bajo investigación por una posible infracción a los Artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Según el comunicado oficial emitido poco después de la sesión, la sospecha recayó sobre el uso de neumáticos que, de acuerdo con el reglamento, ya habían sido devueltos electrónicamente tras la última práctica libre.

El informe técnico, elaborado por el Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, detalló que la tercera práctica libre fue declarada en mojado por el Director de Carrera. Vale aclarar que los pilotos giraron media hora con neumáticos intermedios por las condiciones de pista. En estas circunstancias, el Artículo 30.5 g) exige que un juego de neumáticos intermedios sea devuelto electrónicamente a la FIA en un plazo máximo de dos horas después de la finalización de la FP3. Por su parte, el Artículo 30.4 a) estipula que la devolución oficial debe realizarse a través del sistema FIA Race Team Client.

Cabe resaltar que las escuderías están obligadas a entregar dos juegos de neumáticos usados a los comisarios de pista tras la finalización de las prácticas libres. No obstante, luego de que Dirección de Carrera catalogara que los entrenamientos se desarrollaron sobre piso mojado, los equipos tienen que proporcionar los compuestos intermedios. Incluso, una vez finalizada la carrera del domingo, deben otorgar todas las ruedas que llevaron al circuito a la organización, para que esta analice si presentan irregularidades.

El comunicado de la FIA de la multa a la escudería Alpine

La investigación reveló que, aunque Alpine cumplió con la devolución física de los neumáticos, no completó el registro electrónico correspondiente para el juego de intermedios utilizado por el coche de Colapinto. Durante la audiencia ante los comisarios, a la que asistió un representante del equipo, se confirmó que “no registró electrónicamente la devolución de los neumáticos”, según informaron los comisarios deportivos y replicó el portal especializado Motorsport.

Estos añadieron: “Aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la FIA, y esto no se hizo”.

Como consecuencia de esta omisión administrativa, la FIA impuso a Alpine una multa de 5 mil euros. No obstante, la sanción no afecta la posición de Franco Colapinto en la parrilla de salida, quien podrá mantener el 15° lugar para la carrera nocturna del sábado en Las Vegas ya que el piloto además no tiene ningún tip de responsabilidad ante estos temas burocráticos.

Las escuderías están obligadas a llevar 13 juegos de neumáticos secos a un Gran Premio, a los cuales se agregan cuatro intermedios y tres de lluvia extrema (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

El argentino se lamentó en la rueda de prensa por dejar pasar la oportunidad de meterse a Q3 y largar en las primeras cinco filas de cara a la carrera. El pilarense, que había marcado un tiempo de 1:53.683, perdió el control de su monoplaza A525 antes de ingresar en la última recta y tuvo que abortar una vuelta en la que estaba mejorando notablemente sus registros.

“Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, expresó Franco, en referencia al giro que venía realizando en la Q2 y le hubiera permitido pelear por el ingreso a la Q3.

A esto, agregó: “Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera”.

La carrera principal del Gran Premio de las Vegas de la Fórmula 1 dará inicio el domingo a las 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 50 vueltas. En 2024, de la mano de Williams, Colapinto terminó en el 14° lugar después de largar desde los pits por el fuerte accidente que sufrió en la clasificación.