La locura por Colapinto en el GP de los Estados Unidos: el video del piloto colgado del alambrado y el hit de los hinchas

El gesto de Franco Colapinto con los hinchas argentinos en Austin

Franco Colapinto volvió a demostrar su valía en la Fórmula 1 al superar a su compañero Pierre Gasly (19°) en el Gran Premio de los Estados Unidos. El argentino, que terminó en la 17° ubicación, desobedeció las órdenes de Alpine y adelantó al corredor francés. Una vez finalizada la carrera y tras hablar en conferencia de prensa, el pilarense se colgó de un alambrado para saludar a la multitud que estaba en la pista del Circuito de las Américas, en unas imágenes que rememoraron su histórica actuación en 2024 con Williams.

Desde su llegada a la categoría reina, Colapinto acaparó rápidamente todos los flashes y se ganó el amor de los aficionados en base de actuaciones sobresalientes y un carisma especial. Esto, sumado a la pasión de los hinchas albicelestes, derivó en que la Fórmula 1 posara sus ojos en el fervor del público argentino. María Catarineu, mánager del piloto de 22 años, subió un video a su cuenta de Instagram con el detalle de cómo estaba la recta principal del circuito de Austin después de la carrera.

Allí, capturó el momento en el que Franco salió del box y se subió al alambrado del pitlane para saludar a la multitud que estaba esperando su presencia. Todo esto, con un hit dedicado al pilarense como banda de sonido: “Vení, vení. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”. Ante múltiples banderas argentinas y brazos levantados para ovacionarlo, el corredor de 22 años saludó a los hinchas y firmó varios autógrafos.

No obstante, esta no es la primera vez que el fanatismo por Franco Colapinto invade el Circuito de las Américas. El año pasado, el pilarense terminó en la décima ubicación con Williams y sumó puntos por segunda oportunidad en la Fórmula 1. De hecho, en 2024, la cantidad de público sobrepasó a la seguridad y los propios hinchas se subieron al alambrado después de que el piloto se bajara.

El alocado festejo de Colapinto con los hinchas argentinos

La jornada de Colapinto estuvo marcada por una serie de desafíos desde el inicio. Partió desde el decimoquinto lugar y, en la largada, perdió dos posiciones. Sin embargo, logró recuperarse al adelantar a Esteban Ocon de Haas en la curva 12. Durante varias vueltas, el piloto argentino debió defenderse de los ataques de Lance Stroll de Aston Martin, aunque finalmente el canadiense consiguió superarlo, relegándolo aún más en la clasificación.

A partir de ese momento, Colapinto comenzó a experimentar una notable degradación en los neumáticos y una merma en el ritmo del monoplaza A525 de Alpine. Esta situación se agravó cuando fue superado por Alex Albon de Williams, lo que lo dejó en la parte baja de la grilla. La carrera no fue menos exigente para Gasly, quien enfrentó dificultades similares y fue superado por varios rivales, hasta ubicarse entre los últimos puestos.

El desenlace Franco Colapinto fue protagonista de una maniobra que desafió las directrices de su propio equipo. El argentino ignoró las órdenes transmitidas desde los pits y superó a Pierre Gasly en la curva 1 durante las últimas vueltas, pese a que le dijeran que mantengan las posiciones, lo que le permitió finalizar en la posición 17. Por su parte, el francés descendió hasta el decimonoveno puesto tras ser adelantado por Gabriel Bortoleto de Sauber.

En 2024, los fanáticos argentinos le demostraron al mundo la pasión por Colapinto

“Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, comentó el argentino sobre el sobrepaso a Gasly en la conferencia de prensa, donde también profundizó en las dificultades del monoplaza A525 de Alpine.

El pilarense volverá a tener actividad en pista la próxima semana, en otro circuito en el que se espera que los aficionados argentinos lo acojan con los brazos abiertos. La Fórmula 1 correrá el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina).

Un grupo de espectadores se hizo oír en la transmisión oficial del evento