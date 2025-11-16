Portugal logró el pasaje al Mundial 2026: la lista de clasificados a la Copa del Mundo y el récord que podría alcanzar Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal logró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Armenia 9-1 en Oporto, en una jornada marcada por la ausencia de Cristiano Ronaldo por sanción, pero con una actuación contundente del equipo dirigido por Roberto Martínez. El resultado colocó al conjunto luso en su séptima Copa del Mundo consecutiva, una racha que se mantiene ininterrumpida desde 2002.

El partido disputado en el estadio Do Dragao se definió rápidamente a favor de Portugal. El defensor Renato Veiga abrió el marcador en el minuto 7 tras rematar un despeje del portero armenio, debutando como goleador en la selección mayor. La reacción de Armenia llegó en el minuto 18, cuando Spertsyan igualó el resultado aprovechando una distracción defensiva. Sin embargo, la paridad duró poco: Goncalo Ramos, delantero del Paris Saint-Germain (PSG), interceptó una cesión errada de la zaga rival para poner el 2-1 a los 28 minutos.

La superioridad de la selección local se hizo más notoria con el primer tanto de Joao Neves en el minuto 30, seguido por un segundo gol del mismo jugador, esta vez de tiro libre directo. Antes de terminar el primer tiempo, el árbitro sancionó penal tras una infracción sobre Dias y Bruno Fernandes convirtió el quinto gol para los portugueses. Con el 5-1 en el entretiempo, el encuentro tomó rumbo de goleada.

Portugal se impuso a Armenia y se clasificó al Mundial (Reuters)

Ya en la segunda mitad, Bruno Fernandes amplió su cuenta personal luego de recibir asistencia de Goncalo Ramos, y volvió a marcar tras otro penal cobrado por el árbitro. El debutante Forbs, extremo del Brujas, se estrenó con la camiseta número 7 que tradicionalmente porta Cristiano Ronaldo, aportando velocidad y protagonismo al ataque. Joao Neves sumó el octavo tanto portugués, firmando así su triplete, y Francisco Conceicao selló el resultado definitivo en tiempo de descuento.

La holgada victoria certifica la presencia de Portugal en la Copa del Mundo de 2026, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Solo falta definir seis plazas para el certamen, mientras el sorteo de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington DC. El encuentro estuvo marcado no solo por la exhibición ofensiva del conjunto luso, sino también por el homenaje a Diogo Jota, ex futbolista portugués, en el minuto 21. Los aficionados respondieron con una ovación emotiva pese a la intensa lluvia en Oporto.

La ausencia de Cristiano Ronaldo, quien cumplió sanción por una tarjeta roja recibida frente a Irlanda, no impidió que el equipo demostrara un alto nivel colectivo. El capitán tendrá oportunidad de disputar su sexto Mundial, una hazaña que solo será alcanzada por Leo Messi. Fuentes cercanas al entorno del jugador consideran que la clasificación a la edición de 2026 le permitirá a Cristiano Ronaldo ampliar su legado en el fútbol internacional.

La campaña de Ronaldo en los mundiales anteriores ha dejado un saldo de cinco participaciones y ocho goles, situándose entre los futbolistas más veteranos en alcanzar la máxima cantidad de torneos disputados.

Ronaldo podría jugar su sexto Mundial (Reuters)

Hasta la fecha, Portugal ha participado en ocho Copas del Mundo y su mejor resultado fue en 1966, cuando la generación liderada por Eusébio alcanzó el tercer lugar. El desafío actual consiste en mejorar esa marca histórica y presentar, bajo el mando de Roberto Martínez, un equipo que pueda competir con las principales potencias del fútbol mundial.

El proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026 ya entregó 31 de 48 cupos disponibles, mientras continúan en disputa las plazas de repechaje en distintas confederaciones. En esa línea, Irlanda accedió al repechaje europeo tras superar a Hungría por 3-2 y quedar segunda por debajo de Portugal en el Grupo F.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (28/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

• Europa (4/12): Inglaterra, Francia, Croacia y Portugal

* Países organizadores

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA (REUTERS/Jonathan Ernst)

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (2/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia

• África (0/1): Nigeria-Gabón o Camerún-República Democrática del Congo

• Asia (0/1): Emiratos Árabes Unidos o Irak

• Concacaf (0/2):

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (1/16)

• Europa (1/16): Irlanda

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

La lista de los 31 clasificados al Mundial 2026