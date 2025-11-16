Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz y se consagró bicampeón del ATP Finals

El encuentro decisivo de las ATP Finals en Turín ofreció un espectáculo de alto nivel, donde Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en dos sets muy disputados, con parciales de 7-6 (4) y 7-5, y revalidó su título de maestro sin ceder un solo set en todo el torneo, una hazaña que ya había logrado en la edición anterior. El italiano, que jugó ante su público, consolidó su dominio en este certamen exclusivo y mantuvo su racha invicta desde la final de 2023 frente a Novak Djokovic.

El ambiente en el Inalpi Arena fue el de una cita histórica, con los 13 mil asientos ocupados y una atmósfera cargada de expectativas. La rivalidad entre Sinner y Alcaraz, que ya suma 15 enfrentamientos con un balance de diez victorias para el español, se perfila como una de las más relevantes del tenis actual. De hecho, según datos de Opta, es la primera vez que los mismos dos jugadores disputan las cuatro finales de Grand Slam y la final de las ATP Finals en una misma temporada, situándolos en la élite junto a duelos legendarios como Lendl-McEnroe o Federer-Nadal.

El partido estuvo marcado por la tensión y la igualdad. Sinner, a pesar de su fama de jugador frío, mostró gestos de complicidad con la grada, que lo apoyó de manera incondicional. El público italiano, consciente de la oportunidad de ver a su compatriota coronarse por segunda vez, se volcó con carteles y aplausos, mientras que Alcaraz, número uno del mundo, intentó resistir la presión y buscar alternativas tácticas para romper la solidez del italiano.

Jannik Sinner se consagró bicampeón }(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la paridad desde el inicio. El primer set, que se resolvió en un tie break favorable a Sinner, reflejó la igualdad entre los dos mejores jugadores del año. Cuando apenas se habían disputado tres juegos y Alcaraz lideraba 2-1, una situación inesperada interrumpió el ritmo: el desvanecimiento de un espectador en la tribuna obligó a una pausa de once minutos, lo que enfrió a ambos tenistas y alteró la dinámica del set. A pesar de este contratiempo, el español dispuso del primer break point del partido, que representó una oportunidad de set point para cerrar el parcial por 7-5.

Sin embargo, Sinner defendió su servicio con solidez y llevó la definición al desempate, donde su precisión con los globos resultó determinante para adjudicarse el set. Con este resultado, el italiano alcanzó una racha de 19 sets consecutivos ganados en el torneo, un dato que subraya su rendimiento sostenido.

El desarrollo del partido incluyó episodios de gran intensidad y también de incertidumbre. Alcaraz solicitó la asistencia del fisioterapeuta por molestias en el muslo derecho, lo que generó cierta preocupación sobre su estado físico, aunque pudo continuar tras recibir un vendaje.

En el segundo parcial, Alcaraz logró quebrar el saque de Sinner en el inicio y llegó a colocarse 3-1 arriba, lo que parecía encaminarlo hacia la recuperación. No obstante, el italiano reaccionó y recuperó el quiebre en el sexto juego, igualando el marcador.

El séptimo game se transformó en un punto de inflexión: fue largo, disputado y ofreció al español una oportunidad que no pudo capitalizar, algo que lamentaría profundamente, ya que no volvería a contar con una ocasión similar. En el duodécimo juego, Alcaraz cometió un error con un revés cruzado que se fue ancho en el primer match point, lo que permitió a Sinner sellar la victoria y celebrar entre el alivio y la felicidad.

El premio para el campeón de estas ATP Finals alcanzó los USD 5.071.000, una cifra récord que supera la obtenida por el propio Sinner en la edición anterior, cuando se alzó con USD 4.881.110. Este logro refuerza la posición del italiano como uno de los grandes referentes del tenis mundial en la actualidad.

Por su parte, Alcaraz aseguró durante la semana su permanencia en la cima del ranking y accedió a la final tras imponerse al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4. El español buscaba sumar su noveno título de la temporada en un torneo históricamente esquivo para los tenistas de su país, ya que solo Manuel Orantes y Alex Corretja lograron consagrarse en el pasado, mientras que para Rafael Nadal siempre fue una cuenta pendiente.