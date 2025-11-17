Deportes

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El tenista italiano, que superó al número 1 del mundo Carlos Alcaraz en Turín, desmintió rumores sobre un compromiso con la modelo Laila Hasanovic

Jannik Sinner junto a su
Jannik Sinner junto a su pareja Laila Hasanovic (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La celebración de Jannik Sinner tras conquistar el ATP Finals en Turín generó un inesperado revuelo mediático. El tenista italiano de 24 años se dirigió de inmediato hacia su nueva pareja, la modelo danesa Laila Hasanovic, para compartir el triunfo en un gesto que captó la atención de los fanáticos en las gradas y aquellos que siguieron la definición ante Carlos Alcaraz por TV. Sin embargo, la escena se tornó incómoda cuando comenzaron a circular rumores sobre un supuesto pedido de matrimonio, alimentados por la aparición de un anillo en la mano de influencer de la moda.

El momento que desató la controversia ocurrió justo después de que el italiano superó al número 1 del mundo por 7-6 (4) y 7-5, en una final que marcó el cierre de la temporada 2025 del circuito masculino. Tras el último punto, Sinner celebró junto a Hasanovic, su perro y su equipo, en una imagen que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. La atención, sin embargo, se desvió del logro deportivo hacia la vida privada del campeón, cuando comenzó a circular una fotografía de Hasanovic luciendo un anillo en el dedo anular izquierdo. La imagen, publicada durante el fin de semana, avivó las especulaciones sobre un posible rumor de compromiso entre la pareja.

La pregunta sobre el supuesto pedido de matrimonio no tardó en llegar al tenista, quien fue consultado al respecto en medio de la euforia por el título. La presencia de la joya, sumado a la participación de la modelo danesa durante la celebración luego de la victoria en sets corridos ante Alcaraz, sirvió de combustible para que la historia se propagara tanto en redes como en algunos medios presentes en el evento.

Ante la insistencia de la prensa y el revuelo que se generó, Sinner ofreció una respuesta directa. “El anillo que Laila mostró en las redes sociales, ¿tuve algo que ver?“, fue la pregunta directa de un periodista. ¿La respuesta de Sinner? Un contundente “No, no”, afirmó el tenista, descartando cualquier relación entre el objeto y un posible compromiso. De este modo, Jannik buscó poner fin a la ola de rumores, subrayando que la publicación de Hasanovic no tenía ninguna conexión con una propuesta matrimonial.

La foto de la pareja
La foto de la pareja de Sinner con un anillo que activó los rumores de un compromiso entre ambos (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

La relación entre Sinner y Hasanovic se hizo pública a principios de año, aunque ambos optaron por mantener un perfil discreto. Hasanovic, nacida en la ciudad de Kolding, Dinamarca, en 2000 y de origen bosnio, cuenta con una trayectoria como modelo e influencer, con más de 400.000 seguidores en Instagram y experiencia en concursos de belleza como Miss Dinamarca y Miss Universo. Su carrera la llevó a trabajar entre Copenhague, Milán y París, y en el pasado mantuvo una relación con Mick Schumacher, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher.

El vínculo con Sinner salió a la luz de manera accidental durante el US Open, cuando una cámara captó al tenista con una foto de Hasanovic como fondo de pantalla en su teléfono móvil. A pesar de la discreción que caracteriza a la pareja, la atención mediática sobre su vida privada creció de manera exponencia, sobre todo tras la victoria de Sinner en Turín. La presencia de Hasanovic en eventos públicos como la alfombra roja del Festival de Venecia, sumado a su relación con uno de los mejores jugadores del circuito ATP, le permitieron crecer en popularidad.

Sinner se consagró en Turín sin perder un set y coronó con el título ante Alcaraz, con el que se forjó una rivalidad que se espera domine el tenis masculino. Este fue el enfrentamiento número 15 entre ambos, con 10 victorias para el español. Según datos de Opta, es la primera vez que los mismos dos jugadores disputan las cuatro finales de Grand Slam y la final de las ATP Finals en una misma temporada, situándolos en la élite junto a duelos históricos como Lendl-McEnroe o Federer-Nadal.

El tenista italiano se coronó
El tenista italiano se coronó campeón del ATP Finals (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El primer set se resolvió en un tie break tras una pausa de once minutos provocada por el desvanecimiento de un espectador, lo que alteró el ritmo del juego. Alcaraz dispuso del primer break point, que representó una oportunidad de set point, pero Sinner defendió su servicio y se impuso en el desempate con precisión en los globos.

Alcaraz aseguró durante la semana su permanencia en la cima del ranking y accedió a la final tras vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4. El español buscaba su noveno título de la temporada en un torneo históricamente esquivo para los tenistas de su país, donde solo Manuel Orantes y Alex Corretja lograron consagrarse en el pasado.

