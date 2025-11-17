El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

Keith Sutton junto a Franco Colapinto (Crédito: Instagram @keithsuttonf1)

Dueño de una sonrisa contagiosa y con una remera que fue un imán para los brasileños, Keith Sutton se pasea por los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en el marco del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. Se trata del fotógrafo personal de Ayrton Senna, cuyo vínculo se convirtió en amistad y hasta llegó a hacerle de representante en sus inicios en Europa. Infobae habló con el inglés, quien es una eminencia de la Máxima.

El vínculo entre Sutton y Ayrton Senna se forjó en los inicios de ambos, cuando la pasión por el automovilismo y la fotografía los unió en los circuitos británicos. Sutton, entonces un joven de Cheadle, se encontró con Senna en 1981, justo cuando el brasileño daba sus primeros pasos en el automovilismo profesional. Aquella coincidencia marcaría el inicio de una relación laboral y personal que acompañó a Senna desde sus primeras victorias hasta su trágico final en Imola, en 1994.

Sutton rememora que su primer encuentro con Senna ocurrió en Thruxton, donde el piloto competía en el campeonato de Fórmula Ford 1600, apenas en su segunda carrera con monoplazas tras una exitosa etapa en el karting. El fotógrafo, que trabajaba para la revista brasileña Auto Esporte, siguió de cerca al joven piloto, documentando sus progresos. Una semana después, en Brands Hatch, Senna se interesó por el destino de las fotografías y le propuso a Sutton que se convirtiera en su fotógrafo personal y enviara imágenes a Brasil.

“Tengo muy gratos recuerdos. Fueron momentos increíbles, haberlo conocido en 1981 cuando llegó a Inglaterra desde Brasil”, le cuenta a este medio en la calle interna de los boxes paulistas.

Keith Sutton y Ayrton Senna comenzaron a trabajar juntos siendo muy jóvenes (Crédito: Instagram @keithsuttonf1)

“Trabajé con él durante tres años, haciendo sus fotografías y sus relaciones públicas. Fue una época maravillosa. Pero yo tenía 21 años, él tenía 20 cuando nos conocimos. Cuando tuvimos esos momentos increíbles”, destaca.

Sin embargo, la relación profesional estuvo a punto de interrumpirse al finalizar la temporada de 1981, cuando Senna, tras ganar el campeonato de la Fórmula Ford 1600, el por entonces conocido como Ayrton da Silva, anunció su retiro en el podio de la última carrera.

El regreso de Senna a las pistas se produjo en febrero de 1982, cuando llamó a Sutton para comunicarle que volvería a competir en el campeonato de Fórmula Ford 2000, tras resolver sus dificultades personales y separarse de su esposa. Esa historia fue reproducida en la biotopic del astro brasileño en Netflix, aunque cuentan cómo el fotógrafo debió convencer al piloto para que dejara de trabajar en la fábrica de su padre, Milton, y se dedicara de lleno a su pasión, el automovilismo.

El éxito fue inmediato: Senna conquistó los campeonatos británico y europeo de Fórmula Ford 2000 ese mismo año. Sutton, además de fotografiarlo, propuso profesionalizar la comunicación del piloto, inspirándose en los equipos de F1, que ya contaban con servicios de prensa. Diseñó un membrete personalizado con el casco y los colores de Brasil, y los comunicados de prensa se enviaban desde el sótano de la casa de los padres de Sutton en Cheadle, que de noche se transformaba en un animado “club del volante” y de día funcionaba como cuarto oscuro y centro de operaciones.

Sutton también hizo de representante de Senna en sus primeros años (Crédito: Instagram @keithsuttonf1)

Sobre lo que más le sorprendió de Senna, revela que “su dedicación y su carisma. Su concentración con lo que quería hacer. Él tenía un sueño desde temprano, de llegar a la Fórmula 1 y ser campeón del mundo. Y nunca se rindió”.

Debido a las complicaciones que tenían los periodistas ingleses para pronunciar “da Silva”, Ayrton debió usar el apellido de su madre para facilitar su llegada comunicacional más allá de los méritos que hacía en la pista. Por eso comenzó a llamarse Ayrton Senna.

En 1983, Ayrton fue campeón de la Fórmula 3 Británica y gracias al trabajo de Sutton, Bernie Ecclestone, por entonces dueño de Brabham, lo llamó para que el brasileño probara uno de sus autos. También ensayó con McLaren y Williams. Al año siguiente Senna firmó con Toleman y sorprendió con un auto poco competitivo, más tarde ganó con Lotus, se consagró con McLaren y la historia conocida por todos.

Quique Mansilla (primero de la izquierda) y Keith Sutton (segundo de la derecha), en su reencuentro en 1995 cuando la F1 volvió a la Argentina (Crédito: Facebook Quique Mansilla)

Sutton también tiene lazos con Argentina ya que en sus primeros años junto a Senna se hizo amigo de Enrique Quique Mansilla, un rival que marcó al brasileño, al punto de dedicarle un capítulo entero en la mencionada serie. “Sigo en contacto con Quique. Es un buen amigo. Hablamos recientemente, especialmente después de la serie de Netflix donde aparecimos los dos”, afirma. “Sigue siendo un tipo muy divertido. Nos reíamos mucho”, apunta. Al ex piloto de Lanús se le complicó seguir corriendo en Inglaterra por la Guerra de Malvinas y tras un breve intento de continuidad internacional regresó al país. Ambos se reencontraron en la vuelta de la F1 a nuestro país en 1995. “Me encanta Argentina. Tiene lugares increíbles. Espero que la F1 vuelva algún día”, subraya Keith.

También se refirió a otro argentino y que hoy es uno de los 20 pilotos que corre en la F1, Franco Colapinto, al que elogió: "Sí, es bueno. Me gusta. Lo he tratado algunas veces y es un buen tipo. También es un gran fan de Senna". Además, está sorprendido por el parecido físico con Ayrton: “Su parecido es increíble”.

Keith Sutton es historia viviente de la F1. Tiene 700 Grandes Premios en su haber y sus fotos se convirtieron en imágenes icónicas de la categoría. En especial las de su recordado amigo Ayrton Senna, con quien supo crecer dentro del automovilismo y lo acompañó cuando alcanzó la cúspide.

Keith Sutton posa para Infobae en los boxes de Interlagos