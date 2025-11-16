EN VIVO: así están las posiciones del Torneo Clausura, los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Rosario Central y Boca Juniors son los líderes de las zonas y los equipos que se clasificaron de manera directa a la Copa Libertadores desde la tabla anual (FotoBaires)

En la continuidad de la última fecha del Torneo Clausura, con los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza ya consumados, comienzan a definirse los clasificados a los octavos de final y los cruces que podrían darse en la instancia de eliminación directa.

La jornada del domingo comenzó con dos encuentros correspondientes a la zona B. Uno de estos se lleva a cabo en Liniers: Vélez Sarsfield recibe a un necesitado River Plate. El Fortín precisa la victoria para superar a Riestra y alcanzar el tercer puesto. Del otro lado, el Millonario, que ya tiene su boleto a los octavos de final confirmado y podría escalar al quinto lugar con un triunfo, está obligado a ganar para soñar con clasificarse a la Copa Libertadores: precisa los tres puntos y que Argentinos Juniors tropiece contra Estudiantes en La Plata.

Por su parte, Instituto y Talleres se enfrenta en el clásico cordobés. La Gloria ya no tiene chances de meterse en los playoffs, mientras que la T tiene asegurada su presencia. El elenco de Carlos Tevez, con 20 puntos, únicamente podría superar a River (21).

La jornada del domingo bajará el telón con cuatro partidos en simultáneo: Boca Juniors-Tigre, Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors, Newell’s-Racing y Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield.

Estos cuatro enfrentamientos definirán las posiciones finales de la zona A, donde todos los equipos están considerablemente igualados en puntos. El Xeneize, que recibirá a Tigre en La Bombonera, ya tiene asegurado su lugar en los playoffs y buscará quedarse con la cima de la zona, la cual tiene actualmente con 26 puntos.

El duelo entre Estudiantes y Argentinos, además de que ambos necesitan ganar para meterse en los octavos de final, tiene el condimento extra de que el Bicho necesita sumar para retener el tercer puesto en la tabla anual, y la correspondiente clasificación al repechaje de la Copa Libertadores.

Al mismo tiempo, Racing visitará a Newell’s en Rosario con el objetivo de ratificar su puesto en zona de clasificación a los playoffs y Copa Sudamericana. Además, tanto Central Córdoba como Banfield intentarán hacer lo propio: el Ferroviario sueña con quedar lo más alto posible en el grupo B y el Taladro está obligado a ganar para meterse en los octavos.

Tras imponerse en el Superclásico, Boca cerrará la fase regular del Torneo Clausura contra Tigre (Fotobaires)

La jornada se inició el viernes con una victoria de Lanús por 3-1 ante Atlético Tucumán, que dejó al Granate en el segundo puesto de la Zona B, como escolta de Rosario Central, gracias al empate de Deportivo Riestra ante el Tomba. Con el punto, el Malevo se ubica tercero, a la espera del resultado entre Vélez y River Plate, ambos clasificados.

Con su empate ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo finalizó su campaña con 24 puntos y quedó por el momento en la quinta posición de la Zona B, además de sellar su boleto a la Copa Sudamericana 2026. De todas maneras, deberá aguardar el partido entre el Fortín y el Millonario, ya que si el equipo de Marcelo Gallardo gana lo desplazará al sexto puesto. El Verde, por su parte, también tiene que esperar para saber si clasifica a Playoff, ya que depende de que Gimnasia no le gane a Platense el lunes. En el cierre del sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central en Avellaneda, lo dejó sin invicto y se permite soñar con clasificar a Copa Sudamericana, aunque deberá esperar una serie de resultados.

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales serán en el estadio del equipo mejor ubicado en la zona de grupos: en los tres casos en caso de igualdad habrá un suplementario de 30 minutos y si persiste el empate se definirá en los penales. La final será en un recinto neutral.

En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (59) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 por esa vía y resta por conocer al tercer integrante del listado que disputará el Repechaje con Argentinos Juniors (54) y River Plate (52) como candidatos tras el empate de Deportivo Riestra (52) en Mendoza ante el descendido Godoy Cruz. El detalle es que si salen campeones el Canalla o el Xeneize del Clausura, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

En cuanto a los clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana, se encuentran dentro del certamen Argentinos, River, Riestra, San Lorenzo, Racing, Lanús y Tigre. Pero también cuentan con chances Barracas Central, Huracán e Independiente.

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• Boca Juniors (1A) vs. Sarmiento de Junín (8B)

• Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

• Unión de Santa Fe (2A) vs. Talleres de Córdoba (7B)

• Lanús (2B) vs. Argentinos Juniors (7A)

• Central Córdoba de Santiago del Estero (3A) vs. River Plate (6B)

• Deportivo Riestra (3B) vs. Racing (6A)

• Tigre (4A) vs. San Lorenzo (5B)

• Vélez (4B) vs. Barracas Central (5A)

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

LA AGENDA DE LA FECHA 16 Y LOS RESULTADOS

Domingo 16 de noviembre

17.00 Vélez vs. River Plate

17.00 Instituto vs. Talleres de Córdoba

20.15 Boca Juniors vs. Tigre

20.15 Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors

20.15 Newell’s vs Racing

20.15 Central Córdoba vs. Banfield

Lunes 17 de noviembre

17.00 Belgrano vs. Unión de Santa Fe

17.00 Barracas Central vs. Huracán

17.00 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

19.30 Platense vs. Gimnasia La Plata

Viernes 14 de noviembre

• LANÚS 3-1 ATLÉTICO TUCUMÁN

Sábado 15 de noviembre

• GODOY CRUZ 1-1 DEPORTIVO RIESTRA

• ALDOSIVI 4-2 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

• SAN LORENZO 1-1 SARMIENTO DE JUNÍN

• INDEPENDIENTE 1-0 ROSARIO CENTRAL