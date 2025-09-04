“Conquistó a su novia con helado”: la visita que confirmó el romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y la modelo Laila Hasanovic

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del US Open (Geoff Burke-Imagn Images)

La confirmación pública del romance entre el número 1 del mundo del tenis Jannik Sinner y la modelo danesa Laila Hasanovic impactó en medio de la definición del US Open. Mientras el tenista italiano avanza a firme en el último Grand Slam de la temporada, la noticia de su vínculo sentimental con la anterior pareja del ex piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher se convirtió en uno de los temas más comentados por la prensa del corazón en Europa.

El romance, que hasta hace poco era objeto de especulación, se hizo evidente durante el torneo en Flushing Meadows, en Nueva York. Una imagen captada por las cámaras de TV durante un entrenamiento mostró a Sinner revisando su teléfono móvil, donde se distinguía la fotografía de una joven como fondo de pantalla. La transmisión televisiva permitió a los aficionados identificar a la influencer de la moda, lo que desató especulaciones en torno a la estrella del tenis y la modelo de 24 años.

Después de las conjeturas tras ese video de Sinner que se viralizó, en las últimas horas apareció un comentario que daría veracidad a la notocia sobre la pareja. La confirmación definitiva llegó desde Mónaco, donde Sinner y Hasanovic residen en el barrio La Condamine, según indicó el diario Corriere dello Sport. El periódico italiano se contactó con Roberto y Nicoletta Stampfl, dueños de la heladería “Santo Gelato”, uno de los lugares favoritos de la pareja. “Conquistó a su nueva novia con helado”, fue el título del artículo.

“Laila me cayó muy bien, es amable, igual que Jannik. Es bellísima, muy sencilla en su manera de ser y de vestir. En resumen, es una chica natural. Entre ellos, hablan en inglés”, relató Nicoletta. Además, uno de los propietarios compartió una anécdota sobre las preferencias del tenista: “Sinner sabe, cuando viene aquí prueba antes de decidir. Pero al final siempre elige pistacho y amarena, sus sabores preferidos”.

Los dueños de la heladería en Mónaco confirmaron el romance entre el tenista y la modelo

La heladería, situada justo debajo del edificio donde vive la pareja, también fue frecuentada en su momento por Rafael Nadal, a quien Nicoletta describió como “el más simpático de todos”. El local se encuentra en la calle 3 place d’Armes del Principado y está abierta de martes a domingo.

La relación entre Sinner y Hasanovic fue objeto de rumores desde hace meses. En junio, la modelo fue vista entre el público que apoyaba al tenista durante Roland Garros, y en mayo ambos fueron fotografiados juntos caminando por las calles de Copenhague, capital de Dinamarca, el país natal de Laila. Consultado sobre su vida persona en rueda de prensa previa a su participación en el US Open, Jannik admitió: “Sí, estoy enamorado, pero no hablamos de nuestra vida privada”.

Sin embargo, cuando se le preguntó por su visita a la capital danesa, el italiano fue contundente: “No, no, no había ninguna chica. Solo tenía un par de asuntos pendientes con las sesiones de fotos allí. Nada más. Nada más”. Su palabra no frenó la especulación sobre su nueva pareja, que se intensificó tras la aparición de la imagen de Hasanovic en el móvil del deportista.

Mick Schumacher y su por entonces novia Laila Hasanovic, que ahoroa comenzó una relación con Sinner (REUTERS/Albert Gea)

Hasanovic cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de la moda y una destacada presencia en redes sociales. Antes de su relación con Sinner, mantuvo un vínculo sentimental con el hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher. La prensa alemana informó que la joven llegó a formar parte del círculo íntimo de la familia Schumacher, aunque la relación concluyó meses atrás.

En el plano deportivo, Sinner atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras superar sin dificultades a su compatriota Lorenzo Musetti en cuartos de final por 6-1, 6-4 y 6-2, el tenista italiano accedió por segundo año consecutivo a las semifinales del US Open, donde el año pasdo se quedó con el título tras vencer al estadounidense Taylor Fritz. Esta temporada, Sinner ganó el Abierto de Australia y Wimbledon, y regresó al circuito tras una sanción por dopaje que lo mantuvo alejado de la competencia durante tres meses.

Bajo la dirección de Simone Vagnozzi y Darren Cahill, y con 20 títulos profesionales en su haber, se enfrentará en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime, la revelación del torneo. En el horizonte, se perfila la posibilidad de una nueva final ante Carlos Alcaraz, con quien ya disputó las últimas dos definiciones de Grand Slam y la reciente del Masters 1000 de Cincinnati. No obstante, el español deberá superar primero al serbio Novak Djokovic, quien busca recuperar protagonismo en los grandes escenarios tras dos años sin títulos de esta magnitud.

