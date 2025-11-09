Deportes

Franco Colapinto largará desde el puesto 18 el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino tuvo una complicada clasificación tras su despiste en la carrera Sprint y saldrá desde el fondo de la grilla. Lando Norris hizo la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

12:15 hsHoy

El resumen de la clasificación para el GP de Brasil:

11:45 hsHoy

La grilla de largada del GP de Brasil 2025:

Así quedó la grilla de
Así quedó la grilla de largada para la carrera principal en Brasil (Foto: @F1)
11:43 hsHoy

Detalles del GP de Brasil y el circuito de Interlagos:

Será la 51° edición del GP de Brasil en la F1. Con una longitud de poco más de 4 kilómetros (4.309 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 15 curvas y dos recta de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2018) con un tiempo de 1:10.540. El año pasado, Max Verstappen celebró bajo una intensa lluvia. El más ganador en el circuito es Alain Prost (6).

El circuito del GP de
El circuito del GP de Brasil de F1
11:41 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera principal del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto en el circuito
Franco Colapinto en el circuito de Interlagos (EFE/ Isaac Fontana)

