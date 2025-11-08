Deportes

Franco Colapinto se disfrazó, se mezcló entre sus seguidores y sorprendió a todos en el escenario del fan zone del GP de Brasil

El argentino estuvo de incógnito en el Fan Forum de San Pablo previo a la carrera Sprint y la clasificación

Guardar
Franco Colapinto apareció vestido de incógnito en el fan zone

Peluca, gorra, anteojos tornasolados y grueso bigote. Ese fue el disfraz que utilizó Franco Colapinto para mezclarse con los guardias de seguridad privados que asistieron a los pilotos de Fórmula 1 que subieron al escenario para hablar ante los fanáticos en el Fan Forum previo al Gran Premio de Brasil. A minutos de subirse a su coche para afrontar la carrera Sprint y la clasificación en San Pablo, el argentino sorprendió a sus fanáticos, a quienes agradeció por el apoyo recibido.

“De verdad que gracias por venir, hay más banderas argentinas que de ningún otro lado y es un orgullo ver esto. Así que verlos cantar y verlos alentar es lo mejor que tenemos. Somos los más apasionados y lo que más queremos es darles buenos resultados”, fue lo que declaró Colapinto, ya con micrófono en mano y sin su disfraz, frente a los cánticos del público argentino que generó una revolución en territorio brasileño.

A través de distintos videos que circularon en las redes sociales, Franco mostró cómo fue la preparación de su disfraz y el momento en que se mimetiza con el resto de los colaboradores de la organización como parte del staff. De hecho, escoltó a Esteban Ocon a centímetros de las vallas de contención donde había fanáticos argentinos que esperaban su aparición y nunca se percataron de que estaba ahí presente.

Así se camufló Colapinto entre
Así se camufló Colapinto entre los integrantes del staff de la organización (@f1)

Entre los cientos de fanáticos del argentino en Brasil estuvo José Manuel López, goleador de la selección argentina y Palmeiras, que disputará la final de la Libertadores ante Flamengo. El entusiasmo del Flaco se hizo evidente durante su paso por el paddock, donde compartió sus impresiones: “Acá estamos, hinchando por Franco. Esperemos darle suerte. Nunca había visto tan de cerca, es una locura. Esto es un mundo totalmente diferente al nuestro”. Junto a él estuvo el ex futbolista de San Lorenzo que también milita en el Verdao, Agustín Giay.

La presencia de los dos futbolistas argentinos en Interlagos se debió a la coincidencia de su estadía en San Pablo, lo que les permitió asistir a la primera jornada del evento y brindar su apoyo a Colapinto, quien representa a Alpine y afronta una etapa clave en su carrera. No obstante, López aclaró que su participación en el Gran Premio sería limitada, ya que no podría asistir ni el sábado ni el domingo debido a sus compromisos con el Palmeiras en el Brasileirao.

La jornada de ayer en el circuito de Interlagos estuvo marcada por la expectativa generada en torno a Franco Colapinto, quien recientemente fue confirmado para competir en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En medio de un ambiente teñido de celeste y blanco por la presencia de numerosas banderas argentinas en las tribunas, el piloto de veintidós años enfrentó una sesión de clasificación desafiante para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil.

El momento en que el
El momento en que el argentino se quitó el disfraz y los fanáticos descubrieron quién era el hombre de bigotes (@f1)

El desempeño de Colapinto se vio condicionado por inconvenientes técnicos en su Alpine, lo que derivó en su eliminación durante la SQ1 por una diferencia mínima de 0,060 segundos. Esta situación lo ubicó en la decimosexta posición de la parrilla para la competencia del sábado. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá desde el decimotercer lugar.

Al concluir la actividad en pista, Colapinto analizó las dificultades experimentadas durante la clasificación. En diálogo con ESPN, el piloto argentino expresó: “La qualy fue complicada. La verdad que los viernes me cuestan últimamente y, si bien México fue un buen viernes, acá me está costando un poco más. Hay que intentar trabajar y volver mejor mañana. Creo que a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar y solucionar varios de los problemas del auto”.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Sao PauloAlpine

Últimas Noticias

Franco Colapinto larga 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil

El piloto argentino, que fue confirmado por Alpine para la temporada 2026, competirá en la cita a 24 vueltas en Interlagos

Franco Colapinto larga 16° la

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo respaldo de James Vowles a Franco Colapinto tras la renovación con Alpine

La figura del piloto argentino recibió elogios por parte de su ex jefe en Williams, quien destacó el progreso demostrado en las últimas carreras

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo

El Inter Miami de Messi jugará una final anticipada ante Nashville en busca del boleto a la próxima ronda de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas y los Coyotes jugarán el tercer partido de la primera ronda de los playoffs. El vencedor pasará a semifinales. Empezará a las 22

El Inter Miami de Messi

La agenda de los cinco partidos del sábado en el Torneo Clausura con Racing y Newell’s como protagonistas

En el inicio del día, La Lepra buscará ganar ante Huracán para no sufrir con el descenso y la Academia recibirá a Defensa (ambos desde las 17). Luego, Talleres-Platense (19.15), San Martín-Lanús y Unión-Barracas (ambos 21.30)

La agenda de los cinco

La llamativa respuesta de Josep Guardiola cuando le mencionaron que era el mejor entrenador de la historia del fútbol

El técnico del Manchester City fue concreto a la hora de responder el enunciado de un periodista

La llamativa respuesta de Josep
DEPORTES
Franco Colapinto larga 16° la

Franco Colapinto larga 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo respaldo de James Vowles a Franco Colapinto tras la renovación con Alpine

El Inter Miami de Messi jugará una final anticipada ante Nashville en busca del boleto a la próxima ronda de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y formaciones

La agenda de los cinco partidos del sábado en el Torneo Clausura con Racing y Newell’s como protagonistas

La llamativa respuesta de Josep Guardiola cuando le mencionaron que era el mejor entrenador de la historia del fútbol

TELESHOW
La inesperada coincidencia que une

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Rodrigo Paz asume

EN VIVO: Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

“Islas de la inmortalidad” y laboratorios de vanguardia: la estrategia del régimen chino en busca de la longevidad