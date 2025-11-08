El Inter Miami de Messi jugará una final anticipada ante Nashville en busca del boleto a la próxima ronda de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami va por las semifinales de la Conferencia Este (Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

El Inter Miami y el Nashville se enfrentarán en el Chase Stadium, en el tercer y decisivo encuentro de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025. El partido, que comenzará a las 22:00 para Argentina, será transmitido en vivo a través de Apple TV.

Ambos equipos llegan a este duelo tras haber conseguido una victoria cada uno en la serie, lo que convierte este tercer partido en el que definirá cuál de los dos avanzará a la siguiente fase del torneo. Para el conjunto liderado futbolísticamente por Lionel Messi, el objetivo es doble: dejar atrás la eliminación sufrida ante Atlanta en la temporada anterior y, además, alcanzar por primera vez las semifinales de la conferencia, un logro que hasta ahora se les ha resistido.

El historial reciente favorece a Las Garzas, que ha superado a Nashville en seis de sus últimos siete enfrentamientos, aunque en el último duelo terminó en victoria por 2-1 para los Coyotes. En caso de empate, la serie se definirá en los penales. El ganador chocará en la siguiente ronda con el vencedor de la llave entre F. C. Cincinnati y Columbus Crew que también se definirá en un tercer juego.

Durante la temporada regular, Inter Miami disputó 34 partidos, de los cuales ganó 19, empató 8 y perdió 7, sumando un total de 65 puntos que le permitieron ubicarse en el tercer puesto de la tabla de la Conferencia Este. Por su parte, Nashville acumuló 16 victorias, 6 empates y 12 derrotas, alcanzando 54 unidades y finalizando en la sexta posición de la misma zona.

Para este partido, Javier Mascherano no podrá contar con una de sus figuras: Luis Suárez. El uruguayo fue suspendido en la semana por la MLS. El episodio que motivó el castigo se produjo durante la derrota por 2-1 ante el conjunto dirigido por Brian Callaghan, en el segundo partido de la serie al mejor de tres. En ese encuentro, a pesar del gol de Lionel Messi, el equipo de La Florida no logró revertir el marcador. En el minuto 71, Suárez, en una jugada sin disputa de balón, propinó una leve patada a su marcador, el hondureño Andy Nájar, quien cayó al césped reclamando la infracción. Ni el árbitro ni el VAR intervinieron en ese momento, por lo que la acción pasó inadvertida durante el desarrollo del partido.

Sin embargo, las autoridades de la MLS consideraron el incidente de gravedad, especialmente por los antecedentes del goleador con pasado en Nacional, Liverpool y Barcelona.

El contexto de esta sanción se enmarca en un historial reciente de conductas antideportivas por parte de Suárez en la MLS. El delantero ya había sido protagonista de un incidente disciplinario el 31 de agosto, durante la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders. En esa ocasión, tras una derrota abultada, el atacante uruguayo agredió a un miembro del staff rival escupiéndolo, lo que le valió una suspensión de seis partidos en la Leagues Cup y tres partidos adicionales en la liga. La reiteración de este tipo de comportamientos ha endurecido la postura de la competición hacia el jugador, que ahora enfrenta un trato más severo por parte de las autoridades disciplinarias.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Telasco Segovia. DT: Javier Mascherano.

Nashville: Joe Willis; Andy Najar, Jeison Palacios, Walker Zimmerman, Josh Bauer; Patrick Yazbek, Edvard Tagseth, Matthew Corcoran, Hany Mukhtar; Sam Surridge y Alex Muyl. DT: Brian Callaghan.

ESTADIO: Chase Stadium (Miami)

HORARIOS: 22.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Brasil) / 21.00 (Bolivia y Venezuela) / 20.00 (Colombia, Perú, Ecuador y Miami, Estados Unidos) / 19.00 (México)

TELEVISACIÓN: Apple TV