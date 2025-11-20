Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

El momento de la entrega del galardón y las reacciones en las redes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, le entregó el Trofeo de Campeón de Liga a Rosario Central por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual 2025. La distinción no estaba contemplada al inicio de la temporada y se realizó cuando la competencia aún no había finalizado, lo que generó reacciones inmediatas entre los protagonistas y abrió el debate. La medida se tomó antes del inicio de los playoffs del Torneo Clausura, con Rosario Central consolidado como el equipo más regular del año.

Durante la ceremonia, el presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso, el director técnico Ariel Holan, el arquero Jorge Broun, el jugador Ángel Di María y la vicepresidenta Carolina Cristinzano recibieron el trofeo en representación del club. Belloso expresó su satisfacción por el reconocimiento: “Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”, declaró a Infobae tras la reunión del Comité Ejecutivo. El arquero Broun, quien posó con el trofeo, consideró que “esto ya está, es la estrella por el torneo largo, la Tabla Anual”. Por su parte, Holan reveló que la noticia del galardón les llegó de manera inesperada: “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos el entrenamiento a la tarde”, relató el entrenador.

El contexto de la decisión se remonta a un plan que la Liga Profesional venía discutiendo desde hace varios años, con la intención de reinstaurar la figura del campeón anual en el fútbol argentino. La decisión de la AFA fue respaldada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, que resolvió por unanimidad considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, además de otorgarle beneficios como el acceso a la Supercopa Internacional y la clasificación directa a la Copa Libertadores.

En la temporada 2025, Rosario Central acumuló 66 puntos entre el Torneo Apertura y el Clausura, superando a todos sus rivales y asegurando su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. El equipo disputó partidos en la Zona B y el clásico interzonal frente a Newell’s, consolidando su posición como el conjunto más consistente del año. Mientras tanto, Platense se consagró campeón del Apertura e Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo la Copa Argentina, quedando pendiente la definición del Clausura, cuyos octavos de final estaban por comenzar al momento de la entrega del trofeo.

La determinación disparó las reacciones. Los fanáticos de Central que se hallaban en las inmediaciones del estadio o en la tienda oficial de la institución celebraron, lo mismo que en las redes. El club, incluso, modificó de inmediato su escudo, sumando la octava estrella de liga. “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, escribió Di María en un posteo de Instagram.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, equipo que lideró la tabla anual en 2024, hizo un planteo que ganó adeptos: “Me sorprende, no la pregunta, sino lo que me comentás. No sé cuál será el sentido. Quizá se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, como un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento", reflexionó.

“¿Le pagan también? Tiene que tener un premio también. A los jugadores y a los técnicos también hay que pagarles”, siguió, entre risas. “Hay que ver si es retroactivo o no. Pero tiene que serlo”, cerró el tema. En las redes, afloraron los memes y las críticas de los fanáticos de otros clubes, que no lo consideraron justo, sobre todo porque no estaba planificado el reconocimiento y se dio con la pelota rodando. Y fue entregado en la sede de la Liga, entre semana, y no en un estadio de fútbol.

LOS MEJORES MEMES DEL TÍTULO DE CENTRAL

Acabo de pasar por Viamonte 1366.



En una de esas pegaba una copa.



No tuve suerte.

Ni de vino, che… pic.twitter.com/kVN8k1MHsd — Hugo Lamadrid (@hugohlamadrid) November 20, 2025