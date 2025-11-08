El debate que se abrió en la Fórmula 1 por la maniobra a lo “Mario Kart” de Lando Norris en la Sprint del GP de Brasil: “Un error tonto”

Los detalles del triple despiste en el GP de Brasil

El triple accidente protagonizado por Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Sauber) y Franco Colapinto (Alpine) con un despiste en la curva 3 del circuito de Interlagos en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil dejó muchas repercusiones en el paddock con eje en una maniobra de Lando Norris, líder y ganador del evento a 24 vueltas en Sao Paulo, quien fue protagonista principal de esta situación en un momento vital de la pelea por el campeonato con Piastri, compañero de equipo.

“Un poco como en Mario Kart, cuando tiras el plátano por detrás. ¡Qué listo es este!”. La frase disfrazada de broma de George Russell (Mercedes) divulgada por el portal Motorsport sobre una presunta intención del europeo en su accionar generó una comparación insospechada con el personaje de videojuegos, luego de que el ganador de la carrera corta haya tomado riesgos en la sexta vuelta en una pista húmeda.

El posteo de la F1 mostrando los charcos que había en la curva 3 tras el accidente

Bajo condiciones en las que se trata de limitar el contacto con los pianos, el británico tomó el bordillo interior más de lo habitual hasta ese momento y el agua salpicó detrás. Esa fue la chispa que inició el problema, según reconstruyó el sitio especializado AutoSport. Piastri hizo un trompo y tocó las barreras sin poder reanudar la carrera, mientras que Colapinto siguió el mismo destino y Hülkenberg pudo continuar.

La mención de Russell a la dupla Norris-Piastri no es casualidad porque ambos pelean mano a mano por el título entre los pilotos, después de que McLaren ya se aseguró el trofeo entre los constructores. Con su abandono, el oceánico, quien marchaba en la tercera colocación, no pudo sumar seis puntos y la victoria de Lando estiró la diferencia en la cima de 1 a 9 unidades (365 a 356) a falta de cuatro Grandes Premios en 2025. Max Verstappen (Red Bull) está tercero con 326 puntos.

*El triple accidente que dejó afuera a Piastri y Colapinto

Andrea Kimi Antonelli, compañero de Russell en las Flechas Plateadas y escolta del puntero en la Sprint, vio de cerca el movimiento que derivó en una bandera roja para retirar el auto de Colapinto y los elementos que quedaron sueltos de los tres monoplazas implicados: “Vi a Lando (Norris) abrirse demasiado y el agua salpicó, y de hecho me entró mucha agua en la visera. Pero intenté mantenerme alejado de los pianos durante toda la carrera porque era muy, muy complicado”.

“Cuando lo vi levantando agua, traté de tener un poco más de cuidado para evitar cualquier trompo o percance, porque el final del último sector y el primer sector eran los más mojados. Era realmente crucial hacerlo bien para poder pasar”, precisó el joven de 19 años sobre los cuidados extremos tomados para evitar el despiste sufrido por sus colegas.

Además, Oscar Piastri ofreció su testimonio y lamentó el abandono: “Simplemente pisé la línea blanca del bordillo con una rueda y di la vuelta. Un error tonto, o un error desafortunado, así que ahí queda la cosa”.

En la previa a la Qualy para la carrera de este domingo, el australiano señaló la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva: “Intento dejar esto atrás. Obviamente, mañana hay muchos más puntos en juego. Así que cuanto mejor lo haga esta tarde para intentar conseguir una buena posición de salida, mejor estaremos”. Saldrá en el cuarto peldaño, por detrás de Lando Norris (1°), Kimi Antonelli (2°) y Charles Leclerc (3°).

Así quedó la grilla de largada para la carrera principal en Brasil (Foto: @F1)

Tras la clasificación, Franco Colapinto se refirió al asunto que lo privó de continuar horas atrás después de una buena largada en la que saltó de la 16° a la 14° ubicación: “Tiraron agua en la pista. Creo que fue Norris primero. Se fue Piastri, después tocó Hulkenberg. Mucha agua, venía yo atrás y cuando pase el piano perdí el auto. Ya lo había tocado en la primera vuelta y no había agua...”.

Por otro lado, el director de McLaren, Andrea Stella, elogió a Norris y le tiró un dardo a Piastri: “Fue un gran resultado para Lando y una oportunidad perdida para Oscar. Las condiciones son complicadas, si tocas un piano, no hay margen de error, no hay manera de controlar el coche”.

De igual manera, le brindó su apoyo al hombre que largará desde la segunda fila este domingo en Interlagos: “Les pasó a tres pilotos en la misma vuelta, en el mismo punto. Es una lástima, pero lo más alentador hasta ahora es que Oscar ha sido rápido. Así que ahora miramos hacia adelante”. “Se recuperará muy rápido. Los pilotos se recuperan y vuelven a intentarlo. Y no hay que quedarse con la decepción, porque si no, solo te estás debilitando. Sabemos que Oscar es muy capaz, muy rápido, así que repararemos el coche y volveremos a intentarlo”, afirmó.

*El resumen de la Sprint en Brasil

Por último, Lando Norris evitó profundizar en la maniobra de la polémica y optó por centrarse en su complicado triunfo bajo el asfalto brasileño: “Fue mucho más complicado de lo que me hubiera gustado. Primero, porque las condiciones eran difíciles. Pero en el segundo punto, simplemente no fui lo suficientemente rápido en la segunda parte de la carrera con los neumáticos blandos. Kimi (Antonelli) fue rápido, siempre estuvimos a 1.2 segundos de distancia, cometí un pequeño error en la curva cuatro en una de las vueltas. Así que sí, no esperaba que fuera tan difícil como lo fue hoy, pero aguantamos”.

Oscar Piastri llegó a sacarle 34 puntos en la cima a su ladero en McLaren después de llevarse el GP de Países Bajos a fines de agosto. Sin embargo, Norris hilvanó muy buenas actuaciones para descontar esa ventaja hasta superarlo por un punto gracias a su gran triunfo en el GP de México. Restan 108 puntos como máximo para sumar entre las citas de Interlagos, Las Vegas, Qatar (hay Sprint) y Arabia Saudita.

La sesión del primer turno se completó con un espeluznante accidente de Gabriel Bortoleto. El conductor brasileño perdió el dominio del Sauber en el final de la recta principal de la última vuelta. Rápidamente, el piloto local aclaró que se encontraba en buen estado de salud, pero la violencia del impacto impidió que la escudería llegue a reparar el auto y deberá salir desde el último lugar en el evento que arrancará este domingo a las 14 (hora argentina) y estará compuesto de 71 vueltas.

*El accidente de Gabriel Bortoleto