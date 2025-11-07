El enojo de Franco Colapinto tras clasificar 16° para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil: “Un poco caliente”

Horas después de que se confirmara su presencia en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto afrontó la sesión de clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. Con las gradas del circuito de Interlagos repleta de banderas argentinas, el joven de 22 años tuvo problemas con su Alpine y quedó eliminado en la SQ1 por una diferencia de 0.060 segundos. El pilarense largará en la 16° ubicación el sábado, mientras que su compañero Pierre Gasly hará lo propio en el 13° lugar.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto puntualizó en las dificultades que tuvo en la sesión de clasificación. “La qualy fue complicada. La verdad que los viernes me cuestan últimamente y, si bien México fue un buen viernes, acá me está costando un poco más. Hay que intentar trabajar y volver mejor mañana. Creo que a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar y solucionar varios de los problemas del auto”, comentó el joven de 22 años en diálogo con ESPN.

No obstante, Colapinto aseguró que el rendimiento del monoplaza A525 es mejor que el esperado: “Si bien estábamos competitivos, me dejé un par de décimas yo. Un poco caliente. Pero, en general, hay más performance que en carreras anteriores. Eso es bueno. A laburar un poco hoy a la noche y a volver mejor mañana”.

Colapinto quedó afuera en la SQ1 y largará en la 16° ubicación en la carrera Sprint de Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

El argentino tuvo dificultades en el primer sector, principalmente en las primeras curvas que tiene el nombre de la S de Senna. “Tuve a Yuki (Tsunoda) adelante. Justo en mi vuelta y estaba terminando él. Siguió haciendo la curva adelante mío. Eso me complicó y nada... el resto de la vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay que trabajar. En la última curva hay un piano que el auto no le gusta mucho y me está costando ahí también. Pero el resto está bien”, argumentó.

Por su parte, Colapinto se mostró optimista de cara al resto del fin de semana y espera poder lograr una puesta a punto óptima para el domingo: “Hay cosas chiquitas para mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo un poco más grandes y se pierde tiempo. No estoy muy preocupado. Por suerte la Sprint es un poco una práctica y me va a venir bien dar un par de vueltas más antes de la Qualy”.

Cuando fue consultado sobre su continuidad en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026, Franco respondió de forma concisa, algo que evidenció su frustración al no poder avanzar en la qualy: “Fue una linda noticia la de hoy a la mañana. Contento de seguir con el equipo”, comentó.

En la entrevista con la página oficial de la F1, el argentino analizó su performance del mismo modo: “Es una pena porque el coche era bastante competitivo este fin de semana por el momento. Creo que, como todos los viernes, me cuesta un poco más encontrar el ritmo y la velocidad. Y siempre necesito un par de entrenamientos libres para entender el coche y luego volver más fuerte el sábado. Pero tenemos que trabajar durante la noche e intentar mejorar para mañana". Cuando le preguntaron si estaba más “tranquilo” al tener contrato asegurado para 2026, señaló: “Es mejor, por supuesto. Estoy un poco más relajado, lo cual es bueno. Ahora tenemos que centrarnos en mañana e intentar hacerlo mejor”.

En conversación con Fox Sports, Franco también hizo referencia a los cambios climáticos que pueden suceder durante el sábado: “Sí, se viene la lluvia. Me está costando un poco los viernes y hoy no fue la excepción. Me costó en la FP1 y ahora otra vez encontrar el auto, encontrar un poco el balance que quiero, la estabilidad que quiero y hay que mejorar para mañana. Hay que laburar a la noche y seguro que vamos a encontrar un buen compromiso para mejorar mañana. Hay que tomarse el viernes con calma y volver más fuertes el sábado”.

Por su parte, en la gacetilla de prensa brindada por Alpine, Colapinto profundizó en sus dificultades y agradeció a los hinchas presentes en Interlagos: “En primer lugar, ha sido estupendo ver a tantos aficionados en las gradas hoy. Como pilotos, realmente podemos sentir y alimentarnos del apoyo, especialmente después de la buena noticia de hoy sobre la continuidad del equipo la próxima temporada. Sin embargo, después de eso, la concentración y la atención se centraron rápidamente en lo que estaba sucediendo en la pista y en intentar maximizar el rendimiento este fin de semana. Ha estado muy reñido, con márgenes muy ajustados en toda la clasificación, lo cual es de esperar dada la brevedad de este circuito. Siento que aún puedo dar más de mí mismo y del paquete, y que este fin de semana somos más competitivos aquí, al menos por lo visto en la carrera de hoy. La previsión para mañana es mixta, así que podría ser muy divertido y estaremos preparados sea cual sea el tiempo”.

El que también se mostró optimista de cara a las siguientes sesiones fue Pierre Gasly, aunque no pudo sellar una buena posición en la qualy. “Por un lado, estoy muy contento, pero por otro, muy frustrado con el resultado final de la clasificación Sprint. El ritmo y el rendimiento general de hoy han sido buenos y el coche se ha comportado mucho mejor que en mucho tiempo. Eso es positivo y nos da algunas pistas que analizar y tratar de comprender. Sin duda, hoy teníamos el ritmo necesario para estar entre los diez primeros. En la SQ1 fuimos rápidos, luego en la SQ2 estábamos mejorando antes de que una bandera amarilla para Ferrari arruinara nuestra última vuelta rápida. Es un poco frustrante, ya que es la primera vez en varios meses que tengo buenas sensaciones con el coche y el potencial para estar entre los diez primeros”, destacó.

A esto, sumó: “Nos centraremos en mañana y nos quedaremos con lo positivo. Tenemos velocidad para la clasificación, en seco y probablemente también en mojado, si llueve. Creo que podemos estar entre los mejores, así que lo volveremos a intentar y lucharemos por conseguir un mejor resultado”.

*Colapinto quedó afuera de la SQ1 en Brasil por milésimas

Ambos monoplazas de Alpine salieron a pista a falta de siete minutos para el cierre de la SQ1. Gasly, reforzando lo que mostró en la FP1, concretó una enorme vuelta: frenó el reloj en 1:10.280 y se posicionó momentáneamente en los primeros puestos. El francés le sacó una diferencia de 0.797 segundos a Colapinto, que cerró su primer intento con un tiempo de 1:11.077. Cabe recordar que, por reglamento, las primeras dos tandas se deben realizar con neumáticos medios, mientras que únicamente la SQ3 se disputa con blandos.

Franco mejoró sus registros en su segundo intento y quedó al borde de meterse en la SQ2. El joven de 22 años marcó un tiempo de 1:10.441 y no logró superar el corte ante Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) por 0.060 segundos. De esta manera, Colapinto largará en el 16° lugar en la carrera Sprint de Interlagos. Por su parte, Gasly, que en la SQ1 le terminó ganando al pilarense por una diferencia de 0.344 segundos, iniciará la Sprint en el 13° puesto.

Vale recordar que la actividad en pista en Interlagos comenzó en la mañana del viernes con la única práctica libre del fin de semana. El argentino, que completó 30 vueltas en total, registró su mejor tiempo con neumáticos medios en 1:11.160 que lo dejó 16°, pero quedó lejos de su compañero Pierre Gasly: fue el 7° mejor con un tiempo de 1:10.681 y le sacó una diferencia de 0.479 segundos al argentino.

El Gran Premio de Brasil seguirá el día sábado con la carrera Sprint, que dará inicio a las 11:00 (hora argentina). La clasificación para delimitar la grilla del domingo será el mismo día a las 15:00. La competición principal se llevará a cabo a partir de las 14:00 y contará con un total de 71 vueltas.