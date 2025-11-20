Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El futbolista perdió la vida en un ajuste de cuentas

La noche del 15 de septiembre marcó el destino de Umberto Catanzaro, un joven de 23 años conocido en los campos de fútbol amateur del sur de Italia como La Flecha, quien resultó gravemente herido durante un ataque de represalia en Nápoles. Según informó Il Matino, Catanzaro falleció tras varios días internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vecchio Pellegrini de la ciudad.

La investigación apuntó a un conflicto interno en una organización criminal local. El asalto armado, ocurrido en el reconocido “Barrio Español” de Nápoles, habría sido ordenado por el líder de la banda con la intención de atacar a un joven de 17 años, novio de su hija y miembro del mismo grupo, por la difusión de un vídeo íntimo en el que aparecía la menor. Corriere della Sera detalló que el comando armado falló su objetivo, provocando heridas mortales a Catanzaro, quien se encontraba acompañado de la persona a quien iban dirigidos los disparos. El ataque se produjo cuando ambos circulaban en un vehículo, quedando Umberto Catanzaro atrapado en medio de una lluvia de disparos.

Los hechos desencadenaron una serie de detenciones. Según Il Matino, la Unidad Operativa de los Carabinieri arrestó a cuatro presuntos implicados y la Dirección Antimafia junto con el Juzgado de Menores de Nápoles emitieron una orden de detención preventiva contra cinco personas. El caso está bajo la jurisdicción de estas autoridades, que buscan esclarecer la cadena de responsabilidades en el crimen.

La voz más inmediata de este drama la aportó la novia de Catanzaro, quien relató a los Carabinieri, según recogió Il Matino: “Estaba en casa, durmiendo, y mis padres estaban allí. De repente, oímos que llamaban al timbre. Era Umberto, diciendo que le habían disparado. Luego se desmayó en el pasillo. En ese momento, mi madre, mi padre y yo lo subimos al coche y lo llevamos a Pellegrini". La joven amplió su declaración durante el interrogatorio: “Se desmayó al instante, no tuvo tiempo de decirme nada. Llevábamos seis años juntos, vive solo en Pianura“.

El deportista amateur era originario de Palermo, pero llevaba una década viviendo en Nápoles. “Umberto tenía muchos amigos y frecuentaba distintos grupos. Cuando los niños crecen, es imposible conocer a todos sus conocidos. no era de los que se metían en líos. De hecho, era todo lo contrario: un buen chico que nunca tuvo problemas con la ley”, declaró ante Il Mattino su madre María Rosaria. “Era un chico alegre, altruista, educado y generoso, pero la característica que más destacaba era su determinación para perseguir sus proyectos y sueños, principalmente el de convertirse en futbolista”, lo definió.

Uno de los clubes de los que formó parte emitió un comunicado

De acuerdo con el testimonio recogido, la pareja de Catanzaro negó que el joven hubiese tenido conflictos previos con individuos peligrosos: “Que yo sepa, no. Siempre salíamos juntos y nunca lo vi discutir con nadie". Las pesquisas posteriores confirmaron que el objetivo del asalto era otro joven, no Umberto Catanzaro, quien fue alcanzado fatalmente de manera accidental.

Catanzaro era extremo veloz nacido en 2002 que tuvo sus comienzos en las inferiores del Bari y hasta sumó pasos por la selección juvenil del Paganese. Definido en el Corriere como “rápido, generoso y disciplinado”, el futbolista amateur contabilizó estadías en el Afro Napoli y Garda.

El entorno de Catanzaro quedó profundamente marcado por la noticia. Compañeros, entrenadores y ex rivales expresaron su consternación y respeto por el joven, conocido por su rapidez y capacidad de juego en la liga amateur Eccellenza, donde algunos lo apodaban La Flecha. El presidente del club Nuova Napoli Nord, Carmine Sinigaglia, junto al cuerpo técnico, escribió: “Esta noticia nos deja sin palabras y profundamente entristecidos“. Un ex compañero añadió en sus redes sociales: ”Sin duda, uno de los mejores con los que he jugado. Compartimos momentos inolvidables... Duele muchísimo. Te quiero, Freccia".

El equipo Rione Terra de Pozzuoli, el último club aateur en el que militó Catanzaro, lo había fichado semanas atrás para utilizarlo en la Promozione Girone B, una de las divisiones regionales que forman parte de la sexta categoría del fútbol italiano.

El caso permanece abierto y la autopsia establecida por orden judicial será clave para determinar los detalles finales de la tragedia.