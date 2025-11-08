Colapinto habló sobre los problemas en su Alpine tras el accidente y se lamentó por quedar 18° en la qualy: “Se sintió medio raro”

Tras protagonizar un fuerte accidente en la carrera Sprint en el Autódromo José Carlos Pace, Franco Colapinto quedó afuera de la Q1 en la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. El argentino de Alpine, que realizó cambios en varios componentes de su monoplaza tras el choque, largará en la 18° ubicación en Interlagos. Su compañero, Pierre Gasly, maximizó el rendimiento de su auto y logró meterse a Q3: comenzará 9° el domingo.

Una vez finalizada su actividad en pista, Colapinto se acercó al corralito de prensa y dialogó con los medios, entre los que se encontraba Infobae. “Difícil. Creo que después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. No tenía buena performance y toda la qualy me costó mucho. Obviamente, muy agradecido con el equipo que hicieron todo lo posible para poner el auto en pista. Difícil, íbamos muy lento y no tenía el ritmo que necesitaba”, argumentó el pilarense.

Cabe destacar que, por los graves daños que sufrió el monoplaza de Franco, Alpine confirmó que se cambiaron varios elementos: “El equipo ha cambiado el chasis, la caja de cambios y ha instalado elementos de la unidad de potencia utilizados anteriormente en el coche nº 43”.

Respecto a los problemas de rendimiento tras estas modificaciones en el A525, Colapinto aceptó que no podrán hacer demasiado ya que los vehículos no pueden ser reparados tras la qualy: “No se puede tocar mucho más, pero ahora hay que ver si está todo listo. Pero creo que, fundamentalmente, es más que no estaba competitivo. Como ayer, que el auto se sentía mucho mejor”.

Franco Colapinto tuvo problemas para controlar su Alpine y quedó afuera en la Q1 (REUTERS/Jean Carniel/Pool)

Por su parte, en diálogo con ESPN, profundizó: “Cambiamos el auto entero. Seguro que hay varios cambios y no estaba rápido. Cuando cambiás el chasis hay un par de cosas que siempre hay que revisar. No íbamos nada rápido hoy. Una pena. Un día duro para el equipo, pero muy agradecido que hayan puesto el auto en pista. Capaz hay algo para hacer. Hay que ver con los ingenieros y decidir. Me sentí bastante lento”.

Colapinto también dejó en claro su frustración al quedar tan lejos del nivel que mostró su compañero. “Creo que Pierre demostró que el auto está muy bien este fin de semana y con el choque de la Sprint no pudimos demostrar el potencial que tenía”, destacó. Esto se profundizó por el hecho de estar en Brasil, el cual aseguró que es como su Gran Premio de casa: “Obviamente que es muy especial. Me da un poco de bronca no estar rápido”.

Sobre el accidente durante en la carrera Sprint, comentó: “Tiraron agua en la pista, creo que Norris. Se fue Piastri, después tocó Hulkenberg cuando se fue. Venía yo atrás y cuando pisé el piano perdí el auto. Ya lo había tocado en la primera vuelta y no había agua. Fue como una sorpresa”.

Colapinto largará en la 18° ubicación en el Gran Premio de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Vale recordar que el día para Colapinto comenzó con un fuerte accidente en la carrera Sprint. El argentino perdió el control de su monoplaza en la bajada de la S de Senna luego de pisar un piano mojado, el cual previamente provocó los choques de Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hülkenberg (Sauber). Por los graves daños que sufrió el auto de Franco, Alpine confirmó que cambiaron varios elementos: “El equipo ha cambiado el chasis, la caja de cambios y ha instalado elementos de la unidad de potencia utilizados anteriormente en el coche nº 43”.

Al contrario de la Sprint, la sesión de clasificación se realizó con una pista completamente seca. En su primer intento, Colapinto probó con neumáticos blandos, mientras que Gasly hizo lo propio con medios, según indicó la computadora oficial de la F1. Franco marcó un registro de 1:11.966, mientras que Pierre cerró su vuelta en 1:11.530, con una diferencia a favor de 0.436 segundos sobre su compañero.

El argentino volvió a la pista con rojos nuevos, al igual que el francés. No obstante, el experimentado corredor galo mantuvo una firme actuación y marcó un tiempo que le permitió escalar a los primeros puestos: frenó el cronómetro en 1:10.126 y le ganó por 0.597 a Colapinto, que cerró su vuelta en 1:10.723.

Para el último intento, el joven de 22 años volvió a montar ruedas blandas nuevas, pero únicamente pudo mejorar algunas décimas. El argentino cerró su giro con un tiempo de 1:10.632, que le permitirá largar en la 18° ubicación. Por su parte, Gasly volvió a lucirse al concretar una vuelta de 1:09.885 que le valió para terminar la Q1 en la segunda plaza y sacarle una diferencia de 0.747 segundos a Franco.

Cabe destacar que, en la clasificación de la carrera Sprint del viernes, Colapinto quedó en la 16° ubicación con un tiempo de 1:10.441 luego de no superar el corte de la Q1 en Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) por 0.060 segundos. Por su parte, Gasly, que en la SQ1 le terminó ganando al pilarense por una diferencia de 0.344 segundos, inició la Sprint en el 13° puesto.

El Gran Premio de Brasil dará inicio a las 14:00 (hora argentina) del domingo y contará con un total de 71 vueltas. En 2024, al mando del Williams FW46, Colapinto no pudo finalizar la carrera al protagonizar un accidente bajo una fuerte tormenta.