Franco Colapinto largará desde el puesto 18 el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera principal del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto .

Será la 51° edición del GP de Brasil en la F1. Con una longitud de poco más de 4 kilómetros (4.309 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 15 curvas y dos recta de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2018) con un tiempo de 1:10.540. El año pasado, Max Verstappen celebró bajo una intensa lluvia. El más ganador en el circuito es Alain Prost (6).

Detalles del GP de Brasil y el circuito de Interlagos :

El resumen de la clasificación para el GP de Brasil :

