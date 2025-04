Hace 40 años, Ayrton Senna se “equivocó” bajo la lluvia y logró su primer su primer triunfo en la Fórmula 1

Los mejores momentos del Gran Premio de Portugal de 1985 con el primer triunfo de Ayrton Senna en la Fórmula 1

Manejar bajo la lluvia es uno de los grandes desafíos para los pilotos, debido a la poca adherencia que suelen encontrarse con la pista mojada. Aunque en la historia hubo elegidos que se movieron como pez en el agua en esa condición del asfalto y el mejor de la historia en la Fórmula 1 fue Ayrton Senna. Bajo un temporal, el tricampeón mundial logró su primer triunfo en la Máxima, un día como hoy, hace 40 años.

Si bien existen los neumáticos para lluvia, esos que llevan surcos para que pase el agua, el conducir con piso mojado siempre es complicado para la mayoría de los mortales por la falta de adherencia al asfalto, lo que genera una pérdida de tracción y por ende, menos velocidad. Además, se suma el llamado “aquaplaning”, que es cuando el neumático pierde contacto con el asfalto y el auto deja de responder al volante. Pero, en ese ámbito, Senna siempre se movió con habilidad, al punto de ser conocido como el “Rey de la Lluvia”.

El astro brasileño sorprendió al mundo el 3 de junio de 1984 al demostrar sus condiciones con el humilde Toleman, con el que empezó a agarrarle el gustito a Mónaco, donde sigue siendo el máximo laureado con seis triunfos (con 5 se ubican Graham Hill y Michael Schumacher). Bajo un aguacero, brindó un show de superaciones en el que dejó atrás a campeones como el finlandés Keke Rosberg (Williams), el austríaco Niki Lauda (McLaren), y otro destacado como el francés René Arnoux (Ferrari). Quedó segundo y, cuando se dispuso a superarlo al francés Alain Prost (McLaren), el director de la carrera, el ex piloto Jacky Ickx, dio por terminada la competencia con 31 de las 76 vueltas cumplidas por un tema de seguridad. Ese día el gran circo supo quién era Senna.

En 1985 pasó a Lotus y, en la segunda fecha a bordo del modelo 97T con motor Renault, alcanzó la gloria. Se trató de ese icónico auto de color negro y la publicidad de la tabacalera. Senna logró la pole position (mejor lugar clasificatorio) tras superar al McLaren de Alain Prost por 0,413 segundos. Su compañero de equipo, Elio de Angelis, quedó más rezagado, a 1,152 segundos, tras enfrentar problemas con los neumáticos durante las sesiones de calificación.

La largada en Estoril de una competencia caótica (Crédito: Prensa Fórmula 1)

“Me gustaría poder escaparme en la delantera, porque entonces estás libre de cualquier problema en la primera vuelta. A partir de ahí podré ver qué tan rápido puedo ir y seguir el ritmo en consecuencia. Probamos el auto con tanques llenos y se sintió bien, pero no hay un plan general de carrera, tendremos que esperar y ver cómo son las condiciones”, contó el paulista en la previa de la carrera en testimonios publicados por Motorsport.

El día del GP, las condiciones climáticas jugaron un papel crucial. La intensa lluvia convirtió el circuito en un desafío extremo para los pilotos. Senna tuvo un arranque perfecto, dejando atrás a Prost y permitiendo que De Angelis se posicionara en segundo lugar. Mientras tanto, el caos se apoderó de la pista: el finlandés Keke Rosberg quedó detenido al inicio, aunque evitó ser impactado por los autos que venían detrás, y el británico Nigel Mansell sufrió un trompo tanto en la vuelta de calentamiento como en la primera de la carrera.

A pesar de no haber probado su monoplaza en condiciones de lluvia, Senna tomó rápidamente el control de la carrera. Al finalizar la primera vuelta, ya lideraba con una ventaja de 2,5 segundos, mientras que otros pilotos enfrentaban dificultades para mantener sus autos en la pista.

Mientras transcurrieron las vueltas, James Hunt, quien era comentarista de la BBC, indicó: “Con el talento que Senna mostró en Montecarlo el año pasado en esas terribles condiciones, cuando atacó con el Toleman con un control maravilloso, no creo que realmente importe lo que puede hacer el Lotus, porque él tiene un talento prodigioso”.

Ayrton Senna ganó por más de un minuto (Crédito: Prensa Fórmula 1)

Más tarde, las condiciones empeoraron. La lluvia se intensificó y varios autos quedaron fuera de carrera debido a accidentes. Rosberg impactó su Williams en la curva final, dejando su monoplaza en medio de la pista durante varias vueltas antes de ser retirado. Por su parte, Nelson Piquet, frustrado por el bajo rendimiento de los neumáticos Pirelli de su Brabham-BMW, decidió abandonar.

En medio de este panorama, Senna comenzó a gesticular hacia los comisarios, señalando que las condiciones eran demasiado peligrosas para continuar. Prost, quien intentaba mantenerse en la lucha, perdió el control de su auto al cruzar la línea de meta, chocando contra las barreras y rebotando hacia el exterior del trazado.

A pesar de las adversidades, Senna mantuvo el liderazgo con una ventaja considerable. Al momento del accidente de Prost, el brasileño ya tenía más de 30 segundos de ventaja sobre su rival más cercano. Los comisarios decidieron extender la carrera lo suficiente para alcanzar las tres cuartas partes de la distancia pactada, con el fin de asegurar la entrega completa de puntos. Finalmente, la competencia se detuvo tres vueltas antes del límite, tras cumplirse las dos horas reglamentarias.

Ayrton venció por más de un minuto (1m02s978/1000) sobre el italiano Michele Alboreto y su Ferrari. Fueron los únicos que terminaron con el total de vueltas. El podio lo completó el francés Patrick Tambay (Renault).

La icónica imagen de Senna llegando a los boxes luego de su triunfo: su brazo izquierdo en alto y el festejo desaforado del gerente de Lotus, Peter Warr (Crédito: Prensa Fórmula 1)

“Perdí el control varias y estuve a punto de chocar con otro coche. Las condiciones de la pista eran muy peligrosas. Diez veces peores que el año pasado. Hoy es un día muy feliz para mí; tuve mucha suerte de poder mantener el coche en línea recta”, dijo Senna en una entrevista con Folha de Sao Paulo después de la carrera.

En sintonía con esos testimonios, el sitio oficial de F1 añadió declaraciones de Senna en un artículo publicado en su portal: “Una vez que estaba cerca de alguien, no podías ver nada. La gente piensa que no cometí errores, pero eso no es cierto. ¡No tengo idea de cuántas veces me salí! Una vez tuve las cuatro ruedas en el césped, totalmente fuera de control, y el auto volvió al circuito. Todos dijeron que fue fantástica la forma del control sobre el auto, pero fue solo suerte”. Pero no fue tan así: Ayrton desde chico practicó en karting bajo las típicas lluvias paulistas y en su paso por Inglaterra perfeccionó su manejo bajo el agua con las típicas pistas húmedas británicas.

Fue una competencia caótica bajo una tormenta que provocó que 13 de los 26 pilotos que corrieron cometieran trompos. En ese marco, la impresionante actuación de Ayrton llevó a la publicación inglesa Motoring News a escribir que “Senna planeó, navegando con seguridad como un timonel experimentado en una pista llena de trampas, mientras otros pilotos veteranos se hundían en el aquaplaning”.

La victoria en Estoril fue la primera de las 41 que Senna alcanzaría en su carrera en la F1. Su imagen celebrando con los brazos en alto y siendo recibido con entusiasmo por su equipo, incluido el gerente de Lotus, Peter Warr, y los mecánicos, quedó grabada como uno de los momentos más icónicos de la Máxima.

El festejo en el podio de Ayrton Senna con Michele Alboreto y Patrick Tambay (Crédito: Prensa Fórmula 1)

Ocho años más tarde volvió a mostrar su magia bajo la lluvia al superar cuatro autos antes de cumplir la primera vuelta en el Gran Premio de Europa de 1993 corrido en Donington Park, Inglaterra, un lugar conocido por Senna, ya que fue campeón de la Fórmula 3 Británica, la Fórmula Ford y Fórmula Ford 2.000. “Después dijeron que mi victoria en mojado en Donington en el ’93 fue mi mejor actuación, ¡ni hablar! ¡Tenía control de tracción! Bueno, no cometí ningún error grave, pero el coche era mucho más fácil de conducir. Fue una buena victoria, sí, pero comparada con la de Estoril en el ’85, no fue nada, la verdad”, afirmó Ayrton sobre su debut triunfal en la F1.

Este año el famoso Lotus 97T reapareció de forma pública y el pasado 12 y 13 de abril fue conducido por su sobrino Bruno en el circuito de Goodwood, el mismo lugar donde se celebra el festival de vehículos clásicos de carrera más importante del mundo. “Es una sensación increíble conducir este icónico coche que marca el inicio de una serie de victorias y logros para mi tío. Esta celebración reúne a aficionados de todo el mundo y demuestra cómo Ayrton Senna sigue siendo una figura influyente en el automovilismo y una influencia positiva en la sociedad de muchas maneras, desde su impacto educativo hasta la innovación sostenible, y como un movimiento que sigue inspirando a generaciones a perseguir sus sueños y a no rendirse jamás”, contó Bruno al portal oficial de su tío (www.senna.com).

Aquel 21 de abril de 1985, no fue un día más para Ayrton Senna. Ese mediodía bajo un temporal plasmó el sueño que siempre tuvo de chico y que fue poder ganar en la F1: “Significa que todos los años y todo el esfuerzo que he puesto en el automovilismo, desde que tenía cuatro años, me están devolviendo algo bueno”, afirmó. Bajo la lluvia, el recordado astro brasileño comenzó a escribir su gran historia en la Máxima.

