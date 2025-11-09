Franco Colapinto largará desde el puesto 18 el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
El resumen de la clasificación para el GP de Brasil:
La grilla de largada del GP de Brasil 2025:
Detalles del GP de Brasil y el circuito de Interlagos:
Será la 51° edición del GP de Brasil en la F1. Con una longitud de poco más de 4 kilómetros (4.309 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 15 curvas y dos recta de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2018) con un tiempo de 1:10.540. El año pasado, Max Verstappen celebró bajo una intensa lluvia. El más ganador en el circuito es Alain Prost (6).
Bienvenidos al minuto a minuto de la carrera principal del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.