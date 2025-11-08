Franco Colapinto se disfrazó, se mezcló entre sus seguidores y sorprendió a todos en el escenario del fan zone del GP de Brasil

Franco Colapinto apareció vestido de incógnito en el fan zone

Peluca, gorra, anteojos tornasolados y grueso bigote. Ese fue el disfraz que utilizó Franco Colapinto para mezclarse con los guardias de seguridad privados que asistieron a los pilotos de Fórmula 1 que subieron al escenario para hablar ante los fanáticos en el Fan Forum previo al Gran Premio de Brasil. A minutos de subirse a su coche para afrontar la carrera Sprint y la clasificación en San Pablo, el argentino sorprendió a sus fanáticos, a quienes agradeció por el apoyo recibido.

“De verdad que gracias por venir, hay más banderas argentinas que de ningún otro lado y es un orgullo ver esto. Así que verlos cantar y verlos alentar es lo mejor que tenemos. Somos los más apasionados y lo que más queremos es darles buenos resultados”, fue lo que declaró Colapinto, ya con micrófono en mano y sin su disfraz, frente a los cánticos del público argentino que generó una revolución en territorio brasileño.

A través de distintos videos que circularon en las redes sociales, Franco mostró cómo fue la preparación de su disfraz y el momento en que se mimetiza con el resto de los colaboradores de la organización como parte del staff. De hecho, escoltó a Esteban Ocon a centímetros de las vallas de contención donde había fanáticos argentinos que esperaban su aparición y nunca se percataron de que estaba ahí presente.

Así se camufló Colapinto entre los integrantes del staff de la organización (@f1)

Entre los cientos de fanáticos del argentino en Brasil estuvo José Manuel López, goleador de la selección argentina y Palmeiras, que disputará la final de la Libertadores ante Flamengo. El entusiasmo del Flaco se hizo evidente durante su paso por el paddock, donde compartió sus impresiones: “Acá estamos, hinchando por Franco. Esperemos darle suerte. Nunca había visto tan de cerca, es una locura. Esto es un mundo totalmente diferente al nuestro”. Junto a él estuvo el ex futbolista de San Lorenzo que también milita en el Verdao, Agustín Giay.

La presencia de los dos futbolistas argentinos en Interlagos se debió a la coincidencia de su estadía en San Pablo, lo que les permitió asistir a la primera jornada del evento y brindar su apoyo a Colapinto, quien representa a Alpine y afronta una etapa clave en su carrera. No obstante, López aclaró que su participación en el Gran Premio sería limitada, ya que no podría asistir ni el sábado ni el domingo debido a sus compromisos con el Palmeiras en el Brasileirao.

La jornada de ayer en el circuito de Interlagos estuvo marcada por la expectativa generada en torno a Franco Colapinto, quien recientemente fue confirmado para competir en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En medio de un ambiente teñido de celeste y blanco por la presencia de numerosas banderas argentinas en las tribunas, el piloto de veintidós años enfrentó una sesión de clasificación desafiante para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil.

El momento en que el argentino se quitó el disfraz y los fanáticos descubrieron quién era el hombre de bigotes (@f1)

El desempeño de Colapinto se vio condicionado por inconvenientes técnicos en su Alpine, lo que derivó en su eliminación durante la SQ1 por una diferencia mínima de 0,060 segundos. Esta situación lo ubicó en la decimosexta posición de la parrilla para la competencia del sábado. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá desde el decimotercer lugar.

Al concluir la actividad en pista, Colapinto analizó las dificultades experimentadas durante la clasificación. En diálogo con ESPN, el piloto argentino expresó: “La qualy fue complicada. La verdad que los viernes me cuestan últimamente y, si bien México fue un buen viernes, acá me está costando un poco más. Hay que intentar trabajar y volver mejor mañana. Creo que a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar y solucionar varios de los problemas del auto”.