El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

El encuentro de Colapinto con los aficionados en Interlagos

El fervor de los aficionados argentinos volvió a hacerse sentir en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo. Franco Colapinto, quien terminó en la 15° posición en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, fue protagonista de una escena que ya se convirtió en un símbolo del vínculo que mantiene con sus aficionados: tras finalizar la competencia y atender a la prensa, el piloto de Alpine se encaramó en el alambrado del pitlane para saludar a cientos de seguidores que aguardaban fuera del box en Interlagos. Estas imágenes replican los gestos que lo distinguieron en 2024 y 2025 en el Circuito de las Américas, en el marco del GP de los Estados Unidos.

La ovación que recibió Colapinto en Interlagos incluyó cánticos tradicionales del fútbol argentino, entre ellos el ya característico “vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar...”, coreado por una multitud que agitaba banderas celestes y blancas. El piloto de 22 años correspondió con saludos y autógrafos, consolidando su imagen de ídolo emergente en la máxima categoría del automovilismo.

Desde su desembarco en la Fórmula 1, Colapinto captó la atención tanto por sus actuaciones como por su carisma, lo que, sumado a la pasión de los hinchas argentinos, ha motivado que la organización del campeonato observaran con interés el fenómeno social que lo rodea.

La emoción de la mánager de Colapinto, María Catarineu

Antes de la salida del propio pilarense del box de Alpine, con una multitud de fanáticos aguardando la llegada del piloto, María Catarineu no pudo aguantar la emoción. La mánager de Franco, clave en su irrupción en la F1, comenzó a llorar al ver la cantidad de gente que esperaba al joven de 22 años. Incluso, los mismos hinchas comenzaron a cantar para agradecerle.

Inmediatamente apareció la figura de Colapinto, el público explotó de euforia. Emulando lo que hizo en COTA, el corredor albiceleste se subió a un alambrado para saludar a todos los presentes. “No me importan lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Franco, mi buen amigo”, fue otro de los hits que sonó en Brasil.

“Te agradezco, Franco, hiciste feliz a mi hijo”, se escuchó decir a uno de los fanáticos. Colapinto se quedó varios minutos firmando camisetas y tomándose fotos con los hinchas presentes.

A lo largo del fin de semana en Interlagos, Colapinto agradeció constantemente el amor del público en sus declaraciones. Incluso, alegó que esto fue lo mejor de todo, ya que no se mostró conforme con su rendimiento en pista: “Lo mejor fue el público, los fans que estuvieron ahí. Un buen trato. No mucho más para sacar. No fue un buen finde. Obviamente que no estoy muy contento con eso”.

La cantidad de fanáticos en el box de Alpine esperando a Franco

La carrera en Interlagos presentó desafíos desde el inicio para el argentino, quien debió sortear una largada accidentada con varios contactos, uno de los cuales provocó el abandono del local Gabriel Bortoleto. Además, un incidente entre Oscar Piastri y Andrea Kimi Antonelli derivó en la salida de pista de Charles Leclerc. Colapinto también resistió un toque de Lewis Hamilton en la recta principal y evitó verse involucrado en un roce entre Yuki Tsunoda y Lance Stroll.

Durante la competencia, el pilarense llegó a ocupar el noveno puesto antes de su primera detención en boxes en la vuelta treinta, donde reemplazó neumáticos medios por blandos. Más adelante, en la vuelta cuarenta y tres, protagonizó una intensa defensa de la posición trece frente a Isaac Hadjar, quien manifestó su descontento por la maniobra. Esta acción permitió que su compañero Pierre Gasly se acercara al Racing Bulls.

En su segunda parada en boxes, Colapinto cambió de neumáticos blandos a medios, lo que lo relegó al puesto diecisiete detrás de Yuki Tsunoda, quien también debió detenerse por una penalización. El piloto argentino perdió tiempo en una parada que se extendió por más de cinco segundos, lo que complicó sus aspiraciones en la parte final de la carrera.

En los últimos giros, Colapinto ascendió al puesto catorce tras la detención de Alex Albon y mantuvo un ritmo superior al de Pierre Gasly, aunque cedió una posición ante el tailandés de Williams. Finalmente, cruzó la línea de meta por delante de Lance Stroll, asegurando el decimoquinto lugar en la clasificación final.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará entre el 20 y el 22 de noviembre.