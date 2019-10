“La elección de mi compañero en 1988 estaba entre Senna y Piquet. Cuando fui con Ron Dennis (director del equipo McLaren) a Japón, a reunirnos con la gente de Honda, le dije a Ron que debía escoger a Ayrton, porque era el piloto con más talento, y para mí el equipo era lo primero. Si ahora mismo fuera a empezar de nuevo mi carrera, actuaría de forma diferente, me concentraría más en mí y en mi trabajo…”, contó Alain en 1998 en una entrevista con el periodista Nigel Roebuck. “Yo podía haber dicho no a la llegada de Ayrton a McLaren. Una de mis virtudes es que normalmente, cuando tomo una decisión, no me arrepiento de ella, pero desde mi propio punto de vista, definitivamente me equivoqué en aquella ocasión…”.