Quiénes asistieron a la cena de Trump para el príncipe heredero de Arabia Saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una cena en honor al príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en la Casa Blanca. (REUTERS/Tom Brenner)

El hombre más rico del mundo. Uno de los futbolistas más famosos del mundo. El presidente del organismo rector del fútbol. Docenas de ejecutivos de los sectores financiero, tecnológico y energético.

Estos son algunos de los invitados que asistieron a la cena de etiqueta del presidente Trump en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita en la Casa Blanca el martes por la noche.

La bienvenida con alfombra roja al príncipe Mohammed es un momento extraordinario en las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Es su primera visita a Estados Unidos desde el asesinato en 2018 del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, que según la inteligencia estadounidense fue ordenado por el príncipe. El príncipe Mohammed ha negado su participación.

Tras el asesinato de Khashoggi, algunos ejecutivos empresariales y funcionarios gubernamentales occidentales se retiraron de la conferencia mundial de inversión de Arabia Saudita, incluidos los líderes de las principales instituciones financieras estadounidenses. Pero al año siguiente, los principales negociadores volvieron al evento en Riad, la capital saudí.

El martes, Trump y el príncipe heredero presentaron su alianza como una que reportaría beneficios a ambos países. Trump ya ha acordado vender aviones de combate F-35 al reino, y el príncipe ha prometido invertir casi un billón de dólares en Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca compartió una lista de invitados. Estos son algunos de los asistentes más destacados a la cena, muchos de los cuales tenían vínculos comerciales con Arabia Saudita:

La realeza del fútbol

Cristiano Ronaldo, de nacionalidad portuguesa, juega actualmente en el club Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. (REUTERS/Tom Brenner)

Cristiano Ronaldo

Ronaldo, de 40 años, es uno de los futbolistas más famosos del mundo y ha ganado múltiples galardones a lo largo de su carrera profesional, que comenzó en 2002.

Vínculos con Arabia Saudita: Ronaldo, de nacionalidad portuguesa, ha jugado en ligas de Inglaterra, España e Italia, y actualmente juega en el club Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. El Gobierno saudí ha invertido miles de millones de dólares a lo largo de los años para atraer a jugadores de talla mundial, y Ronaldo es el jugador mejor pagado de la liga.

— Minho Kim y Ryan Mac

Gianni Infantino

Infantino es el presidente de la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional, y lleva casi 10 años en el cargo. Se ha acercado a Trump mientras Estados Unidos se prepara para coorganizar la Copa del Mundo en 2026.

Vínculos con Arabia Saudita: Infantino también es cercano al príncipe Mohammed y ayudó a que Arabia Saudita obtuviera la Copa del Mundo en 2034. El presidente de la FIFA hizo campaña abiertamente a favor de la candidatura saudí para la Copa del Mundo, impulsó la inversión saudí en este deporte y creó unas normas para los anfitriones de la Copa del Mundo que prácticamente garantizaban que el Estado del Golfo pudiera celebrar el evento.

— Ryan Mac

Magnates de la tecnología

Elon Musk ha tenido una relación fría con los líderes saudíes, que se ha descongelado en los últimos meses. (REUTERS/Tom Brenner)

Elon Musk

Musk, el hombre más rico del mundo, visitó la Casa Blanca por primera vez desde que abandonó su cargo en la administración de forma dramática, arremetiendo contra Trump. Ambos han alcanzado una especie de tregua en los últimos meses.

Vínculos con Arabia Saudita: Musk ha mantenido una relación fría con los líderes saudíes, que se ha descongelado en los últimos meses. Durante años, el multimillonario ha culpado al Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano de Arabia Saudita, de frustrar su intento fallido de privatizar Tesla, y ha criticado la postura del Estado sobre la “libertad de expresión periodística”. Pero Musk también ha aceptado la inversión saudí en X, su red social, y en xAI, su empresa de inteligencia artificial. Humain, una empresa de inteligencia artificial respaldada por el Estado en Arabia Saudita, ha insinuado que haría negocios con xAI.

— Theodore Schleifer y Ryan Mac

Durante una visita a Arabia Saudita a finales de 2024, Tim Cook se comprometió a abrir tiendas Apple en ese país para 2026. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Tim Cook

Cook, director ejecutivo de Apple, también fue uno de los magnates tecnológicos que asistió a la toma de posesión de Trump.

Vínculos con Arabia Saudita: Apple ha gastado más de 2000 millones de dólares en empresas de Arabia Saudita durante los últimos cinco años y, durante una visita al país a finales de 2024, Cook se comprometió a abrir tiendas Apple allí para 2026. La empresa ha sufrido algunas críticas por alojar una aplicación saudí que permite a los hombres rastrear los movimientos de sus esposas e hijas. En 2019, Cook dijo que investigaría la aplicación, pero esta sigue estando disponible en la actualidad.

— Adam Sella

Michael Dell, director ejecutivo de Dell, ha supervisado importantes acuerdos comerciales con Arabia Saudita. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Michael Dell

Michael Dell es el director ejecutivo de Dell, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo.

Vínculos con Arabia Saudita: Dell Technologies ha realizado importantes negocios en Arabia Saudita, incluida la apertura de un centro logístico en Damman a principios de este año. La instalación ”marca un hito importante en nuestro compromiso de apoyar la ambiciosa visión de futuro de Arabia Saudita", afirmó un ejecutivo de Dell. La empresa también firmó en febrero un memorando de entendimiento con Aramco, la petrolera estatal, para “explorar oportunidades” en una serie de áreas, incluida la inteligencia artificial. La empresa también ha firmado un memorando similar con la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial.

— Jesse Drucker

Chuck Robbins

Robbins es el director ejecutivo de Cisco Systems, uno de los mayores fabricantes de equipos de redes informáticas.

Vínculos con Arabia Saudita: En mayo, Robbins visitó Arabia Saudita para cerrar un acuerdo con Humain, una empresa emergente saudí dedicada a la inteligencia artificial, que se anunció durante la visita de Trump al país. (Jeetu Patel, otro ejecutivo de la empresa, también visitó Arabia Saudita en nombre del acuerdo). La asociación de Cisco con Arabia Saudita se remonta a principios de 2018, antes del asesinato de Khashoggi, cuando Cisco acordó trabajar con la Compañía Saudí de Telecomunicaciones para llevar la red 5G al país.

— Adam Sella

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, viajó a Arabia Saudita con el presidente Trump en mayo. (AP Foto/Alex Brandon)

Jensen Huang

Huang es el director ejecutivo de Nvidia, el gigante de los chips de inteligencia artificial.

Vínculos con Arabia Saudita: Huang viajó a Arabia Saudita con Trump en mayo, donde anunció una asociación entre su empresa y Humain, una empresa saudí de inteligencia artificial. Como parte del acuerdo, Nvidia venderá alrededor de 18 000 de sus últimos chips para ayudar a alimentar nuevos centros de datos. En ese momento, también se estaba discutiendo un contrato más amplio para tecnologías de inteligencia artificial. El acuerdo ha suscitado preocupación dentro y fuera de la Casa Blanca sobre si China podría adquirir la tecnología avanzada y si la región del Golfo podría algún día suplantar a Estados Unidos como líder en inteligencia artificial.

— Adam Sella

Tareq Amin

Tareq Amin es el director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Humain, respaldada por Arabia Saudita, que recibió aproximadamente un billón de dólares en financiación del fondo soberano del país.

Vínculos con Arabia Saudita: Amin, jordano-estadounidense, era ejecutivo de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, hasta que el príncipe Mohammed le pidió que dirigiera la empresa de inteligencia artificial. Cuando Trump visitó Riad en mayo, Humain recibió el visto bueno preliminar para comprar 18 000 chips de inteligencia artificial a Nvidia.

— Minho Kim

Lisa Su

Su es la directora ejecutiva de AMD, la importante empresa de chips para computadoras.

Vínculos con Arabia Saudita: junto con Humain, la empresa de inteligencia artificial respaldada por el Estado saudí, AMD ha comprometido miles de millones de dólares para financiar centros de datos de inteligencia artificial en Arabia Saudita y Estados Unidos. La empresa ha afirmado que la asociación con Humain ha impulsado “el liderazgo de Estados Unidos en la carrera mundial por la inteligencia artificial”.

— Ryan Mac

Ejecutivos empresariales

David Ellison

David Ellison es el director ejecutivo de Paramount Global, la empresa matriz de CBS, MTV y el estudio cinematográfico más antiguo de Hollywood.

Vínculos con Arabia Saudita: Ellison está tratando de comprar Warner Bros. Discovery en lo que sería una importante operación multimillonaria en el sector de los medios de comunicación. El padre de Ellison, Larry Ellison, cofundador de Oracle, respalda estos esfuerzos, pero el fondo soberano saudí podría formar parte del acuerdo.

— Lauren Hirsch

Mike Wirth es el director ejecutivo de Chevron, que tiene amplios vínculos comerciales con Arabia Saudita. (REUTERS/Kaylee Greenlee/Archivo)

Mike Wirth

Wirth es el director ejecutivo de Chevron, la segunda empresa petrolera más grande de Estados Unidos.

Vínculos con Arabia Saudita: Chevron tiene amplios vínculos comerciales con Arabia Saudita, donde una de sus empresas antecesoras, Standard Oil of California, comenzó a explorar en busca de petróleo crudo hace casi un siglo. Chevron ahora produce petróleo y gas natural en nombre del reino en la zona neutral entre Arabia Saudita y Kuwait. Este tipo de asociaciones entre compañías petroleras estadounidenses y gobiernos extranjeros o empresas energéticas estatales son bastante comunes. Chevron, que afirma tener “una larga historia de cooperación productiva en el reino”, también tiene intereses financieros en plantas químicas allí y compra petróleo saudí.

— Rebecca F. Elliott

Jane Fraser

Fraser es presidenta y directora ejecutiva de Citi, un gran banco de consumo e inversión con sede en Nueva York, pero que opera en 180 países.

Vínculos con Arabia Saudita: El mes pasado, Fraser fue nombrada copresidenta del Consejo Empresarial Estados Unidos-Arabia Saudita, que fomenta los vínculos comerciales entre ambos países. Su banco mantiene una relación comercial de larga data con el reino, al que ha asesorado en diversas operaciones a lo largo de los años. En el tipo de iniciativa que se ha fomentado como parte de los planes económicos del príncipe Mohammed, Citi obtuvo el año pasado una licencia para establecer su sede regional en Riad.

— Kate Kelly

Stephen A. Schwarzman ha viajado con frecuencia a Riad para reunirse con sus inversionistas saudíes. (REUTERS/Florence Lo)

Stephen A. Schwarzman

Schwarzman es director ejecutivo y cofundador de Blackstone, una gran empresa de capital privado con sede en Nueva York.

Vínculos con Arabia Saudita: Blackstone, que gestiona activos por valor de 1,25 billones de dólares, lleva muchos años haciendo negocios con Arabia Saudita. Durante la primera visita de Estado de Trump al reino en 2017, Blackstone anunció que el fondo soberano realizaría una inversión de hasta 20.000 millones de dólares en un proyecto que Blackstone estaba poniendo en marcha para invertir en infraestructuras estadounidenses. A lo largo de los años, Schwarzman ha viajado con frecuencia a Riad para reunirse con sus inversionistas saudíes y participar en la conferencia anual de inversión del reino. Más recientemente, una empresa respaldada por Blackstone llamada Air Trunk anunció planes para ayudar a construir centros de datos en Arabia Saudita.

— Kate Kelly

Brendan Bechtel

Bechtel es el director ejecutivo de Bechtel, una de las mayores empresas constructoras de Estados Unidos.

Vínculos con Arabia Saudita: El negocio de Bechtel está en auge en Arabia Saudita. Bechtel escribió la semana pasada en un periódico saudí que su empresa había trabajado en 300 proyectos en Arabia Saudita, desde el metro de Riad y el oleoducto transárabe hasta minas de oro y el recinto de la Exposición Universal de 2030. “Nuestra asociación ha perdurado a lo largo de cambios tecnológicos, convulsiones globales y 14 presidentes de Estados Unidos. Y sigue siendo sólida”, escribió.

— Adam Sella

La presencia de Mary Barra en la cena puede reflejar su deseo de mantener buenas relaciones con Trump. (REUTERS/Elizabeth Frantz/archivo)

Mary Barra

Barra es la directora ejecutiva de General Motors, el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos.

Vínculos con Arabia Saudita: Arabia Saudita es el mayor mercado automovilístico de Oriente Medio. G.M. vende vehículos Chevrolet, GMC y Cadillac en un mercado dominado por marcas japonesas, coreanas y, cada vez más, chinas. Su presencia también puede reflejar el deseo de mantener buenas relaciones con Trump. Sus aranceles sobre los automóviles y piezas importados han costado a G.M. y a otros fabricantes de automóviles miles de millones de dólares en beneficios.

— Jack Ewing

William Clay Ford Jr. también está probablemente interesado en mantener buenas relaciones con Trump. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

William Clay Ford Jr.

Ford es el presidente ejecutivo de Ford Motor.

Vínculos con Arabia Saudita: Ford ha renovado recientemente su equipo directivo en Arabia Saudita y ha registrado un fuerte crecimiento en el mayor mercado automovilístico de Oriente Medio. Pero es probable que Ford esté más interesado en mantener buenas relaciones con Trump, cuyos aranceles y otras políticas han tenido un impacto significativo en el negocio de Ford.

— Jack Ewing

Miembros de la familia Trump

Donald Trump Jr. ayuda a dirigir el negocio familiar, la Organización Trump, junto con Eric Trump, su hermano menor. (REUTERS/Tom Brenner)

Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. es el hijo mayor de Trump y ayuda a dirigir el negocio familiar, la Organización Trump, junto con Eric Trump, su hermano menor.

Vínculos con Arabia Saudita: Trump actuó como enlace con los Estados del Golfo, incluida Arabia Saudita, para la campaña presidencial de su padre en 2016. Tras el asesinato de Khashoggi en 2018, también difundió una afirmación sin fundamento de que Khashoggi había sido simpatizante de los terroristas. La Organización Trump tiene una larga trayectoria de relaciones comerciales con Arabia Saudita, que van desde operaciones inmobiliarias en Oriente Medio hasta la celebración de torneos de golf patrocinados por Arabia Saudita en propiedades de Trump. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, sus hijos también han conseguido una serie de nuevos acuerdos inmobiliarios, entre los que se incluyen tres nuevos proyectos en Arabia Saudita. Se están llevando a cabo más conversaciones.

— Minho Kim y Adam Sella

La lista completa de invitados de la Casa Blanca:

El presidente de los Estados Unidos y Melania Trump, primera dama.

El príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita.

Mohammad Abunayyan, presidente del consejo de administración de ACWA Power.

Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square Capital Management, y Neri Oxman.

El príncipe Badr bin Abdullah Al Saud, ministro de Cultura.

El príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Asuntos Exteriores.

El príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro de Energía.

La princesa Reema bint Bandar Al Saud, embajadora en Estados Unidos.

Musaad bin Mohammad al-Aiban, asesor de Seguridad Nacional y ministro de Estado.

Adwa al-Arifi, viceministro de Asuntos Deportivos

Salman bin Yousef al-Dossary, ministro de Medios de Comunicación

Khalid al-Falih, ministro de Inversiones

Mohammed al-Jadaan, ministro de Finanzas

Majid bin Abdullah al-Kasabi, ministro de Comercio

Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle

Lubna al-Olayan, presidenta del Saudi British Bank.

Abdulrahman Rashed al-Rashed.

Abdulrahman Hamad al-Rashed.

Yasir bin Othman al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Princesa Haifa bint Mohammed Al Saud, viceministra de Turismo.

Mohammad bin Abdulmalik al-Sheikh, ministro de Estado.

Sarah al-Suhaimi

Abdullah al-Swaha, ministro de Comunicaciones

Mohammed bin Mazyad al-Tuwaijri, asesor de la corte real

Tareq Amin, director ejecutivo de Humain

Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, y Adriana Gamba Amon

Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase

Bret Baier, presentador de Fox News, y Amy Baier

Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors, y Tony Barra

Maria Bartiromo, presentadora de televisión de Fox

Brendan Bechtel, director ejecutivo de Bechtel

Marc Beckman, director ejecutivo de DMA United

Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce

Secretario del Tesoro Scott Bessent

Fiscal general Pam Bondi y John Wakefield

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer

Greg Brockman, presidente de OpenAI, y Anna Brockman

Stefan E. Brodie y Elizabeth Brodie

Doug Burgum, secretario del Interior

General Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto

Charles Cascarilla, director ejecutivo de Paxos

Derek Chang

Tim Cook, director ejecutivo de Apple

Larry Culp, director ejecutivo de GE Aerospace, y Wendy Culp

Bryson DeChambeau, golfista profesional

Michael S. Dell, director ejecutivo de Dell Technologies, y Susan Dell

Hala Altuwaijri, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Global

William Clay Ford Jr., presidente ejecutivo de Ford Motor, y Lisa Ford

Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup

Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU., y Marlo Greer

Charles S. Hallab, director ejecutivo del Consejo Empresarial Estados Unidos-Arabia Saudita

Josh Harris, propietario de los Washington Commanders, y Marjorie Harris

El secretario de Defensa Pete Hegseth y Jennifer Hegseth

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Lori Huang

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y Kelly Johnson.

Khaled Juffali.

Abdullah bin Saleh Kamel.

Vimal Kapur, director ejecutivo de Honeywell.

Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies.

Arvind Krishna, director ejecutivo de IBM.

Christopher Landau, subsecretario de Estado.

Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Allison Lutnick.

Kris Marszalek, director ejecutivo de Crypto.com

Representante Brian Mast, republicano de Florida

Senador Dave McCormick, republicano de Pensilvania, y Dina Powell McCormick, exasesora adjunta de seguridad nacional del Sr. Trump

Bill McDermott, director ejecutivo de SoftwareNow

Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla.

Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo.

Phebe Novakovic, directora ejecutiva de General Dynamics.

Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf, y Lisa O’Neil.

Meredith O’Rourke, responsable principal de financiación de la campaña de Trump.

Kelly Ortberg, director ejecutivo de Boeing, y Valerie Ortberg.

Ross Perot Jr. y Sarah Perot

Senador James Risch, republicano de Idaho, y Vicki Risch

Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco

John F.W. Rogers, vicepresidente ejecutivo de Goldman Sachs, y Deborah Lehr.

Brooke L. Rollins, secretaria de Agricultura, y Mark Rollins.

Cristiano Ronaldo, futbolista profesional, y Georgina Rodríguez.

El secretario de Estado Marco Rubio y Jeanette Rubio.

David Sacks, responsable de inteligencia artificial y criptomonedas del Sr. Trump

Charles Schwab y Helen Schwab

Stephen Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone, y Christine Schwarzman

Jeffrey Sprecher, director ejecutivo de Intercontinental Exchange, y Kelly Loeffler, administradora de la Administración de Pequeñas Empresas

Scott Strazik, director ejecutivo de GE Vernova

Lisa Su, directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, y Daniel Lin

James Taiclet, director ejecutivo de Lockheed Martin, y Carol Taiclet

Vlad Tenev, director ejecutivo de Robinhood Markets

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson

Tiffany Trump y Michael Boulos

Jim Umpleby, director ejecutivo de Caterpillar

El vicepresidente JD Vance y Usha Vance, la segunda dama

Kathy Warden, directora ejecutiva de Northrop Grumman, y Charles Warden

Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron

Chris Wright, secretario de Energía

Stephen Wynn y Andrea Wynn

Eric Yuan, director ejecutivo de Zoom

Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental