Deportes

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals

El italiano se impuso en dos sets muy disputados, con parciales de 7-6 (4) y 7-5, y revalidó su título de maestro sin ceder un solo set en todo el torneo

Guardar

El encuentro decisivo de las ATP Finals en Turín ofreció un espectáculo de alto nivel, donde Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en dos sets muy disputados, con parciales de 7-6 (4) y 7-5, y revalidó su título de maestro sin ceder un solo set en todo el torneo, una hazaña que ya había logrado en la edición anterior. El italiano, que jugó ante su público, consolidó su dominio en este certamen exclusivo y mantuvo su racha invicta desde la final de 2023 frente a Novak Djokovic.

El ambiente en el Inalpi Arena fue el de una cita histórica, con los 13 mil asientos ocupados y una atmósfera cargada de expectativas. La rivalidad entre Sinner y Alcaraz, que ya suma 15 enfrentamientos con un balance de diez victorias para el español, se perfila como una de las más relevantes del tenis actual. De hecho, según datos de Opta, es la primera vez que los mismos dos jugadores disputan las cuatro finales de Grand Slam y la final de las ATP Finals en una misma temporada, situándolos en la élite junto a duelos legendarios como Lendl-McEnroe o Federer-Nadal.

El partido estuvo marcado por la tensión y la igualdad. Sinner, a pesar de su fama de jugador frío, mostró gestos de complicidad con la grada, que lo apoyó de manera incondicional. El público italiano, consciente de la oportunidad de ver a su compatriota coronarse por segunda vez, se volcó con carteles y aplausos, mientras que Alcaraz, número uno del mundo, intentó resistir la presión y buscar alternativas tácticas para romper la solidez del italiano.

Jannik Sinner se consagró bicampeón
Jannik Sinner se consagró bicampeón }(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la paridad desde el inicio. El primer set, que se resolvió en un tie break favorable a Sinner, reflejó la igualdad entre los dos mejores jugadores del año. Cuando apenas se habían disputado tres juegos y Alcaraz lideraba 2-1, una situación inesperada interrumpió el ritmo: el desvanecimiento de un espectador en la tribuna obligó a una pausa de once minutos, lo que enfrió a ambos tenistas y alteró la dinámica del set. A pesar de este contratiempo, el español dispuso del primer break point del partido, que representó una oportunidad de set point para cerrar el parcial por 7-5.

Sin embargo, Sinner defendió su servicio con solidez y llevó la definición al desempate, donde su precisión con los globos resultó determinante para adjudicarse el set. Con este resultado, el italiano alcanzó una racha de 19 sets consecutivos ganados en el torneo, un dato que subraya su rendimiento sostenido.

El desarrollo del partido incluyó episodios de gran intensidad y también de incertidumbre. Alcaraz solicitó la asistencia del fisioterapeuta por molestias en el muslo derecho, lo que generó cierta preocupación sobre su estado físico, aunque pudo continuar tras recibir un vendaje.

En el segundo parcial, Alcaraz logró quebrar el saque de Sinner en el inicio y llegó a colocarse 3-1 arriba, lo que parecía encaminarlo hacia la recuperación. No obstante, el italiano reaccionó y recuperó el quiebre en el sexto juego, igualando el marcador.

El séptimo game se transformó en un punto de inflexión: fue largo, disputado y ofreció al español una oportunidad que no pudo capitalizar, algo que lamentaría profundamente, ya que no volvería a contar con una ocasión similar. En el duodécimo juego, Alcaraz cometió un error con un revés cruzado que se fue ancho en el primer match point, lo que permitió a Sinner sellar la victoria y celebrar entre el alivio y la felicidad.

El premio para el campeón de estas ATP Finals alcanzó los USD 5.071.000, una cifra récord que supera la obtenida por el propio Sinner en la edición anterior, cuando se alzó con USD 4.881.110. Este logro refuerza la posición del italiano como uno de los grandes referentes del tenis mundial en la actualidad.

Por su parte, Alcaraz aseguró durante la semana su permanencia en la cima del ranking y accedió a la final tras imponerse al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4. El español buscaba sumar su noveno título de la temporada en un torneo históricamente esquivo para los tenistas de su país, ya que solo Manuel Orantes y Alex Corretja lograron consagrarse en el pasado, mientras que para Rafael Nadal siempre fue una cuenta pendiente.

Temas Relacionados

Jannik SinnerCarlos AlcarazATP Finalstenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Billie Jean King Cup: Argentina cayó frente a Suiza y no pudo obtener el boleto a los Qualifiers

En Córdoba, el domingo arrancó con un triunfo de Julia Riera, pero luego perdieron Solana Sierra y el dobles, con Riera y Jazmín Ortenzi

Billie Jean King Cup: Argentina

River Plate iguala ante Vélez con la obligación del triunfo para soñar con la clasificación a la Libertadores

El conjunto de Gallardo viene de perder el Superclásico ante Boca y viajó a Liniers para enfrentar a los dirigidos por Barros Schelotto. El Millonario necesita el triunfo y esperar un tropiezo de Argentinos contra Estudiantes para meterse en el certamen internacional. Transmite TNT Sports

River Plate iguala ante Vélez

Manny Pacquiao se declara el mejor de la historia del boxeo y reaviva el debate

El legendario boxeador filipino, múltiple campeón mundial, comparte su visión sobre el desafío de conquistar títulos en distintas categorías y el significado de su hazaña para el deporte

Manny Pacquiao se declara el

LeBron James y Stephen Curry, íconos de la NBA que brillan en el golf

Ambos deportistas han demostrado que la excelencia no se limita a una sola disciplina, sorprendiendo a fanáticos y colegas con su pasión y habilidades en los campos verdes, más allá de las canchas de baloncesto

LeBron James y Stephen Curry,

EN VIVO: así están las posiciones del Torneo Clausura, los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Comenzó la última fecha del certamen y se va armando el cuadro de los playoffs. El cronograma

EN VIVO: así están las
DEPORTES
River Plate iguala ante Vélez

River Plate iguala ante Vélez con la obligación del triunfo para soñar con la clasificación a la Libertadores

Manny Pacquiao se declara el mejor de la historia del boxeo y reaviva el debate

LeBron James y Stephen Curry, íconos de la NBA que brillan en el golf

EN VIVO: así están las posiciones del Torneo Clausura, los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

El sorprendente posteo de Franco Colapinto de cara a las tres últimas carreras de Fórmula 1

TELESHOW
Bizarrap hizo historia en el

Bizarrap hizo historia en el Bernabéu junto a Daddy Yankee: actuaron en el primer partido de la NFL en España

La boda soñada de Coco Sily y Chimi Meza: emoción, amigos famosos y una fiesta inolvidable

Colores encendidos, gasa tableada y un guiño playero: el vibrante look de Juana Viale en su programa

El duro comentario de Melody Luz sobre un arreglo estético de la China Suárez: “Me hacen mal”

Pampita se sumó a la pasión deportiva de su novio Martín Pepa: juntos y enamorados al aire libre

INFOBAE AMÉRICA

El impactante momento en que

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Haití convocó elecciones presidenciales para 2026 tras casi una década sin votar y en medio de una ola de violencia sin precedentes

Persecución en Venezuela: la dictadura de Nicolás Maduro mantiene secuestrados a 43 ciudadanos extranjeros

La familia de Norman Rockwell alza la voz contra el uso político de sus icónicas pinturas