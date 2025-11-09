Deportes

El golazo de Lionel Messi que abrió el marcador para el Inter Miami ante Nashville

La Pulga sacó un remate de zurda a los 10 minutos de juego en el Chase Stadium. Las Garzas se están clasificando a las semifinales del Este en la MLS

El partido de Lionel Messi ante Nashville

La definición de la serie entre Inter Miami y Nashville en los playoffs de la Conferencia Este de la MLS 2025 tuvo que recurrir a un tercer partido, ya que en los dos encuentros anteriores cada elenco se llevó una victoria. Este duelo, jugado en el Chase Stadium, contó con la actuación de Lionel Messi, líder futbolístico y capitán de Las Garzas.

Apenas transcurrieron 10 minutos en Fort Lauderdale para que Messi abriera el marcador para el equipo que conduce Javier Mascherano. Tras una presión de Ian Frey, la pelota rebotó en Tadeo Allende y le quedó al rosarino, quien encaró a la defensa y sacó un remate rasante que dejó inmóvil al arquero Joe Willis.

Pero Leo siguió con su sed anotadora y convirtió el segundo tanto para Las Garzas pisando los 40 minutos de la primera etapa. En esta ocasión, el capitán recibió un pase del rosarino Mateo Silvetti para marcar sin oposición el 2-0 ante Nashville. Quedó una situación más para el ex delantero de Barcelona y PSG con un tiro libre en la puerta del área que atrapó sin dar rebotes Willis.

El segundo gol de Messi ante Nashville

Con este encuentro, Messi llegó a los 1133 partidos en su carrera, lleva anotados 894 goles y 401 asistencias. 76 de ellos los marcó con el Inter Miami, 32 con el Paris Saint Germain, 672 con el Barcelona y 114 con la selección argentina.

De este modo, la lucha por llegar a los 1000 goles con Cristiano Ronaldo sigue en pugna. El astro portugués, que gritó esta tarde de penal en la victoria del Al-Nassr por 3 a 1 ante el Neom S.C, por la octava jornada de la Saudi Pro League, suma 953 conquistas.

En estos días, la rivalidad entre la Pulga y el Bicho estuvo en el foco de la atención, ya que Ronaldo se despachó con una contundente sentencia. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”, afirmó Cristiano, en diálogo con Piers Morgan.

En la misma charla, el portugués fue más allá y lanzó una controvertida reflexión sobre el Mundial 2022 que el rosarino ganó con la Albiceleste. “¿Cuántas Copas del Mundo ganó Argentina antes de Messi? ¿Cuántas? No lo sé. ¿Dos veces?”. Estos países que están acostumbrados a ganar grandes competiciones. Brasil, ¿si gana la Copa del Mundo, sorprenderá al mundo? No. Si Portugal gana la Copa del Mundo, lo cual es posible, eso sí que sorprenderá al mundo", sostuvo.

Durante la semana, Messi participó del America Business Forum en Miami, donde el astro argentino compartió sus reflexiones sobre el final de su carrera deportiva y su incursión en el ámbito empresarial. “El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, reveló.

Las palabras de Messi sobre la selección argentina y la conquista de la Copa del Mundo en Qatar generaron especial repercusión. Al describir sus sensaciones al recibir el trofeo, el capitán afirmó: “Explicar las sensaciones de ese momento es difícil. Lo que significó ese título quedó demostrado en cómo lo festejó el país, la necesidad y las ganas que teníamos de que volviera a suceder. Y fue especial, primero porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo, es como que cualquier profesional llegue a lo máximo; después del Mundial no puede pedirse más nada. Y yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes, a nivel individual, a nivel club, la Copa América con la Selección... Y era lo que faltaba, cerrar mi carrera con ese trofeo“.

