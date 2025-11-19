Deportes

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

Durante la cena en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el presidente de Estados Unidos habló sobre la presencia del futbolista portugués

Trump habló sobre Ronaldo y dijo que su hijo es su fan

La cena organizada en la Casa Blanca el martes reunió a figuras de gran influencia internacional y tuvo como uno de sus momentos más comentados la presencia de Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr saudí. El evento, celebrado en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, congregó a personalidades del mundo de los negocios, el deporte y la política, como Elon Musk y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Pero fue la aparición del futbolista portugués la que acaparó la atención de los presentes y de los medios.

Durante la velada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó unas palabras en las que destacó la asistencia del astro luso y reveló la admiración personal que su propio hijo Barron siente por el deportista. “¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor", expresó Trump ante los micrófonos. El mandatario ubicó a Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, en los primeros asientos del Salón Este, junto a otros invitados ilustres.

La participación de Ronaldo llamó la atención tanto por su estatus como celebridad internacional como por sus vínculos con el fútbol saudí. El delantero portugués, quien ha ganado numerosos títulos desde el inicio de su carrera en 2002, es hoy el jugador mejor remunerado de la Liga Profesional Saudí (SPL), una competencia que ha recibido millonarias inversiones del gobierno saudí para atraer a figuras relevantes. La visita del Bicho a la Casa Blanca se entendió en ese contexto: como integrante de la delegación encabezada por el príncipe heredero.

Ronaldo estuvo presente en la cena junto a líderes mundiales (Reuters)

La cena en la Casa Blanca unió intereses políticos, deportivos y económicos. Durante el acto, Trump remarcó la alianza estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudita, aludiendo a avances en acuerdos de defensa y cooperación que incluirán la venta de aviones F-35 y compromisos de inversión por cifras cercanas al billón de dólares. Además, calificó a Bin Salman como “un verdadero socio para la paz y la prosperidad” en Medio Oriente.

Ronaldo no intervino de manera pública durante la jornada, pero su encuentro presencial con Trump era aguardado por ambas partes. El delantero había manifestado previamente su interés en conversar personalmente con el mandatario estadounidense durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. “Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo. Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así”, señaló Ronaldo.

La logística del evento enfrentó algunas complicaciones debido a una fuerte lluvia en Washington D.C., que obligó a modificar el acceso principal con una carpa para proteger a los asistentes, según detalló la agencia EFE. Entre los comensales se encontraron también otras personalidades del deporte, como el golfista Bryson DeChambeau y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cristiano renovó su contrato en Arabia Saudita hasta 2027 y aterrizó en Estados Unidos días después de lograr el pasaje al Mundial 2026 con Portugal en las Eliminatorias de UEFA aunque debió ausentarse de la goleada ante Armenia por arrastrar una sanción previa.

