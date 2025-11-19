Mundo

Donald Trump autorizó la venta de los cazas F-35 que solicitaba Mohamed Bin Salmán para Arabia Saudita

El presidente estadounidense aprobó la entrega de aviones de combate avanzados y tanques a Riad, en un acuerdo que incluye cooperación en defensa, energía nuclear y tecnología

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman, durante una cena en la Casa Blanca (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el martes la venta de cazas furtivos F-35 a Arabia Saudita durante una reunión en la Casa Blanca con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán.

La decisión forma parte de un paquete que incluye la venta de casi 300 tanques estadounidenses y la firma de un Acuerdo de Defensa Estratégico (SDA), que, según el comunicado oficial, fortalecerá la cooperación militar entre ambas naciones.

La Casa Blanca informó que Trump aprobó “un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudita continúe comprando productos estadounidenses”.

Para Bin Salmán la adquisición de los F-35, considerados los aviones de combate furtivos más avanzados que fabrica solo Estados Unidos, era una prioridad en su visita a Washington.

Durante la ceremonia en la Casa Blanca, aviones de combate, incluidos tres F-35, sobrevolaron el lugar como parte de la bienvenida al príncipe heredero. Trump ya había manifestado su intención de autorizar la operación, a pesar de los recelos en sectores de Washington por el posible impacto en el equilibrio de fuerzas de Oriente Medio y la inquietud que genera en Israel.

Dos cazas F-35 del Cuerpo
Dos cazas F-35 del Cuerpo de Infantería de Marina de EEUU en Puerto Rico (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Además de los acuerdos militares, los dos líderes firmaron un pacto de cooperación para el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles y otros convenios vinculados a minerales críticos, destinados a diversificar las cadenas de suministro.

Por otra parte, suscribieron un memorando sobre inteligencia artificial que concede a Arabia Saudita acceso a sistemas estadounidenses de alto nivel, al tiempo que busca proteger la tecnología de Estados Unidos ante posibles riesgos de transferencia o influencia extranjera.

El invitado al Salón Oval anunció que el paquete de inversiones de Arabia Saudita en territorio estadounidense alcanzará “hasta un billón de dólares”, elevando la cifra previamente anunciada en mayo, cuando Trump visitó Riad, que entonces se situó en 600.000 millones de dólares.

Los nuevos acuerdos refuerzan la alianza bilateral y representan uno de los mayores compromisos en materia de equipamiento militar e inversiones alcanzados entre ambos gobiernos.

Este lunes, Trump, confirmó la aprobación para vender los cazas F-35 al país de Medio Oriente al responder: “Sí, diré que lo haremos, que venderemos F-35“. La decisión también representa un giro en la política exterior estadounidense hacia el reino saudí, que históricamente había ocupado una posición menos ventajosa en materia de defensa respecto a otros socios regionales.

El invitado al Salón Oval
El invitado al Salón Oval anunció que el paquete de inversiones de Arabia Saudita en territorio estadounidense alcanzará “hasta un billón de dólares”, elevando la cifra previamente anunciada en mayo, cuando Trump visitó Riad, que entonces se situó en 600.000 millones de dólares (EP)

El acuerdo se suma a una agenda que incluye el interés de Washington porque Arabia Saudita normalice sus relaciones diplomáticas con Israel y se incorpore a los Acuerdos de Abraham —un proceso priorizado por Trump durante su primer mandato— aunque bin Salmán mantuvo su postura de no avanzar en ese sentido mientras no se logren avances concretos en la creación de un Estado palestino.

La transferencia de tecnología militar a Riad generó inquietud en Washington y en círculos de defensa, especialmente por la estrecha cooperación de Arabia Saudita con China en distintas áreas estratégicas. El Departamento de Defensa estadounidense demandó garantías de que la tecnología de quinta generación de los F-35 no se transfiera a Beijing a través de su socio árabe.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpCasa BlancaArabia SauditaÚltimas Noticias AméricaMohamed bin SalmánAviones caza

Últimas Noticias

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El presidente ucraniano busca que Washington retome protagonismo en los esfuerzos diplomáticos para frenar la ocupación rusa, tras el estancamiento de los diálogos y el aumento de ataques en territorio ucraniano

Zelensky viaja a Turquía en

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

Entre los abatidos figuran Alam Mehsud y Sayad Abuzar, identificados como cabecillas de grupos armados, durante operativos de inteligencia realizados entre el sábado pasado y este lunes en la región fronteriza

El Ejército de Pakistán abatió

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

El pronunciamiento del bloque europeo se suma a las advertencias previas de Estados Unidos y la OEA, que ya habían expresado inquietud por el elevado nivel de polarización y las irregularidades detectadas en el proceso electoral

La UE expresó su preocupación

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales

Las delegaciones oficiales de ambos países impulsaron nuevas alianzas en áreas como sostenibilidad e innovación

Taiwán impulsó su agenda ambiental

Francia propondrá a la UE la creación de un régimen de sanciones específico contra el crimen organizado en el continente

El gobierno francés presentará en Bruselas una propuesta para establecer un régimen de sanciones a nivel continental y buscará así frenar redes delictivas que amenazan la seguridad del bloque

Francia propondrá a la UE
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La nueva era del control

La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado

Las habilidades que la IA no puede reemplazar: los oficios 2.0

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Quién es Xochiquetzal, la diosa prehispánica que inspiró el traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo

INFOBAE AMÉRICA
La coalición de izquierda Unidad

La coalición de izquierda Unidad por Chile, la más votada en las elecciones legislativas chilenas

José María Solís gana la VIII Edición del Premio de Novela Policía Nacional con su obra 'Henares'

Las FDI confirman el ataque en el sur de Líbano y argumentan que el director de escuela era "terrorista"

Un tribunal de EEUU bloquea el nuevo mapa electoral de Texas para el Congreso y ordena que emplee el original

La Cámara de Diputados de Brasil aprueba una ley contra el crimen organizado alterando la propuesta del Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe envió una emotiva

Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda

“Pedí delineador de ojos”: así fue como Rami Malek casi pierde su papel debut en Una noche en el museo

La conmovedora confesión de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley: “Puedes ayudar a alguien a cambiar su vida”